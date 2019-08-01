Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами

Мы никогда не перепутаем Дуэйна Джонсона с любым другим рельефным актером из-за вечной улыбки. Но раньше все было наоборот. В своей автобиографии «Скала говорит» самый высокооплачиваемый актер Голливуда по версии Forbes (124 миллиона долларов − размер суммарного профита за 2018 год) писал, что в 14 лет морально утратил себя, когда его с семьей выселили из родного дома: «Перед тем, как стать успешным актером, я прошел все круги ада».

Вернуться помогли правильные увлечения. Отец Дуэйна Рокки − профессиональный рестлер. Он таскал сына на тренировки и игры. Несмотря на искры от силовых приемов отца, главным хобби Дуэйна Джонсона оставался другой вид спорта – американский футбол. Тем более успех в нем давал стипендию на учебу в Майами. А еще − попадание в состав университетской команды «Харрикейнс», которая на студенческом уровне регулярно выносила команды из других штатов.