Камю был вратарем, обожал футбол, изучал через него природу морали и добавлял в свой главный роман
Альбер Камю – писатель, журналист, философ, член французского движения Сопротивления. Один из важных людей в мировой литературе и сооснователь направления экзистенциализма.
Еще Камю любил футбол. Он играл, смотрел, писал о нем и говорил, что многим в жизни обязан футболу.
Камю рассуждал о футболе как о метафоре человеческого существования и развития личности. Благодаря игре он научился относиться к победе и поражению с равным уважением – и перенес эту философию в свои работы.
Был вратарем сборной Алжира, но не заиграл из-за болезни
Альбер родился в 1913 году в алжирском городе Мондови, который тогда был частью Франции. Отец-француз был убит на войне, когда ребенку был год. Мать-испанка работала служанкой, а воспитанием мальчика занималась строгая бабушка.
Семья жила в бедном районе. Камю рассказывал, что детство было невероятно тяжелым, но он не замыкался в себе: любовался красотой североафриканского побережья, дружил со сверстниками и играл в футбол. За увлечение игрой Альберу постоянно доставалось – он приходил домой грязным и в рваной обуви.
«Я находился где-то на полпути между солнцем и нищетой. Нищета помешала мне уверовать, будто все благополучно в истории. А солнце научило меня, что история – это еще не все».
Камю с отличием окончил школу и поступил в лицей. И там его дворовое увлечение футболом переросло в нечто серьезное − юношескую сборную лицея.
Камю с легкостью совмещал спорт и учебу. Как раз в лицее он погрузился в литературу и стал изучать философию. Больше всего в то время его заботило, как на него смотрели преподаватели и одноклассники − представители аристократии и буржуа. Камю замечал покровительственное высокомерное отношение, ведь он был нищим стипендиатом из беднейшего района Алжира. Уже тогда в Камю зародились идея равенства всех слоев человечества.
Позже он стал играть за юношескую футбольную команду «Расинг университер». Камю был основным вратарем, выглядел перспективно и готовился к карьере футболиста.
Еще одной одержимостью был театр (он даже организовывал постановки). Но когда друг Шарль Понсе спросил: «Футбол или театр?» − Камю ответил: «Футбол, конечно же, футбол».
Уже в 16 лет Камю попал в сборную Алжира, в составе которой провел несколько товарищеских игр. Профессиональная карьера футболиста вот-вот должна была расцвести.
Но, когда Камю было 17, во время одного из матчей он закашлял и отхаркивал кровью. Спустя время диагноз подтвердится – туберкулез. Карьера в спорте закончена навсегда.
Защищал вратарей и видел в игре этику мужества и дружбы
Камю продолжал ходить на стадионы, но уже как зритель. После получения Нобелевской премии в 1957 году он поехал на «Парк де Пренс» на матч «Монако» против «Расинга», за который тогда болел.
Там Камю снимала камера, и это был первый случай, когда нобелевский лауреат давал интервью прямо на стадионе. Та игра закончилась со счетом 3:2, а вратарь «Расинга» допустил грубую ошибку, пропустив решающий гол. Камю призывал не критиковать вратаря, потому что каждый имеет право на совершение ошибок.
Возможно, тогда Камю сопереживал голкиперу больше остальных. Как он сам рассказывал, за годы игры в воротах у него сформировалась концепция абсурдизима. Камю задавался вопросом: почему, когда команда забивает, хвалят всех, кроме вратаря. А когда пропускает – виноват один он.
Также Камю считал футбол простым способом обретения правильной морали. В своих ранних эссе он писал об этике защиты друзей, мужестве и честной игре – во всем этом прослеживаются параллели с игрой.
Камю полагал, что политики и религии пытаются запутать обычного человека моральными системами, чтобы заставить простые вещи казаться сложными. И ссылался на футбольное поле, где мораль чиста и очевидна.
«После многих лет, в течение которых я многое повидал, всем, что я твердо знаю о морали и человеческом долге, я обязан футболу».
Конь, «Чума» и Зидан
В главном романе писателя «Чума» главный герой Рамбер дискутирует с бывшим футболистом по имени Конь:
«Но когда Рамберу удалось обнаружить, что Конь еще и футболист, все чрезвычайно упростилось. В свое время и он сам усердно занимался футболом. Разговор, естественно, перешел на чемпионат Франции, на достоинства английских профессиональных команд и тактику «дубль ве». К концу завтрака Конь совсем разошелся, обращался к Рамберу уже на «ты», старался убедить его, что в любой команде «выгоднее всего играть в полузащите». «Пойми ты, – твердил он, – ведь как раз полузащита определяет игру. А это в футболе главное». Рамбер соглашался, хотя сам всегда играл в нападении».
Французские литературоведы нашли интересную параллель между футбольной историей и творчеством Камю. Они сравнивают Зинедина Зидана с героем повести «Посторонний» по имени Мерсо.
В произведении Мерсо по непонятной причине разражается злостью и убивает араба на пляже. Читатель инстинктивно встает на сторону героя и сопереживает ему до конца повести. Потому что Мерсо нельзя не симпатизировать – он загадочный, задумчивый и по-своему странный.
Зидан во время чемпионата мира-2006 неожиданно ударил Марко Матерацци головой в грудь. И, несмотря на неоправданный характер поступка, публика встала на сторону Зидана, сопереживала ему и не проявила жалости к жертве. Этот инцидент как бы подтверждает идеи абсурдизма и экзистенциализма Альбера Камю.