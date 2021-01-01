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Материалы
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
7 часов назад
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
Соболев идет на самый результативный сезон в карьере. И держит «Спартак» в борьбе за чемпионство
#Александр Соболев
04 апреля, 22:17
«Вы играете с фактами, я играю в футбол». Промес вышел на интервью в специальной майке с надписью
#Квинси Промес
04 апреля, 20:36
Маслов спасает ворота «Спартака», но получается автогол. Сработало три раза
#Павел Маслов
04 апреля, 20:00
Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля, 18:20
Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️
#Виталий Сычев
04 апреля, 17:47
Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился
1
#Мурад Мусаев
04 апреля, 14:15
1
# новости спорта
Рибалта официально покинул «Зенит»
2 часа назад
Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»
06 апреля, 12:46
«Химки» проиграли «Зениту» и прервали беспроигрышную серию из десяти игр
05 апреля, 21:02
Малком выйдет в старте «Зенита» на матч с «Химками». Это будет его первый матч в 2021 году
05 апреля, 18:10
Защитник ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахилла. Ему предстоит операция
05 апреля, 15:26
«Тамбов» вернул к тренировкам игроков, отстраненных после подозрений в игре на ставках
05 апреля, 13:39
«Спартак» обыграл «Ростов». Это первая победа в гостях с 2013 года
04 апреля, 20:59
Соболев сделал за «Спартак» третий дубль в четырех последних матчах РПЛ
04 апреля, 20:25
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
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«Краснодар» пообещал, что не уволит Мусаева, даже если он проиграет все матчи. Сейчас он ушел сам 🤷
#Мурад Мусаев
03 апреля, 23:48
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
03 апреля, 19:54
Как прекрасно раскрылся Жемалетдинов этой весной: много ассистирует, забивает красоту и дебютировал в сборной
#Рифат Жемалетдинов
03 апреля, 16:45
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Аршавин троллит сотрудников «Зенита»: предлагает в меню тараканов и пишет сценарий фильма, где на «Энфилде» было пять голов
#Зенит
01 апреля, 22:23
За Россию дебютировал 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
27 марта, 19:07
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
25 марта, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
24 марта, 22:49
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью
#Анатолий Тимощук
18 января, 09:40
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В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
#Ивица Олич
22 марта, 14:41
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
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#Спартак
18 марта, 23:03
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Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
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#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
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Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Чепчугов троллит «Зенит» за забытую форму. Это ролик ЦСКА к матчу
#ЦСКА
17 марта, 14:05
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45