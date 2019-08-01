Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами
Мы никогда не перепутаем Дуэйна Джонсона с любым другим рельефным актером из-за вечной улыбки. Но раньше все было наоборот. В своей автобиографии «Скала говорит» самый высокооплачиваемый актер Голливуда по версии Forbes (124 миллиона долларов − размер суммарного профита за 2018 год) писал, что в 14 лет морально утратил себя, когда его с семьей выселили из родного дома: «Перед тем, как стать успешным актером, я прошел все круги ада».
Вернуться помогли правильные увлечения. Отец Дуэйна Рокки − профессиональный рестлер. Он таскал сына на тренировки и игры. Несмотря на искры от силовых приемов отца, главным хобби Дуэйна Джонсона оставался другой вид спорта – американский футбол. Тем более успех в нем давал стипендию на учебу в Майами. А еще − попадание в состав университетской команды «Харрикейнс», которая на студенческом уровне регулярно выносила команды из других штатов.
В 1991-м Дуэйна наигрывали на позицию дефенсив тэкла (defensive tackle). Обычно это роль для самых крупных парней, чья задача – сдерживать шустрых бегунов из атаки соперника, отнимать мяч, ставить заслоны и все подобное. В 17 лет Джонсон весил 108 килограммов при росте 192 сантиметра, а к последнему году обучения поправился до 132. По собственному признанию, он сам себе напоминал персонажа из рекламы автомобильных шин «Мишлен». Джонсон нравился тренерам. Впоследствии координатор той команды Эд Орджерон вспоминал, что у него были все данные, чтобы стать звездой НФЛ – главной лиги американского футбола.
Все изменила травма. Незадолго до драфта Национальной лиги Джонсон повредил позвоночник. Муторное восстановление, настойчивые противопоказания врачей на любой контактный вид спорта, и его позицию в дефенсив тэкла в составе «Харрикейнс» занял Уоррен Сапп – впоследствии член зала славы НФЛ.
Джонсон сделал вторую попытку и вернулся в Канаду, где родился его отец, чтобы играть в составе «Калгари Стампидерс» вместе с другой будущей звездой − Дугласом Флути. Тут важное примечание: вторая команда Джонсона участвовала в Канадской футбольной лиге. Это организация, которая существует до сих пор в противовес глянцевой НФЛ и параллельно конкурирует с морозной НХЛ за зрителя. Но канадцы настойчиво отказываются признавать американский футбол, называя свой вид игры канадским из-за разного количества игроков в составах (11x11 – в американском, 12x12 – в канадском).
Травма спины быстро закрыла даже этот вариант. Джонсон мечтал обеспечивать родителей, а в кармане было всего семь долларов. Позже в память о худшем времени в своей жизни в 2012 году Джонсон вместе с бывшей женой Дэни Гарсией, открыл собственную продакшн-компанию «Семь Баксов» (Seven Bucks Productions).
Если не американский футбол, то оставался только рестлинг. Оцените масштаб: отец был успешным бойцом, мама − промоутером, бабушка руководила рестлерским промоушеном Polynesian Pacific Pro Wrestling, а дедушка Хай Чиф Питер Майвия пахал на ринге, когда рестлинг еще не был так популярен.
Джонсон-младший появился в индустрии в 1996-м − в испытании на выбывание, где остался последним участником. Он ждал аплодисментов и любви, а получил свист и раздражение. Публике не понравился новичок из-за слишком раздражительной улыбки победителя. Однажды он не выдержал, взял микрофон и сказал: «Мне по силам много вещей, но «сосать» точно в это не входит». Тогда еще никто не верил, что Рокки Майвия (чуть ранее Флекс Кавана) уже через два года выиграет свой первый титул WWF, а счастливые фанаты сократят псевдоним с «Rocky» до «Rock» (Скала).
В 1999-м на фоне дикой популярности этого харизматичного бойца пригласили на эпизодическую роль в сериал «Шоу 70-х» («That '70s Show»). По задумке режиссера, Джонсон должен был сыграть собственного отца на ринге. Профессия ему понравилась. Прибавляя титулы и рекорды, (например, он первым стал 17-кратным чемпионом WWE), «Скала» комбинировал съемки с тренировками, пробуя все больше ролей и на ходу изучая, как устроено кино.
И даже сфокусировавшись на актерской карьере, спортивная тема остается ключевой в жизни Джонсона. В форме для американского футбола он появлялся в фильмах «Второй шанс» (2006), «План игры» (2007), а также в сериале HBO «Игроки», ставшем итогом дружбы с Марком Уолбергом. Вместе с ним Джонсон ранее снимался в «Кровью и потом: Анаболики» − истории про одержимых бодибилдеров. Из откровенных провалов выделяется фильм «Зубная фея» (2010) − там он сыграл хоккеиста-тафгая и лишь из-за собственного профессионализма не свернул съемки после первого прочтения сценария.
Постепенно Джонсон-актер пересилил Джонсона-рестлера. Окончательно это случилось в 2006-м, когда в интервью журналу Entertainment он заявил: «Я больше не вижу себя рестлером. Я – актер и хочу в будущем стать режиссером. Вы знаете меня как «Скалу», но я − Дуэйн Джонсон».