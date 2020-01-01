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Лента
Матч-центр
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Динамо
Москва
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Сайт
www.fcdynamo.ru
Страна
Россия
Стадион
ВТБ Арена
Тренер
Кирилл Новиков
К. Новиков
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Однажды «Динамо» вышло с 11 легионерами в составе. Фанаты закидали их яйцами, а РФС ввел лимит
#Динамо
25 мая, 16:20
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Турне «Динамо» по 🇬🇧: забили 10 голов за матч, собирали по 120 тысяч зрителей и отдали деньги на восстановление Сталинграда
#Динамо
09 мая, 17:00
Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили
#Игорь Лещук
08 мая, 12:32
Лев Лещенко не только поет: входит в совет «Динамо» и спасает баскетбольный «Зенит» по звонку Миллеру
#Лев Лещенко
29 марта, 19:15
Тренировки из-за коронавируса по видеосвязи. Так делает «Бавария», турецкий клуб Кудряшова, планирует «Динамо»
#Бавария
24 марта, 23:42
РПЛ продолжается не без проблем: звук заметно отставал от картинки на игре «Ахмат» – «Динамо»
#РПЛ
13 марта, 21:07
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