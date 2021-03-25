Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
Артем Дзюба забил Мальте в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Это его 27-й гол за сборную России. Рекорд – у Александра Кержакова, который забил 30 голов и уже завершил карьеру.
Кому забивал Дзюба?
Три гола Дзюба забил на чемпионате мира-2018 и дважды делал покер – против Лихтенштейна и Сан-Марино. Около половины голов (48%) прилетело командам, которые ни разу не выходили на чемпионат мира или чемпионат Европы – 13 из 27. :
5 – 🇱🇮 Лихтенштейну.
4 – 🇸🇲 Сан-Марино.
3 – 🇷🇸 Сербии и 🏴 Шотландии.
2 – 🇸🇪 Швеции и 🇨🇷 Коста-Рике.
1 – Молдавии, Саудовской Аравии, Египту, Испании, Турции, Казахстану, Кипру и теперь Мальте.
А что, у Кержакова лучше?
Почти все голы Кержаков забил в отборочных и товарищеских матчах. Единственный гол в финальных стадиях – Южной Корее на чемпионате мира-2014.
14 из 30 (46%) забиты командам, не участвовавшим на ЧМ и ЧЕ (Финляндия и Македония, которые сыграют на Евро-2020, не учтены). Общая забиваемость:
3 – 🇦🇩 Андорре, 🇱🇮 Лихтенштейну, 🇱🇺 Люксембургу.
2 – 🇦🇿 Азербайджану, 🇮🇱 Израилю, 🇮🇪 Ирландии, 🇲🇰 Македонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии.
1 – Албании, Белоруссии, Венгрии, Португалии, Словакии, Уругваю, Франции, Швеции и Южной Корее.