Одна проблема в составе «Зенита» сказалась на игре с «Динамо»: слева вышел третий на эту позицию защитник, из-за него пропущен гол

У «Зенита» все в порядке с составом кроме одной позиции. Неприятности начались в игре со «Спартаком», но затмились результатом. Однако к игре с «Динамо» «Зенит» подходил с проблемой на месте левого защитника:

🚑 Дуглас Сантос травмировался на 13-й минуте матча со «Спартаком» и был заменен.

🚑 Вместо него ярко вышел Круговой, даже сделал ассист. А в заявку на игру с «Динамо» не попал из-за температуры.

Сергей Семак не стал экспериментировать и обратился к варианту, который был логичнее всего. Караваев из-за попыток заиграть на левом фланге в свое время покинул ЦСКА, а когда вырос – закрепился на этом краю в сборной России.

Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную