Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте
Артем Дзюба в матче «Зенит» – «Динамо»:
- Вышел на 66-й минуте, а забил на 69-й.
- Отпраздновал так, что журналисты уточняли у Сергея Семака, кричал ли он что-то тренерской скамейке.
- Поставил грандиозный рекорд России.
Теперь у Дзюбы 144 гола в российских чемпионатах. Больше до матча с «Динамо» было только у Олега Веретенникова (143).
Как выглядит средняя результативность Дзюбы по сравнению с остальными топ-игроками из списка лучших бомбардиров в истории, за какие клубы он забивал и кому доставалось чаще остальных:
А вот так выглядит рекордный гол:
Рекорд Дзюба поставил, играя за «Зенит». Он выступает в его составе с 2015 года. За пару туров до игры с «Динамо» Дзюба забил 100-й гол за «Зенит» во всех турнирах. Он забивает в шести играх РПЛ подряд.
Напоминаем: РПЛ не учитывает гол Дзюбы за «Томь» в 2010 году «Локомотиву» и записала его как автогол Янбаева. Поэтому у Дзюбы 144 гола, а не 145 (это число вы тоже можете увидеть в различных медиа). Мы разобрали ситуацию в отдельном материале.