Портсмут

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Футбол
Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года
#Папа Диоп
Футбол
После ухода Эмери «Арсенал» не проигрывает в гостях 11 матчей подряд
#Арсенал
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«Что случилось? Я не знаю!» 10 лет лучшему включению репортера, который не заметил удаления
#Крис Камара
Защитник «Портсмута» заболел коронавирусом. Об этом он узнал, обедая в пабе с друзьями
#Портсмут
Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола
#литература
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