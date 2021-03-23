Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
Мальта – первый соперник России в отборе к ЧМ-2022. Ранее они встречались всего один раз – 25 лет назад. Тогда тоже был Черчесов, но он стоял в воротах.
Мальта – европейская страна, но мы до сих пор знаем о ней не так много. Этот текст познакомит нас лучше. Русские на Мальте, Мальта для русских и Мальта для мальтийцев.
Мальта в истории: как Павел I чуть не забрал остров себе, за что Великобритания дала тот самый крест, сколько стоит гражданство Мальты
🇷🇺🇲🇹 Мальта едва не вошла в состав России. В XVIII веке император Павел I хотел увеличить российский флот. Мальта была выгодной территорией в Средиземноморье. В 1798-м Павел I стал гроссмейстером мальтийского ордена. Затем – его магистром, когда остров захватила Франция. С французами российские дипломаты небезосновательно рассчитывали договориться, а Павел I уже распорядился указывать на новых картах Мальту как часть России.
Но вскоре после этого Павел I умер из-за политического заговора внутри страны. По одной из теорий, этот заговор финансировала Великобритания, которая опасалась российских баз на Мальте. Новый русский император Александр I на остров уже не претендовал. В 1814-м по итогам Парижского мира Мальта отошла к Великобритании.
🎖️️️️ Крест на флаге – награда Великобритании. С 1940-го по 1943-й Мальту осаждали Германия и Италия. Они отчаянно бомбили ее и высыпали даже больше бомб, чем на Англию. Мальта была базой для союзных войск, и британцы защищали ее как серьезный объект.
Мальтийцы получили награду – Георгиевский крест, который вручается Великобританией за храбрость гражданским лицам. На флаге у Мальты размещен именно он.
🤝 Встреча на Мальте – конец холодной войны. Считается, что формальное окончание холодной войны состоялось именно на саммите в 1989 году. Он прошел примерно через месяц после падения Берлинской стены с участием президентов США и СССР. На Мальте Михаил Горбачев объявил, что мир вступает в новую эпоху прочного мира. Джордж Буш подтвердил: «Именно здесь, на Мальте, я и председатель Горбачев заложили основу для такого будущего».
Мальту выбрал Буш, а встречи изначально должны были состояться на военных кораблях. Но шторм помешал. Переговоры прошли на советском круизном лайнере.
⚽️ Единственный матч России и Мальты состоялся в феврале 1996-го. Черчесов в воротах, Карпин – один из авторов голов, победа 2:0. Погода не очень. В отчете для еженедельника «Футбол» Олег Кучеренко писал, что сборную застал моросящий дождь и сильнейшие ветры, а температура была всего плюс 10. Обычно же на Мальте зимой 13-14 градусов, а с апреля по октябрь – не меньше 20.
Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало
🛂 Мальта выдает гражданство иностранцам, если те внесли вклад в развитие страны. Вклад стоит минимум 650 тысяч евро. Паспорт Мальты дает право безвизового посещения 184 государств.
Жизнь на Мальте: тюрьма за аборт, один университет, дома с названиями и больше 350 церквей
🚿 Фактически на Мальте нет источников пресной воды– то есть классических пресных рек. Поэтому страна опресняет морскую воду и завозит пресную из других стран.
🏡 Мальтийские дома украшаются названиями. В них могут использоваться имена, топонимы, даже просто материалы, из которых сделаны сами дома.
♂️♀️ Разводы были разрешены недавно, но аборты до сих пор запрещены – это единственная в Европе страна с таким запретом. Мальта считает аборты умышленным убийством и наказывает сроком до трех лет лишения свободы.
🧑🤝🧑 Мальта – пятое государство мира по плотности населения (1432 чел/км²) после Монако, Сингапура, Ватикана и Бахрейна.
🐝 Есть три версии происхождения самого названия «Мальта». На финикийском «Малат» – тихая гавань (подходит), на латинском «мелита» означает «медовый» (подходит, мальтийский мед – одна из особенностей страны), на арабском – «непокрытая» (тоже подходит, если брать в расчет рельеф страны). Версия с медом – самая популярная.
⛪️ Жители Мальты считают, что на острове построено 365 церквей – это отсылка к количеству дней в году. Но по другой версии, их чуть меньше – 359.
🎓 На Мальте есть один из старейших университетов Европы. Он открыт в 1520 году. И он единственный в стране. Название простое – Мальтийский университет.