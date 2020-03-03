Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола

Конан Дойл играл в футбол – был вратарем и скрывался под псевдонимом, чтобы его не узнавали поклонники

Конан Дойл никогда не мечтал о профессиональной карьере футболиста – его чуть ли не с детства увлекла литература. Но футбол Конан Дойл любил, он даже играл за команду – но на любительском уровне.

В 1890 году Конан Дойл переехал в курортный городок Саутси (регион города Портсмут), где прожил несколько лет и даже начал футбольную карьеру. В то время в Портсмутской резиденции только появлялся футбол – администрация региона объявляла о создания любительской футбольной команды, и Конан Дойл попал в нее.

В то время у Дойла уже была литературная популярность, поэтому Дойл использовал псевдоним – Смит. Так он спокойно играл в футбол и не отвлекал внимание зрителей от команды. Изначально он хотел бегать в поле, но партнеры по команде убедили его встать в ворота – аргументировали это его ростом в 1,85 метра.

Дойл играл в любительской команде вплоть до ее расформирования. Есть миф, что из этой команды в итоге сделали современный «Портсмут», а Конан Дойл был одним из первых его игроков. Но это все неправда. У The Telegraph есть заметка об этом: Дойл действительно играл до момента расформирования команды Портсмутской резиденции. Но ее распустили в 1896 году. «Портсмут» же основали в 1898 году – Конан Дойл к этому не имеет никакого отношения.