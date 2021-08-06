«Рубин» и «Динамо» обыграли трансфер Макарова совместно – через шоу «Что было дальше?». Получился уникальный сериал из двух видео

Нападающий «Рубина» Денис Макаров перешел в «Динамо». Это пока один из главных трансферов РПЛ этого лета.

«Рубин» первым намекнул на трансфер через видео. Макаров смотрит ютуб-шоу «Что было дальше?», где комик Илья Макаров в шутку объявляет, что покидает шоу.

«Динамо» тоже ответило отсылкой на ЧБД. Тут Макаров попал в заставку шоу, когда объявляется гость.