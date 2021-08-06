«Рубин» и «Динамо» обыграли трансфер Макарова совместно – через шоу «Что было дальше?». Получился уникальный сериал из двух видео
Нападающий «Рубина» Денис Макаров перешел в «Динамо». Это пока один из главных трансферов РПЛ этого лета.
«Рубин» первым намекнул на трансфер через видео. Макаров смотрит ютуб-шоу «Что было дальше?», где комик Илья Макаров в шутку объявляет, что покидает шоу.
«Динамо» тоже ответило отсылкой на ЧБД. Тут Макаров попал в заставку шоу, когда объявляется гость.
Сумма трансфера Макарова пока неизвестна. Его стоимость на transfermarkt – четыре миллиона евро. Макаров был в заявке России на Евро-2020, но не сыграл на турнире. В прошлом сезоне он забил семь голов и отдал один ассист.
Один из голов Макарова сезона-20/21 – самый красивый по версии РПЛ. Вот этот – «Зениту». Вы помните, что было дальше.
Еще из клубов РПЛ на ЧБД ссылался ЦСКА. В мае этого года он вообще делал целую программу на ютубе с отсылкой на шоу в названии и стилистике.