Одна проблема в составе «Зенита» сказалась на игре с «Динамо»: слева вышел третий на эту позицию защитник, из-за него пропущен гол
У «Зенита» все в порядке с составом кроме одной позиции. Неприятности начались в игре со «Спартаком», но затмились результатом. Однако к игре с «Динамо» «Зенит» подходил с проблемой на месте левого защитника:
🚑 Дуглас Сантос травмировался на 13-й минуте матча со «Спартаком» и был заменен.
🚑 Вместо него ярко вышел Круговой, даже сделал ассист. А в заявку на игру с «Динамо» не попал из-за температуры.
Сергей Семак не стал экспериментировать и обратился к варианту, который был логичнее всего. Караваев из-за попыток заиграть на левом фланге в свое время покинул ЦСКА, а когда вырос – закрепился на этом краю в сборной России.
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
Опасность была в том, что Караваеву непривычно играть на этом фланге в «Зените». Но он точно был готов: «С опытом пришло понимание, как играть на левом фланге, и с каждым матчем за сборную я привыкал и к этой позиции. Сейчас мне без разницы — куда поставит тренер, там и сыграю. Никаких проблем».
Так случилось, что эпизод, в котором «Зенит» пропустил и после которого на какой-то момент засомневался в победе над «Динамо», произошел из-за Караваева. Игра рукой и пенальти, который реализовал Фомин – 1:1. Через несколько минут «Зенит» чуть не пустил в свои ворота еще один гол.
Но:
📌 Мяч попал в руку Караваеву после удара головой Макарова. Вряд ли это вина Караваева, что отлетел он именно в руку.
📌 Пенальти этот пришел не с фланга Караваева, а после навеса с противоположного края атаки.
Но матч Караваеву не слишком удался.
🔻 Верховое единоборство он Макарову в том эпизоде все же проиграл.
🔻 Всего один фол за матч, но тот – на желтую.
🔻 Один отбор и ноль перехватов – маловато для игрока защиты.
🔻 В атаке тоже мало интересного – удар да обводка. Хотя удар был опасным.
2 ноября у «Зенита» ключевой матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» в Турине. Проблема с левым флангом обороны останется даже после выздоровления Кругового – Сантос все равно травмирован. Но на замену ему лучший вариант – Караваев. В сборной слева у него получалось лучше.