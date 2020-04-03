«Что случилось? Я не знаю!» 10 лет лучшему включению репортера, который не заметил удаления
Будничная игра «Портсмута» и «Блэкберна» 3 апреля 2010-го подарила миру один из первых вирусных роликов. Репортер Крис Камара (кстати, бывший игрок «Портсмута») должен был обсудить со студией удаление Этони Ванден Борре, но не заметил его.
Все смеются, Камара понимает косяк и тоже юморит, а многие полезли в ютуб заливать этот момент. Вот официальная версия с более 1,5 млн. просмотров, но Sky Sports сносил ролик, который посмотрели 4,5 млн. раз.
Камара рассказывал, как он созванивался после игры с продюсером и тот сказал, что наказания не будет, «потому что это ты».
Крис – действительно легенда спортивного телевидения Британии. Его любят за неожиданные сравнения («футболисты «Тоттенхэма» борются, как бобры»), восклицание «Unbelievable!» и перлы во время прямых эфиров: