Дракс из «Мстителей» пришел в кино через рестлинг. Он голодал, рос в криминале, резал себя на ринге

«Гордый сын лесбиянки», год тюрьмы условно, дислексия

80-е годы. Вашингтон, округ Колумбия. Южно-восточная часть города больше походила на ад: повсюду – нищета, насилие, коррупция, воровство и наркотики. Ситуация настолько критичная, что доверять нельзя даже полицейским. Внутри всего этого – маленький Дейв Батиста.

Мальчик рос без отца. Тот работал парикмахером и почти не занимался воспитанием сына. «Он никогда ничего не делал для меня», – вспоминает Батиста. Ребенка растила мать, которая по ночам подрабатывала в магазине. После развода Донна Рэй вступила в отношения с женщинами. За это ее не любил собственный отец, но поддерживал сын. «Гордый сын лесбиянки», – написал Батиста в автобиографии. Он не боится говорить о сексуальной ориентации матери и даже публично угрожает боксеру Мэнни Пакьяо за его антигейские комментарии.

Из окна дома мальчик видел, как толпа избивала парня и пыталась скинуть того с эстакады. Еще большая жесть творилась прямо во дворе, где погибло минимум три человека. Одного из них застрелили на глазах матери. Помощь приехала только через час, но было уже поздно. В это время Дейв с сестрой и соседскими ребятами мирно играл недалеко от умирающего человека. После этого мать собрала вещи и уехала с детьми в Сан-Франциско.

Рэй делала все для достойного существования семьи, но денег было слишком мало. Иногда Батиста заклеивал дырявые ботинки картоном, чтобы у него не мокли ноги. Еще хуже – когда денег не хватало даже на еду, из-за чего приходилось голодать. Мама выкручивалась, как могла:

«У нее не было денег, чтобы кормить нас целую неделю. Тогда она приготовила большую кастрюлю бобового супа. Этого нам хватило на всю неделю, но она его сожгла. Сожгла к чертовой матери. Суп был черным и отвратительным. Но это то, что у нас было. Всю неделю мы ели подгоревший бобовый суп».