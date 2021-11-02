Вендел
Лига чемпионов
РПЛ
Артем Дзюба
Зенит
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#Вендел #Лига чемпионов #РПЛ #Артем Дзюба #Зенит

Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее

50 минут назад
Валера Полевиков

Вендел сыграет везде. Это очень облегчает жизнь

Заметили, что игра «Зенита» постепенно меняется? Сергей Семак все чаще тасует схемы. Команда меньше зависит от Артема Дзюбы, и он вообще реже играет.

Первые два сезона при Семаке «Зенит» играл одной формацией (4-4-2). И с очевидным главным на поле – Дзюбой, который был и бомбардиром, и плеймейкером, и ориентиром для передач. Все начало меняться год назад. Как раз тогда в клуб пришел Вендел.

Семак легче перестраивался, потому что Вендел может сыграть везде. У него 34 игры за «Зенит» – и пять разных позиций. Заменить Барриоса в опорке – нет проблем. Кузяева как главного по объему без мяча – легко. Забрать плеймейкерские функции ближе к атаке – давайте. Уехал Малком и оголил фланг – ок. Вторым нападающим – ну, и это можно.

С ним «Зенит» перестраивается на схему с тремя защитниками (почти в половине матчей сезона). Или с треугольником в центре поля. Раньше было строго: два центральных защитника, два центральных полузащитника, два нападающих. Сейчас «Зенит» гибче.

Последнее изменение: перевод Барриоса в центр обороны. Вендел взял его роль опорника и разнообразил игру. Он лучше пасует и протаскивает мячи на ведении. И классно играет под прессингом.

Можно сказать, что Вендел уже незаменимый. Во всех матчах этого сезона он выходил в старте. Они с Дугласом Сантосом провели больше всего минут во всех турнирах за «Зенит». А Дзюба в шести матчах оставался в запасе – не так много, но раньше такого не случалось.

Почему Вендел делает «Зенит» более гибким и менее дзюбозависимым

У Вендела хорошее первое касание, которым он сохраняет владение, даже когда соперник рядом. Грамотная работа корпусом и цепкость позволяют правильно разворачиваться и не подпускать к мячу. И еще один незаметный скилл – он быстро замахивается, когда отдает передачу. То есть соперник не успевает по движению ноги отследить, что готовит Вендел.

Такой игрок гиперважен в современном футболе, потому что большинство соперников прессингуют, и полузащита оказывается под давлением. И нужен тот, кто будет из-под него выводить команду. Вендел лучший в РПЛ по xGbuildup на 90 минут (вклад в создание моментов, исключая передачи под удар). Плюс у него высокая точность передач (92%).

Эти функции Вендела позволяют «Зениту» по-другому строить игру. Раньше, если их прессинговали, все сводилось к выносам на Дзюбу. Тот сам об этом говорил: «Раньше я был в центре нападения, когда начиналась наша атака. Теперь располагаюсь на флангах».

Сейчас «Зенит» может выходить со своей половины на коротких передачах и иначе строить атаки. Теперь роли плеймейкеров играют Малком, Клаудиньо и Вендел – Дзюба занимается этим меньше. Это сделало команду более непредсказуемой.

Телеграм-канал «СБГ Аналитика» регулярно публикует данные «Зенита» по пробегу и рывкам. Лучший в команде всегда Кузяев, а второй – Вендел. У него большие объемы без мяча, куча спринтов и личный тренер по физподготовке – он тренируется даже в отпуске.

Какое-то идеальное описание. У него вообще есть минусы? Да!

О них нам рассказывает телеграм-канал «СБГ Аналитика» – лучшее медиа о зенитовской игре:

1. Он лидер по характеру, но слишком нацелен на атаку. Когда силы заканчиваются, Вендел жертвует оборонительным объемом. В конце матчей при потере мяча он или выключается, или медленно возвращается трусцой. «Зенит» так уже наказывали (например, с «Ювентусом»). Складывается впечатление, что он категорически не хочет уходить с поля без гола. Чем ближе концовка, тем выше он остается, когда команда без мяча (гол «Мальме»).

2. У него отличный по плотности удар на коротком замахе, но с прицелом проблемы (бьет мимо или по центру).

3. Не хватает нацеленности на эффективность при обороне. То есть фолов, жестких отборов и добеганий из-за спины соперников, когда от него оторвались.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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