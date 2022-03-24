Шотландия

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Стадион
Хэмпден Парк
Тренер
Стив Кларк
С. Кларк
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
3
Эндрю Робертсон Э. Робертсон 		Защ 28 10 0 3 1 0
6
Киран Тирни К. Тирни 		Пол 24 10 0 4 0 0
7
Джон МакГинн Д. МакГинн 		Пол 27 9 4 1 1 0
12
Крейг Гордон К. Гордон 		Вра 39 8 0 0 0 0
19
Че Адамс Ч. Адамс 		Нап 25 8 4 1 1 0
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Ближайшие матчи
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Шотландия
-:-
Украина
Матч перенесен
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Матч перенесен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
Шотландия
-
Украина
-
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
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Таблица

Группа F И В Н П Мячи Очки
1
Дания
10 9 0 1 30:3 27
2
Шотландия
10 7 2 1 17:7 23
3
Израиль
10 5 1 4 23:21 16
4
Австрия
10 5 1 4 19:17 16
5
Фарерские острова
10 1 1 8 7:23 4
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Результаты
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Шотландия
2 : 0
Дания
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
10 тур
Шотландия
2
Дания
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 20:00
Молдавия
0 : 2
Шотландия
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 20:00
9 тур
Молдавия
0
Шотландия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Фарерские острова
0 : 1
Шотландия
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Фарерские острова
0
Шотландия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
Шотландия
3 : 2
Израиль
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
7 тур
Шотландия
3
Израиль
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Австрия
0 : 1
Шотландия
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
6 тур
Австрия
0
Шотландия
1
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