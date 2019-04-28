Дракс из «Мстителей» пришел в кино через рестлинг. Он голодал, рос в криминале, резал себя на ринге
В кинотеатрах мира бушует финальная часть «Мстителей» и ключевой фильм всей киновселенной Marvel. Роль Дракса Разрушителя − того здоровяка, что появился из «Стражей Галактики» – исполняет Дейв Батиста. В недавнем прошлом он успешный рестлер, бодибилдер и боец смешанных единоборств. Ради карьеры в кино Дейв оставил все.
По дороге к известности не все так просто: в детстве Батиста видел убийства прямо у себя во дворе, воровал и всячески вырывался из нищеты и криминала, а потом работал вышибалой в клубе и получил условный срок за драку. 50-летний американец поднялся из ничего и показал, как можно стать успешным, даже если жизнь подкидывает тебе новые испытания.
«Гордый сын лесбиянки», год тюрьмы условно, дислексия
80-е годы. Вашингтон, округ Колумбия. Южно-восточная часть города больше походила на ад: повсюду – нищета, насилие, коррупция, воровство и наркотики. Ситуация настолько критичная, что доверять нельзя даже полицейским. Внутри всего этого – маленький Дейв Батиста.
Мальчик рос без отца. Тот работал парикмахером и почти не занимался воспитанием сына. «Он никогда ничего не делал для меня», – вспоминает Батиста. Ребенка растила мать, которая по ночам подрабатывала в магазине. После развода Донна Рэй вступила в отношения с женщинами. За это ее не любил собственный отец, но поддерживал сын. «Гордый сын лесбиянки», – написал Батиста в автобиографии. Он не боится говорить о сексуальной ориентации матери и даже публично угрожает боксеру Мэнни Пакьяо за его антигейские комментарии.
Из окна дома мальчик видел, как толпа избивала парня и пыталась скинуть того с эстакады. Еще большая жесть творилась прямо во дворе, где погибло минимум три человека. Одного из них застрелили на глазах матери. Помощь приехала только через час, но было уже поздно. В это время Дейв с сестрой и соседскими ребятами мирно играл недалеко от умирающего человека. После этого мать собрала вещи и уехала с детьми в Сан-Франциско.
Рэй делала все для достойного существования семьи, но денег было слишком мало. Иногда Батиста заклеивал дырявые ботинки картоном, чтобы у него не мокли ноги. Еще хуже – когда денег не хватало даже на еду, из-за чего приходилось голодать. Мама выкручивалась, как могла:
«У нее не было денег, чтобы кормить нас целую неделю. Тогда она приготовила большую кастрюлю бобового супа. Этого нам хватило на всю неделю, но она его сожгла. Сожгла к чертовой матери. Суп был черным и отвратительным. Но это то, что у нас было. Всю неделю мы ели подгоревший бобовый суп».
Все детство Батисты умещается в другую его цитату: «Хуже, чем во многих странах третьего мира». Несмотря на проблемы, Дейв считает себя счастливым ребенком, с улыбкой вспоминает детство и гордится местом рождения.
Маленький Батиста – ребенок улицы, который по ночам сбегал из дома, чтобы с друзьями подглядывать за проститутками. Свою компанию он называл «бандой головорезов». Подростки специализировались на мелких кражах: воровали кошельки или по дружбе попадали в дома сверстников и уносили оттуда спортивные костюмы и прочую мелочь, которую не могли себе позволить. За воровство Дейва забирали в полицейский участок: «Мама приезжала за мной и избивала меня до полусмерти».
На улице Батиста чувствовал себя раскрепощенно, хотя в школе все было не так. Батиста – дислексик. Из проблемы с чтением выросла еще одна – паническая боязнь внимания окружающих: «Я был тем ребенком, который прятался в задней части класса. Я боялся, что учитель попросит меня прочитать что-то вслух или выйти к доске. Тогда все думали, что ты глуп, если читаешь медленно».
Став известным, Батиста стал больше светиться на публике, но проблема не исчезла. Нервозность он прячет под солнцезащитными очками или шляпами и до сих пор говорит, что съемки в кино для него – напряженный и интимный процесс.
