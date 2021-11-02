Ключевой игрок «Зенита» сейчас – Вендел. Он умеет все и делает команду хитрее
Вендел сыграет везде. Это очень облегчает жизнь
Заметили, что игра «Зенита» постепенно меняется? Сергей Семак все чаще тасует схемы. Команда меньше зависит от Артема Дзюбы, и он вообще реже играет.
Первые два сезона при Семаке «Зенит» играл одной формацией (4-4-2). И с очевидным главным на поле – Дзюбой, который был и бомбардиром, и плеймейкером, и ориентиром для передач. Все начало меняться год назад. Как раз тогда в клуб пришел Вендел.
Семак легче перестраивался, потому что Вендел может сыграть везде. У него 34 игры за «Зенит» – и пять разных позиций. Заменить Барриоса в опорке – нет проблем. Кузяева как главного по объему без мяча – легко. Забрать плеймейкерские функции ближе к атаке – давайте. Уехал Малком и оголил фланг – ок. Вторым нападающим – ну, и это можно.
С ним «Зенит» перестраивается на схему с тремя защитниками (почти в половине матчей сезона). Или с треугольником в центре поля. Раньше было строго: два центральных защитника, два центральных полузащитника, два нападающих. Сейчас «Зенит» гибче.
Последнее изменение: перевод Барриоса в центр обороны. Вендел взял его роль опорника и разнообразил игру. Он лучше пасует и протаскивает мячи на ведении. И классно играет под прессингом.
Можно сказать, что Вендел уже незаменимый. Во всех матчах этого сезона он выходил в старте. Они с Дугласом Сантосом провели больше всего минут во всех турнирах за «Зенит». А Дзюба в шести матчах оставался в запасе – не так много, но раньше такого не случалось.
Почему Вендел делает «Зенит» более гибким и менее дзюбозависимым
У Вендела хорошее первое касание, которым он сохраняет владение, даже когда соперник рядом. Грамотная работа корпусом и цепкость позволяют правильно разворачиваться и не подпускать к мячу. И еще один незаметный скилл – он быстро замахивается, когда отдает передачу. То есть соперник не успевает по движению ноги отследить, что готовит Вендел.
Такой игрок гиперважен в современном футболе, потому что большинство соперников прессингуют, и полузащита оказывается под давлением. И нужен тот, кто будет из-под него выводить команду. Вендел лучший в РПЛ по xGbuildup на 90 минут (вклад в создание моментов, исключая передачи под удар). Плюс у него высокая точность передач (92%).
Эти функции Вендела позволяют «Зениту» по-другому строить игру. Раньше, если их прессинговали, все сводилось к выносам на Дзюбу. Тот сам об этом говорил: «Раньше я был в центре нападения, когда начиналась наша атака. Теперь располагаюсь на флангах».
Сейчас «Зенит» может выходить со своей половины на коротких передачах и иначе строить атаки. Теперь роли плеймейкеров играют Малком, Клаудиньо и Вендел – Дзюба занимается этим меньше. Это сделало команду более непредсказуемой.
Телеграм-канал «СБГ Аналитика» регулярно публикует данные «Зенита» по пробегу и рывкам. Лучший в команде всегда Кузяев, а второй – Вендел. У него большие объемы без мяча, куча спринтов и личный тренер по физподготовке – он тренируется даже в отпуске.
Какое-то идеальное описание. У него вообще есть минусы? Да!
О них нам рассказывает телеграм-канал «СБГ Аналитика» – лучшее медиа о зенитовской игре:
1. Он лидер по характеру, но слишком нацелен на атаку. Когда силы заканчиваются, Вендел жертвует оборонительным объемом. В конце матчей при потере мяча он или выключается, или медленно возвращается трусцой. «Зенит» так уже наказывали (например, с «Ювентусом»). Складывается впечатление, что он категорически не хочет уходить с поля без гола. Чем ближе концовка, тем выше он остается, когда команда без мяча (гол «Мальме»).
2. У него отличный по плотности удар на коротком замахе, но с прицелом проблемы (бьет мимо или по центру).
3. Не хватает нацеленности на эффективность при обороне. То есть фолов, жестких отборов и добеганий из-за спины соперников, когда от него оторвались.