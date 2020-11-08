Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»

Этот матч (кроме счета) запомнился еще и тремя удалениями. Два было у «Локомотива», одно – у «Динамо». Расписываем.

🟥 Слободан Райкович – за две желтые карточки.

Первая – за фол. Вторая за крайне неудачную попытку удержать Нжи (то есть тоже за фол).

Тогда же с судьей прибежал разбираться Гильерме. И получил желтую за разговоры.