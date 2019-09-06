Как устроена Шотландия: в стране думают о независимости, а сборная играет в футбол почти 150 лет
Шотландия – это автономная административно-политическая часть Великобритании. Шотландское королевство оставалось независимым чуть более 850 лет – в 1707-м оно вместе с королевством Англии вошло в состав королевства Великобритании.
Тогда же был распущен шотландский парламент, который восстановили в 1999-м на основе Шотландского акта, который давал ограниченное право принимать на территории страны собственные законы, а также регулировать налогообложение. За создание парламента высказалось большинство граждан Шотландии на референдуме. Проект был одобрен королевой Великобритании.
Впрочем, парламент Великобритании может наложить вето на любой законопроект шотландского парламента. Две трети налоговой базы в Шотландии также контролирует Лондон.
За последние годы в Шотландии было два важных референдума.
• О независимости Шотландии. Он состоялся в 2014 году, в нем приняли участие 3,6 млн человек. Победил вариант «нет» с долей 55,3% голосов, поэтому Шотландия осталась в составе Великобритании.
• О выходе из членства в Европейском союзе два года спустя. Большинство проголосовало против выхода – 62%.
При этом вопрос о независимости Шотландии, скорее всего, будет поднят снова. О проведении повторного референдума заявила первый министр страны Никола Стерджен. По ее словам, он состоится в 2020 году, да и вообще по результатам опросов у шотландцев есть желание обрести независимость.
По данным соцопросов число сторонников независимости впервые за последние пару лет стало больше количества желающих сохранить страну в Великобритании. Это связывают с Brexit – как и было известно ранее, шотландцы предпочли бы не расставаться с Евросоюзом, учитывая товарооборот и риск потери рабочих мест.
Тем не менее, в футболе, как и в других видах спорта, Шотландия – уже давно независимая сборная. Более того, именно Англия и Шотландия сыграли первый в футбольной истории официальный матч сборных. Произошло это в 1872 году: закончили 0:0 в Партике в присутствии 4000 болельщиков, арендовав за 20 фунтов поле для крикета. Из фотографий с тех времен только афиша, зато есть разные иллюстрации.
Ко времени основания ФИФА в 1904 году представители Великобритании уже неплохо играли в футбол и были слишком сильны, чтобы объединяться в одну команду, напротив, они с удовольствием соперничали друг с другом. В ФИФА они также вошли как отдельные сборные – Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.
На самом деле, сейчас в ФИФА много схожих примеров. Нашумевшая летом сборная Кюрасао классно выступила на Золотом Кубке КОНКАКАФ, при этом Кюрасао – субъект федерации в составе Королевства Нидерландов. Фарерские острова, давным-давно выступающие в европейской квалификации к Евро/ЧМ – автономия Дании.
Всего подобных историй среди маленьких стран и островов можно набрать примерно два десятка – все они выступают как самостоятельные сборные, но территориально относятся к другому большому государству.