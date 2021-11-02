Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее

Вендел сыграет везде. Это очень облегчает жизнь

Заметили, что игра «Зенита» постепенно меняется? Сергей Семак все чаще тасует схемы. Команда меньше зависит от Артема Дзюбы, и он вообще реже играет.

Первые два сезона при Семаке «Зенит» играл одной формацией (4-4-2). И с очевидным главным на поле – Дзюбой, который был и бомбардиром, и плеймейкером, и ориентиром для передач. Все начало меняться год назад. Как раз тогда в клуб пришел Вендел.

Семак легче перестраивался, потому что Вендел может сыграть везде. У него 34 игры за «Зенит» – и пять разных позиций. Заменить Барриоса в опорке – нет проблем. Кузяева как главного по объему без мяча – легко. Забрать плеймейкерские функции ближе к атаке – давайте. Уехал Малком и оголил фланг – ок. Вторым нападающим – ну, и это можно.

С ним «Зенит» перестраивается на схему с тремя защитниками (почти в половине матчей сезона). Или с треугольником в центре поля. Раньше было строго: два центральных защитника, два центральных полузащитника, два нападающих. Сейчас «Зенит» гибче.

Последнее изменение: перевод Барриоса в центр обороны. Вендел взял его роль опорника и разнообразил игру. Он лучше пасует и протаскивает мячи на ведении. И классно играет под прессингом.