Артем Дзюба
РПЛ
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#Артем Дзюба #РПЛ #Артем Дзюба

Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте

вчера, 23:25
Михаил Морозов
Николай Живоглядов

РПЛ

Артем Дзюба в матче «Зенит»«Динамо»:

  • Вышел на 66-й минуте, а забил на 69-й.
  • Отпраздновал так, что журналисты уточняли у Сергея Семака, кричал ли он что-то тренерской скамейке.
  • Поставил грандиозный рекорд России.

Теперь у Дзюбы 144 гола в российских чемпионатах. Больше до матча с «Динамо» было только у Олега Веретенникова (143).

Как выглядит средняя результативность Дзюбы по сравнению с остальными топ-игроками из списка лучших бомбардиров в истории, за какие клубы он забивал и кому доставалось чаще остальных:

А вот так выглядит рекордный гол:

Рекорд Дзюба поставил, играя за «Зенит». Он выступает в его составе с 2015 года. За пару туров до игры с «Динамо» Дзюба забил 100-й гол за «Зенит» во всех турнирах. Он забивает в шести играх РПЛ подряд.

Напоминаем: РПЛ не учитывает гол Дзюбы за «Томь» в 2010 году «Локомотиву» и записала его как автогол Янбаева. Поэтому у Дзюбы 144 гола, а не 145 (это число вы тоже можете увидеть в различных медиа). Мы разобрали ситуацию в отдельном материале.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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