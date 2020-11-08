Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
На фоне ситуации Дзюбы и его перформанса в матче с «Краснодаром» другой важный матч тура – между «Динамо» и «Локомотивом» – будто прошел незаметно.
Итак, «Динамо» разгромило «Локомотив» со счетом 5:1.
Пара важных моментов по этому результату:
- В последний раз «Динамо» забивало минимум пять мячей в одном матче РПЛ шесть лет назад – тогда команда еще Станислава Черчесова уничтожила «Амкар» (5:1).
- У «Локо» шестиматчевая безвыигрышная серия. Четыре матча из них «Локомотив» проиграл.
- «Локо» опустился на восьмую строчку таблицы. «Динамо» идет на четвертом месте.
- Это третья победа подряд для «Динамо» при Сандро Шварце.
Результат матча:
Обзор матча:
Этот матч (кроме счета) запомнился еще и тремя удалениями. Два было у «Локомотива», одно – у «Динамо». Расписываем.
🟥 Слободан Райкович – за две желтые карточки.
Первая – за фол. Вторая за крайне неудачную попытку удержать Нжи (то есть тоже за фол).
Тогда же с судьей прибежал разбираться Гильерме. И получил желтую за разговоры.
🟥 Гильерме – за две желтые карточки.
Второе предупреждение Гильерме получил после неудачного выхода – задел мяч рукой за пределами штрафной.
🟥 Сергей Паршивлюк – за две желтые карточки.
Тут тоже ничего обычного – просто два нарушения правил, из-за которых Паршивлюк ушел отдыхать раньше времени.
Сандро Шварц не говорил после игры об удалениях. А вот Марко Николич высказался:
«У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня.
Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной.
К Слободану Райковичу не будет санкций. Все ошибки на поле связаны друг с другом. Если первая позиция неправильная, будет неправильная вторая и третья – начинается цепь ошибок».