Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола
Артур Конан Дойл – автор с мировым именем, написавший целую серию рассказов про приключения Шерлока Холмса. Сегодня всемирный день писателя, и у нас есть отличная возможность написать про Конана Дойла. К тому же он плотно связан со спортом.
Играл ли Конан Дойл на профессиональном уровне? Действительно ли он считается сооснователем «Портсмута»? И как он все-таки связан с «Портсмутом»? Отвечаем на важные вопросы.
Конан Дойл играл в футбол – был вратарем и скрывался под псевдонимом, чтобы его не узнавали поклонники
Конан Дойл никогда не мечтал о профессиональной карьере футболиста – его чуть ли не с детства увлекла литература. Но футбол Конан Дойл любил, он даже играл за команду – но на любительском уровне.
В 1890 году Конан Дойл переехал в курортный городок Саутси (регион города Портсмут), где прожил несколько лет и даже начал футбольную карьеру. В то время в Портсмутской резиденции только появлялся футбол – администрация региона объявляла о создания любительской футбольной команды, и Конан Дойл попал в нее.
В то время у Дойла уже была литературная популярность, поэтому Дойл использовал псевдоним – Смит. Так он спокойно играл в футбол и не отвлекал внимание зрителей от команды. Изначально он хотел бегать в поле, но партнеры по команде убедили его встать в ворота – аргументировали это его ростом в 1,85 метра.
Дойл играл в любительской команде вплоть до ее расформирования. Есть миф, что из этой команды в итоге сделали современный «Портсмут», а Конан Дойл был одним из первых его игроков. Но это все неправда. У The Telegraph есть заметка об этом: Дойл действительно играл до момента расформирования команды Портсмутской резиденции. Но ее распустили в 1896 году. «Портсмут» же основали в 1898 году – Конан Дойл к этому не имеет никакого отношения.
Болельщики до сих пор спорят, за какую команду болел Шерлок Холмс. Правдивая версия есть только у «Астон Виллы»
Главный вопрос к Конану Дойлу от футбольных фанатов – за кого же болеет Шерлок Холмс. Есть разные варианты – от «Челси» и «МЮ» до «Вест Хэма» и «Астон Виллы». Но нет четких доказательств – ни в романе, ни где-либо еще не было сказано о клубных предпочтениях Холмса. Сам Конан Дойл тоже не говорил об этом, поэтому все догадки основываются на легендах. Действительно правдоподобную историю придумала только «Астон Вилла».
Конан Дойл много путешествовал. И совсем небольшую часть своей жизни он провел в Бирмингеме. Там он познакомился с работами Джона Баскервилла – известный городской издатель, типограф и словолитчик. В его честь Конан Дойл даже назвал рассказ «Собака Баскервилей». О проживании Конана Дойла в Бирмингеме свидетельствует табличка на доме по адресу улица Эштон Роуд, 63. О связи Конана Дойла с «Астон Виллой» – факт, что периодически он заглядывал на городские площадки и играл там в футбол.
На тот момент Конан Дойл уже был влюблен в футбол. На официальном сайте «Астон Виллы» есть заметка, написанная в 2013-м, автор которой предполагает: Конан Дойл также знаком с людьми-основателями «Астон Виллы». Пол Браун (автор заметки) таким образом притягивает к «Астон Вилле» и Шерлока Холмса – рассказ о знаменитом детективе Конан Дойл начал именно в Бирмингеме.
Как еще Конан Дойл связан со спортом
Три истории:
• Конан Дойл фанател не только от футбола, но и от крикета. На профессиональном уровне в общей сложности он провел 10 матчей. В составе любителей он играл вместе с Джеймсом Барри (автор «Питера Пэна»). Как-то он даже сказал: «Я с уважением отношусь к спортивным играм. Но крикет – та игра, которая вдохновляет меня больше всего».
• Любил гольф, но не настолько, чтобы говорить о нем и посвящать рассказы.
• Еще одна страсть Конана Дойла – бейсбол. В Англии в то время он был не особо развит. Но Конан Дойл все равно играл в него для себя. Еще раз: Конан Дойл много путешествовал и полюбил бейсбол после большого тура по Америке и Канаде. «Я обожаю крикет, но я не могу отделаться от мысли, насколько же прекрасен бейсбол. В нем много очков, и это очень привлекательно для болельщиков», – говорил Конан Дойл.
Про бейсбол Конан Дойл даже написал два материала в The New York Times. В первой он говорил о том, что Англии нужен бейсбол – так произойдет объединение английской и американских культур. Во второй – писал, насколько это прекрасная и захватывающая игра.
Единственное разочарование по поводу бейсбола в Англии – игра никогда не выбивалась на классный уровень на фоне других игр. Так было про Конане Дойле, так есть и сейчас.