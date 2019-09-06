Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы

Четыре победы, две ничьи, два поражения – так мы играли в гостях с командами Великобритании и Ирландии в официальных матчах. Никакой катастрофы, напротив, тут даже положительный баланс. Но каждый матч в гостях против этих команд играть было невероятно сложно.

С Англией – разгром

Единственный раз, когда играли на «Уэмбли» – проиграли 0:3 при Гусе Хиддинке, отбираясь на Евро-2008. Дубль Оуэна, гол Фердинанда, а наш мяч не засчитали. Поражение по делу, все было очень тяжело.

С Ирландией – положительный баланс, но было тяжело

Если не считать трех товарищеских матчей, где были все исходы (поражение, победа и ничья), то в Ирландии играли дважды. Первая игра – после увольнения Валерия Газзаева, это был первый матч под руководством Георгия Ярцева в квалификации к Евро-2004. Пропустили от Даффа, Игнашевич сравнял, при всей сложной турнирной ситуации и ничья 1:1 была хорошим результатом.

Гораздо легче все складывалось при Дике Адвокате в квалификации к Евро-2012 – 3:0 к 50-й минуте благодаря голам Кержакова, Дзагоева и Широкова, но потом внезапно возникла интрига – сборная России пропустила дважды за шесть минут, к 78-й было уже 3:2, концовка выдалась крайне нервной, хорошо хоть счет таким и остался.