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Сандро Шварц
Гильерме
Слободан Райкович
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#Локомотив #Футбол #РПЛ #Динамо #Сандро Шварц #Слободан Райкович #Марко Николич #Гильерме #Сергей Паршивлюк

Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»

08 ноября, 23:45

твиттер «Локомотива»

На фоне ситуации Дзюбы и его перформанса в матче с «Краснодаром» другой важный матч тура – между «Динамо» и «Локомотивом» – будто прошел незаметно.

Итак, «Динамо» разгромило «Локомотив» со счетом 5:1.

Пара важных моментов по этому результату:

  • В последний раз «Динамо» забивало минимум пять мячей в одном матче РПЛ шесть лет назад – тогда команда еще Станислава Черчесова уничтожила «Амкар» (5:1).
  • У «Локо» шестиматчевая безвыигрышная серия. Четыре матча из них «Локомотив» проиграл.
  • «Локо» опустился на восьмую строчку таблицы. «Динамо» идет на четвертом месте.
  • Это третья победа подряд для «Динамо» при Сандро Шварце.

Результат матча:

Матч завершен
Динамо
Москва
Евгеньев 3
Н'Жи 33
Лесовой 60
Фомин 85
Рауш 90
5:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Зе Луиш 45

Обзор матча:

Этот матч (кроме счета) запомнился еще и тремя удалениями. Два было у «Локомотива», одно – у «Динамо». Расписываем.

🟥 Слободан Райкович – за две желтые карточки.

Первая – за фол. Вторая за крайне неудачную попытку удержать Нжи (то есть тоже за фол).

Тогда же с судьей прибежал разбираться Гильерме. И получил желтую за разговоры.

🟥 Гильерме – за две желтые карточки.

Второе предупреждение Гильерме получил после неудачного выхода – задел мяч рукой за пределами штрафной.

🟥 Сергей Паршивлюк – за две желтые карточки.

Тут тоже ничего обычного – просто два нарушения правил, из-за которых Паршивлюк ушел отдыхать раньше времени.

Сандро Шварц не говорил после игры об удалениях. А вот Марко Николич высказался:

«У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня.

Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной.

К Слободану Райковичу не будет санкций. Все ошибки на поле связаны друг с другом. Если первая позиция неправильная, будет неправильная вторая и третья – начинается цепь ошибок».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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