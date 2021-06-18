Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? И почему сейчас очень близка ее вернуть?
Шотландия держала независимость девять веков, пока местная элита не разорилась. И в составе Великобритании страна расцвела
Шотландия потеряла независимость в начале XVIII века (до этого Шотландское королевство было самостоятельным девять веков). К 1707 году уже сто лет шли разговоры и планы об объединении (пытался даже Оливер Кромвель), странами управлял один монарх, но они сохраняли независимость. Акт об унии продавили только разорившиеся дворяне – им нужна была торговля с Англией. Англии – спокойствие и влияние на северных землях.
Но даже тогда Шотландия смогла сохранить самостоятельные системы: административную и правовую. Распущен был только парламент. Но Англия всегда подчеркивала, что Шотландия – особый случай, даже на ритуальном уровне. Например, британский монарх при вступлении на престол первой клятвой обещает сохранять независимость пресвитерианской церкви Шотландии.
В XIX веке Англия назначает министра по делам Шотландии, когда местные политики вновь требовали отделения. За два века страна мощно прибавила в техническом и в культурном плане, ощутив свою идентичность. Вальтер Скотт, Артур Конан Дойл, Роберт Льюис Стивенсон – великие писатели, Джеймс Максвелл и Джеймс Ватт – великие ученые. Шотландия – центр индустриализации и охоты.
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К ХХ веку шотландцы боролись за независимость аккуратно. Они чуть не получили больше свободы к к Первой мировой войне. Тогда в партии Лейбористов появилась шотландская группа, которая провела несколько чтений, но не успела принять законы о новых правах Шотландии. Началась война, и страна отправила туда полмиллиона человек (при населении в 4,8 миллионов), четверть из них погибли.
Свою самостоятельность Шотландия подчеркивала разве что в мелочах. Например, она не соглашалась с официальным титулом Елизаветы Второй, ведь Елизавета Первая не управляла Шотландией, поэтому Елизавета Вторая для Шотландии – Первая. Но королевство отклонило претензию и настояло на своем названии титула.
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Только к концу 60-х Шотландия получила новый прилив мечтаний о независимости. Тогда в Северном море были найдены нефтяные месторождения, и местная Национальная партия запустила слоган «Это шотландская нефть». В стране стала популярной идея, что экономика может выстроиться на манер Саудовской Аравии.
Независимость Шотландии поддерживали лейбористы в парламенте, и в 1979-м прошел референдум – Шотландия могла получить законодательный орган, но «за» проголосовали только 33% электората, нужно было минимум 40%. Скоро правительство возглавила консервативная Маргарет Тетчер, и новый референдум состоялся только через 20 лет.
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В 1999-м в Шотландии прошел референдум о деволюции (передача прав местным органам власти). Впервые на референдуме было задано два вопроса: нужен ли Шотландии отдельный парламент и должен ли он изменить налоговую систему страны. 73% «за» в первом вопросе и 63% «за» во втором. Так Шотландия впервые за 300 лет утвердила новый парламент и правительство.
У Шотландии осталась своя судебная система, которая основывается на римском праве и не является прецедентной, как английская. Великобритания сохраняет право принимать законы на территории всей страны, если они касаются только международных отношений и безопасности.
Символическое исключение – поездка на Олимпиаду. Там страну всегда представляла объединенная Великобритания, потому что так она зарегистрировалась в МОК. Футбол зародился еще раньше, и у каждой страны была своя ассоциация, когда ФИФА принимала новых членов.
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Шотландская национальная партия продолжала настаивать на окончательной независимости от Англии. Лидером движения был политик Алекс Сэлмонд. Он предлагал отдельную армию и вывести из страны ядерное оружие, но хотел оставить королеву как главу государства и фунт стерлингов как основную валюту. В Шотландии долго шла агитационная компания. В 2014-м референдум прошел, победили противники отделения: 55 на 45. Сэлмонд ушел в отставку.
Великобритания начала активнее сдерживать планы шотландских националистов. Например, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон подписывал «торжественную клятву», где просил шотландцев отказаться от полной автономии в обмен на новые полномочия парламента.
В мае 2021-го национальная партия вновь победила на выборах. Ее лидер Никола Стерджен говорит, что вместе с партией «зеленых» она будет добавиться повторного референдума. Премьер-министр Борис Джонсон высказался против него.
Хотя уже сейчас у Шотландии осталось все меньше признаков зависимой части Великобритании. Например, она вышла из Евросоюза, а Шотландия готовится туда вступать и уже с этого года закрепляет в своем законодательстве нормы ЕС. Парламент в 2021-м принял законопроект о новом референдуме за независимость Шотландии.