Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную

Предыстория: Караваев сам говорил, что левый фланг в его карьере появился из-за Слуцкого в ЦСКА

В 2019-м Караваев поговорил со Sports.ru, в котором рассказал о смене флангов:

• «Тогда [перед уходом] меня ставили на левый фланг, потому что справа играл Марио Фернандес. В основном Слуцкий делал тактические замечания: здесь расположился слишком далеко, здесь – слишком узко. Да, были ошибки и в отборе, в каких-то моментах оставлял соперникам ненужный зазор, но основа – все равно выбор позиции».

• «Думаю, справа было бы попроще, потому что породнее позиция. Но мы уже этого никогда не узнаем» – ответ на вопрос, были ли справа в защите у Караваева те же проблемы, что и слева.

• Здесь Караваев рассказывал, как тренировал левую ногу: «В «Дукле» ко мне пришло осознание, что нужно прокачивать левую ногу, но постоянно после тренировок я работал уже в «Спарте» – кроссы с обеих ног, удары. С левой все равно бью не очень, но подача с нее точно стала лучше».