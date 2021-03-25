Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже

А что, у Кержакова лучше?

Почти все голы Кержаков забил в отборочных и товарищеских матчах. Единственный гол в финальных стадиях – Южной Корее на чемпионате мира-2014.

14 из 30 (46%) забиты командам, не участвовавшим на ЧМ и ЧЕ (Финляндия и Македония, которые сыграют на Евро-2020, не учтены). Общая забиваемость:

3 – 🇦🇩 Андорре, 🇱🇮 Лихтенштейну, 🇱🇺 Люксембургу.

2 – 🇦🇿 Азербайджану, 🇮🇱 Израилю, 🇮🇪 Ирландии, 🇲🇰 Македонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии.

1 – Албании, Белоруссии, Венгрии, Португалии, Словакии, Уругваю, Франции, Швеции и Южной Корее.