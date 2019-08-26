Камю был вратарем, обожал футбол, изучал через него природу морали и добавлял в свой главный роман

Альбер Камю – писатель, журналист, философ, член французского движения Сопротивления. Один из важных людей в мировой литературе и сооснователь направления экзистенциализма.

Еще Камю любил футбол. Он играл, смотрел, писал о нем и говорил, что многим в жизни обязан футболу.

Камю рассуждал о футболе как о метафоре человеческого существования и развития личности. Благодаря игре он научился относиться к победе и поражению с равным уважением – и перенес эту философию в свои работы.

Был вратарем сборной Алжира, но не заиграл из-за болезни

Альбер родился в 1913 году в алжирском городе Мондови, который тогда был частью Франции. Отец-француз был убит на войне, когда ребенку был год. Мать-испанка работала служанкой, а воспитанием мальчика занималась строгая бабушка.

Семья жила в бедном районе. Камю рассказывал, что детство было невероятно тяжелым, но он не замыкался в себе: любовался красотой североафриканского побережья, дружил со сверстниками и играл в футбол. За увлечение игрой Альберу постоянно доставалось – он приходил домой грязным и в рваной обуви.

«Я находился где-то на полпути между солнцем и нищетой. Нищета помешала мне уверовать, будто все благополучно в истории. А солнце научило меня, что история – это еще не все».