Александр Кержаков

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Футбол
Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»
#Александр Кержаков
Футбол
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
#Артем Дзюба
Футбол
Кержаков станет тренером «Томи». Он придет вместо человека, который работал в клубе 13 лет
#Александр Кержаков
Футбол
Дзюба вышел на второе место по числу очков в РПЛ
#Артем Дзюба
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Михаил Кержаков обогнал брата по чемпионствам в «Зените». Хотя ни в одном сезоне пока не сыграл даже 20 матчей
#Михаил Кержаков
Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
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#Россия
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Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных
#Артем Дзюба
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
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#Артем Дзюба
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«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
#РПЛ
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
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