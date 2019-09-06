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#Шотландия #Футбол #Евро-2020 (квалификация)

Как устроена Шотландия: в стране думают о независимости, а сборная играет в футбол почти 150 лет

06 сентября 2019, 18:31
Михаил Морозов

Шотландия – это автономная административно-политическая часть Великобритании. Шотландское королевство оставалось независимым чуть более 850 лет – в 1707-м оно вместе с королевством Англии вошло в состав королевства Великобритании.

Тогда же был распущен шотландский парламент, который восстановили в 1999-м на основе Шотландского акта, который давал ограниченное право принимать на территории страны собственные законы, а также регулировать налогообложение. За создание парламента высказалось большинство граждан Шотландии на референдуме. Проект был одобрен королевой Великобритании.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Впрочем, парламент Великобритании может наложить вето на любой законопроект шотландского парламента. Две трети налоговой базы в Шотландии также контролирует Лондон.

За последние годы в Шотландии было два важных референдума.

О независимости Шотландии. Он состоялся в 2014 году, в нем приняли участие 3,6 млн человек. Победил вариант «нет» с долей 55,3% голосов, поэтому Шотландия осталась в составе Великобритании.

О выходе из членства в Европейском союзе два года спустя. Большинство проголосовало против выхода – 62%.

При этом вопрос о независимости Шотландии, скорее всего, будет поднят снова. О проведении повторного референдума заявила первый министр страны Никола Стерджен. По ее словам, он состоится в 2020 году, да и вообще по результатам опросов у шотландцев есть желание обрести независимость.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По данным соцопросов число сторонников независимости впервые за последние пару лет стало больше количества желающих сохранить страну в Великобритании. Это связывают с Brexit – как и было известно ранее, шотландцы предпочли бы не расставаться с Евросоюзом, учитывая товарооборот и риск потери рабочих мест.

Тем не менее, в футболе, как и в других видах спорта, Шотландия – уже давно независимая сборная. Более того, именно Англия и Шотландия сыграли первый в футбольной истории официальный матч сборных. Произошло это в 1872 году: закончили 0:0 в Партике в присутствии 4000 болельщиков, арендовав за 20 фунтов поле для крикета. Из фотографий с тех времен только афиша, зато есть разные иллюстрации.

Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Ко времени основания ФИФА в 1904 году представители Великобритании уже неплохо играли в футбол и были слишком сильны, чтобы объединяться в одну команду, напротив, они с удовольствием соперничали друг с другом. В ФИФА они также вошли как отдельные сборные – Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

На самом деле, сейчас в ФИФА много схожих примеров. Нашумевшая летом сборная Кюрасао классно выступила на Золотом Кубке КОНКАКАФ, при этом Кюрасао – субъект федерации в составе Королевства Нидерландов. Фарерские острова, давным-давно выступающие в европейской квалификации к Евро/ЧМ – автономия Дании.

Всего подобных историй среди маленьких стран и островов можно набрать примерно два десятка – все они выступают как самостоятельные сборные, но территориально относятся к другому большому государству.

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Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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