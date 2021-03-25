Артем Дзюба
ЧМ-2022
Футбол
Александр Кержаков
Россия
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#Артем Дзюба #Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Александр Кержаков

Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже

час назад

Артем Дзюба забил Мальте в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Это его 27-й гол за сборную России. Рекорд – у Александра Кержакова, который забил 30 голов и уже завершил карьеру.

Кому забивал Дзюба?

Три гола Дзюба забил на чемпионате мира-2018 и дважды делал покер – против Лихтенштейна и Сан-Марино. Около половины голов (48%) прилетело командам, которые ни разу не выходили на чемпионат мира или чемпионат Европы – 13 из 27. :

5 – 🇱🇮 Лихтенштейну.

4 – 🇸🇲 Сан-Марино.

3 – 🇷🇸 Сербии и 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландии.

2 – 🇸🇪 Швеции и 🇨🇷 Коста-Рике.

1 – Молдавии, Саудовской Аравии, Египту, Испании, Турции, Казахстану, Кипру и теперь Мальте.

А что, у Кержакова лучше?

Почти все голы Кержаков забил в отборочных и товарищеских матчах. Единственный гол в финальных стадиях – Южной Корее на чемпионате мира-2014. 

14 из 30 (46%) забиты командам, не участвовавшим на ЧМ и ЧЕ (Финляндия и Македония, которые сыграют на Евро-2020, не учтены). Общая забиваемость:

3 – 🇦🇩 Андорре, 🇱🇮 Лихтенштейну, 🇱🇺 Люксембургу.

2 – 🇦🇿 Азербайджану, 🇮🇱 Израилю, 🇮🇪 Ирландии, 🇲🇰 Македонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии.

1 – Албании, Белоруссии, Венгрии, Португалии, Словакии, Уругваю, Франции, Швеции и Южной Корее.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
Кому Дзюба забил теперь
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
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