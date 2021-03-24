Артем Дзюба
ЧМ-2022
Футбол
Александр Кержаков
Владимир Бесчастных
Россия
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
вчера, 23:16
- Россия обыгрывает Мальту в матче отбора к чемпионату мира 2022 года (2:0). Счет открыл Артем Дзюба.
- Он забил свой 27-й гол за сборную и вышел на единоличное второе место, обойдя Владимира Бесчастных (26). Больше Дзюбы забил только Александр Кержаков – 30 голов.
- Большинство игроков в топ-10 рейтинга уже завершили карьеру. Кроме Дзюбы играть продолжают Денис Черышев (12 голов), Федор Смолов (14) и Роман Павлюченко (21). Но последний завершил карьеру в сборной в 2013 году.
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