Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹

Мальта – первый соперник России в отборе к ЧМ-2022. Ранее они встречались всего один раз – 25 лет назад. Тогда тоже был Черчесов, но он стоял в воротах.

Мальта – европейская страна, но мы до сих пор знаем о ней не так много. Этот текст познакомит нас лучше. Русские на Мальте, Мальта для русских и Мальта для мальтийцев.

Мальта в истории: как Павел I чуть не забрал остров себе, за что Великобритания дала тот самый крест, сколько стоит гражданство Мальты

🇷🇺🇲🇹 Мальта едва не вошла в состав России . В XVIII веке император Павел I хотел увеличить российский флот. Мальта была выгодной территорией в Средиземноморье. В 1798-м Павел I стал гроссмейстером мальтийского ордена. Затем – его магистром, когда остров захватила Франция. С французами российские дипломаты небезосновательно рассчитывали договориться, а Павел I уже распорядился указывать на новых картах Мальту как часть России.

Но вскоре после этого Павел I умер из-за политического заговора внутри страны. По одной из теорий, этот заговор финансировала Великобритания, которая опасалась российских баз на Мальте. Новый русский император Александр I на остров уже не претендовал. В 1814-м по итогам Парижского мира Мальта отошла к Великобритании.

🎖️️️️ Крест на флаге – награда Великобритании . С 1940-го по 1943-й Мальту осаждали Германия и Италия. Они отчаянно бомбили ее и высыпали даже больше бомб, чем на Англию. Мальта была базой для союзных войск, и британцы защищали ее как серьезный объект.

Мальтийцы получили награду – Георгиевский крест, который вручается Великобританией за храбрость гражданским лицам. На флаге у Мальты размещен именно он.