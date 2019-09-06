Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
Четыре победы, две ничьи, два поражения – так мы играли в гостях с командами Великобритании и Ирландии в официальных матчах. Никакой катастрофы, напротив, тут даже положительный баланс. Но каждый матч в гостях против этих команд играть было невероятно сложно.
С Англией – разгром
Единственный раз, когда играли на «Уэмбли» – проиграли 0:3 при Гусе Хиддинке, отбираясь на Евро-2008. Дубль Оуэна, гол Фердинанда, а наш мяч не засчитали. Поражение по делу, все было очень тяжело.
С Ирландией – положительный баланс, но было тяжело
Если не считать трех товарищеских матчей, где были все исходы (поражение, победа и ничья), то в Ирландии играли дважды. Первая игра – после увольнения Валерия Газзаева, это был первый матч под руководством Георгия Ярцева в квалификации к Евро-2004. Пропустили от Даффа, Игнашевич сравнял, при всей сложной турнирной ситуации и ничья 1:1 была хорошим результатом.
Гораздо легче все складывалось при Дике Адвокате в квалификации к Евро-2012 – 3:0 к 50-й минуте благодаря голам Кержакова, Дзагоева и Широкова, но потом внезапно возникла интрига – сборная России пропустила дважды за шесть минут, к 78-й было уже 3:2, концовка выдалась крайне нервной, хорошо хоть счет таким и остался.
Северной Ирландии сенсационно проиграли
Отборочный матч к ЧМ-2014 в марте 2013-го из-за сильнейшего снегопада в Белфасте перенесли на несколько месяцев вперед. В августе к матчу долго готовились, в итоге проиграли 0:1 после гола Патерсона. Игра была однозначно признана худшей во всем отборочном цикле. Хотя на ЧМ все равно вышли.
С Уэльсом – две тяжелейших победы
В стыковых матчах к Евро-2004 была история с дисквалификацией Овчинникова и Мостового на ответную игру с Уэльсом и хамством Гиггза в отношении Вадима Евсеева. Наш защитник в итоге забил победный гол в Кардиффе, памятно покричал в камеру, но давление тогда на сборную все равно было колоссальным до последних минут.
В квалификации к ЧМ-2010 выиграли 3:1. На этот раз Россия была явным фаворитом, но к 70-й минуте счет был равным, лишь гол Игнашевича со штрафного и забитый мяч Павлюченко в конце – принесли очень сложную победу.
С Шотландией – ничья и победа, но все сложно
В квалификации к Евро-1996 обменялись голами в Шотландии – 1:1. Все прошло хорошо в итоге – сборная России очень много забивала всем подряд и выбралась на чемпионат Европы, но начиналось тяжело – с двух ничьих с Шотландией, одна из которых – в гостях. 34 гола было на счету нашей команды в отборочном турнире, а в ворота шотландцев – забит лишь один.
Сейчас – победа 2:1. Да, могли все решить во втором тайме, но началось с пропущенного гола, игра до перерыва не шла, а концовка была очень нервной. Что вполне привычно в каждом из наших визитов в Великобританию и Ирландию.