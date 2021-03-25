Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
Состав сборной России на матч с Мальтой, защита. Марио Фернандес занимает место на привычном правом фланге. Другой правый защитник Вячеслав Караваев играет слева. И это не в первый раз, когда они так попадают в состав сборной.
Предыстория: Караваев сам говорил, что левый фланг в его карьере появился из-за Слуцкого в ЦСКА
В 2019-м Караваев поговорил со Sports.ru, в котором рассказал о смене флангов:
• «Тогда [перед уходом] меня ставили на левый фланг, потому что справа играл Марио Фернандес. В основном Слуцкий делал тактические замечания: здесь расположился слишком далеко, здесь – слишком узко. Да, были ошибки и в отборе, в каких-то моментах оставлял соперникам ненужный зазор, но основа – все равно выбор позиции».
• «Думаю, справа было бы попроще, потому что породнее позиция. Но мы уже этого никогда не узнаем» – ответ на вопрос, были ли справа в защите у Караваева те же проблемы, что и слева.
• Здесь Караваев рассказывал, как тренировал левую ногу: «В «Дукле» ко мне пришло осознание, что нужно прокачивать левую ногу, но постоянно после тренировок я работал уже в «Спарте» – кроссы с обеих ног, удары. С левой все равно бью не очень, но подача с нее точно стала лучше».
После ухода из ЦСКА Караваев играл слева только в сборной – к этому относился нормально
Временная аномалия со сменой флангов была у Караваева только в ЦСКА: и в «Дукле», и в «Яблонце», и в «Спарте», и в «Витессе» он играл на родной позиции справа в защите. В 2019-м он сам это подтвердил:
«С тех пор [с ухода из ЦСКА] вообще не играл слева. Все-таки я - правый защитник. На родном фланге мне комфортнее. Но хочу приносить пользу национальной команде в любом качестве. Где скажут, там и буду играть».
Так и получилось. В «Зените» Караваев постоянно играет справа. В сборной – только если в заявке нет Марио Фернандеса. В другом случае он сваливается на левый фланг. Примеры:
1. В сентябре он провел дебютный матч в старте сборной. И забил классный мяч.
Правда, в той же встрече он допустил голевую ошибку – соперник прошел через его сторону и отдал пас на Митровича. Но Черчесову все равно понравилось:
«Караваев вышел на левый фланг именно под Сербию. Думали, что у них будет играть быстрый и верткий парень из «Марселя». Он хорошо под него подошел бы. Федя Кудряшов давно не играет. «Побоялись» – неправильное слово, но Караваев должен был сыграть увереннее. Вячеслав хороший матч провел, хотя в тактическом плане допускал ошибки».
2. В матчах со Швецией и с Мальтой (от 24 марта) он тоже играл слева. В последнем не отметился голевым действием, но периодически неплохо обострял. Особенно в первом тайме, когда проходил по своему флангу и делал навесы в штрафную. Один раз Дзюба очень опасно откликнулся на эту передачу – достал мяч головой, но пробил чуть выше.
Смена флангов никак не играет на отношения с Фернандесом. Караваев говорил: «Даже не думал о заочном соперничестве с Марио Фернандесом. Я стараюсь играть как можно лучше, вне зависимости от соперника. Конечно, мне хочется больше играть за сборную, это нормально. Но никакого личного противостояния у нас нет. Для меня лучшая конкуренция – это конкуренция с самим собой. Только так ты повышаешь свой уровень».