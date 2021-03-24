Артем Дзюба
ЧМ-2022
Футбол
Александр Кержаков
Владимир Бесчастных
Россия
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#Артем Дзюба #Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Александр Кержаков #Владимир Бесчастных

Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю

вчера, 23:16
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
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