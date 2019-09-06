Как устроена Шотландия: в стране думают о независимости, а сборная играет в футбол почти 150 лет

Впрочем, парламент Великобритании может наложить вето на любой законопроект шотландского парламента. Две трети налоговой базы в Шотландии также контролирует Лондон.

За последние годы в Шотландии было два важных референдума.

• О независимости Шотландии . Он состоялся в 2014 году, в нем приняли участие 3,6 млн человек. Победил вариант «нет» с долей 55,3% голосов, поэтому Шотландия осталась в составе Великобритании.

• О выходе из членства в Европейском союзе два года спустя. Большинство проголосовало против выхода – 62%.

При этом вопрос о независимости Шотландии, скорее всего, будет поднят снова. О проведении повторного референдума заявила первый министр страны Никола Стерджен. По ее словам, он состоится в 2020 году, да и вообще по результатам опросов у шотландцев есть желание обрести независимость.