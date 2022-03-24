Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
3Эндрю Робертсон Э. Робертсон
|Защ
|28
|10
|0
|3
|1
|0
|
6Киран Тирни К. Тирни
|Пол
|24
|10
|0
|4
|0
|0
|
7Джон МакГинн Д. МакГинн
|Пол
|27
|9
|4
|1
|1
|0
|
12Крейг Гордон К. Гордон
|Вра
|39
|8
|0
|0
|0
|0
|
19Че Адамс Ч. Адамс
|Нап
|25
|8
|4
|1
|1
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|10
|9
|0
|1
|30:3
|27
|
2
|10
|7
|2
|1
|17:7
|23
|
3
|10
|5
|1
|4
|23:21
|16
|
4
|10
|5
|1
|4
|19:17
|16
|
5
|10
|1
|1
|8
|7:23
|4
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