В 30 лет понял, что потратил десять лет жизни впустую. И стал известным
Из-за неудовлетворительных результатов Батиста так и не окончил школу, о чем жалеет до сих пор. К тому моменту Дейв уже вырос до объемов громилы и логично выбрал работу охранника в ночном клубе. Прилетало многим неадекватным тусовщикам, но в одной из драк Дейв перестарался и нанес двум посетителям тяжелые травмы. Суд наказал американца годом тюрьмы условно.
Работу сменял тренажерный зал, где Батиста зависал часами и маниакально растил мышечную массу. Он называет это «обратной анорексией». После работы и зала Дейв отсыпался. Каждый день был похож на предыдущий – и так 10 лет.
Дома – две дочери и жена. В голове – ни планов, ни целей, ни амбиций. В руках – пустой кошелек. К 30 годам Батиста осознал, что жизнь проходит просто так. Чтобы купить детям рождественские подарки, он взял в долг у начальника. Эта ситуация задела мужское достоинство и эмоционально встряхнула. Батиста бросил работу охранником и ушел на ринг.
«Люди спрашивают меня: «Что привело вас в борьбу? Вы всю жизнь были ее поклонником?». Мне очень не хочется говорить им это, но приходится: «Нет, не был». Я пошел на это ради денег», – признается Батиста. Он просто смотрел рестлинг по телевизору, а в 30 лет попал в него сам.
Начиналось грустно: Дейв пришел на отборочные бои, но тренер отправил его домой и сказал, что у него нет шансов стать профессионалом. Помогли друзья, которые нашли для Батисты 100 тысяч долларов на поступление и жизнь в бойцовской школе в Пенсильвании. Через пять лет Батиста стал чемпионом WWE в тяжелом весе, а потом еще три раза забрал главный пояс.
К 40 годам к нему пришли большие деньги и известность. Мешали бесконечные травмы, когда Батиста рвал бицепсы, трицепсы, мышцы спины и подколенные сухожилия и месяцами лежал в больницах. После этого он возвращался и делал шоу. Для зрителей Дейв всегда хотел быть плохим парнем. Спустя четыре года после первого чемпионства он пронес на ринг лезвие, чтобы порезать себя и устроить зрелище. Глава WWE Винс Макмахон оштрафовал Батисту на 100 тысяч долларов за кровь.
Батиста несколько раз уходил и возвращался в WWE. В одну из таких пауз он занялся джиу-джитсу (получил фиолетовый пояс) и дебютировал в ММА. В своем первом и последнем бою Дейв техническим нокаутом победил Винса Люсеро на пятой минуте, но дальше его карьера не двинулась.
Спорт остался в прошлом. Как многие большие звезды рестлинга (Халк Хоган, Дуэйн «Скала» Джонсон, Джон Сина) , актерские таланты там он со временем перенес в профессиональное кино. К 50 годам Батиста собрал больше двадцати ролей и не хочет останавливаться. По ночам он лежит в постели и задается вопросами: «Достаточно ли усердно я работаю? Упаду ли замертво от сердечного приступа?». Батиста нашел себя в новом мире.
Коллекционирует винтажные ланч-боксы и танцует брейк-данс
- Батиста коллекционирует ланч-боксы – металлические коробки для еды. В доме актера для них выделены целые полки. «Моя любимая-коробка для завтрака – «Зеленый Шершень» 1967 года. Она моя любимая, потому что на нем изображен Брюс Ли».
- С 2010 года Батиста состоит в клубе любителей лоурайдеров – автомобилей с низким дорожным просветом. В его гараже 2003 BMW, Mercedes-Benz SL 500, Hummer H2, 1964 Chevy Impala, несколько мотоциклов и даже гольф-кар, который он купил для одной из дочерей.
- Батиста – профессиональный стрелок. В его доме хранится винтовка AR-15, а сам он выступает за разрешение гражданам США носить с собой оружие.
- Сложно поверить, но этот 130-килограммовый монстр танцует брейк-данс. Просто посмотрите.