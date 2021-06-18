Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? И почему сейчас очень близка ее вернуть?

Шотландия держала независимость девять веков, пока местная элита не разорилась. И в составе Великобритании страна расцвела

Шотландия потеряла независимость в начале XVIII века (до этого Шотландское королевство было самостоятельным девять веков). К 1707 году уже сто лет шли разговоры и планы об объединении (пытался даже Оливер Кромвель), странами управлял один монарх, но они сохраняли независимость. Акт об унии продавили только разорившиеся дворяне – им нужна была торговля с Англией. Англии – спокойствие и влияние на северных землях.

Но даже тогда Шотландия смогла сохранить самостоятельные системы: административную и правовую. Распущен был только парламент. Но Англия всегда подчеркивала, что Шотландия – особый случай, даже на ритуальном уровне. Например, британский монарх при вступлении на престол первой клятвой обещает сохранять независимость пресвитерианской церкви Шотландии.

В XIX веке Англия назначает министра по делам Шотландии, когда местные политики вновь требовали отделения. За два века страна мощно прибавила в техническом и в культурном плане, ощутив свою идентичность. Вальтер Скотт, Артур Конан Дойл, Роберт Льюис Стивенсон – великие писатели, Джеймс Максвелл и Джеймс Ватт – великие ученые. Шотландия – центр индустриализации и охоты.

Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола