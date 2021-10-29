Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте

Артем Дзюба в матче «Зенит» – «Динамо»:

Вышел на 66-й минуте, а забил на 69-й.

Отпраздновал так, что журналисты уточняли у Сергея Семака, кричал ли он что-то тренерской скамейке.

Поставил грандиозный рекорд России.

Теперь у Дзюбы 144 гола в российских чемпионатах. Больше до матча с «Динамо» было только у Олега Веретенникова (143).

Как выглядит средняя результативность Дзюбы по сравнению с остальными топ-игроками из списка лучших бомбардиров в истории, за какие клубы он забивал и кому доставалось чаще остальных: