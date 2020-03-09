Шэмрок Роверс
Футбол
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#Шэмрок Роверс #Футбол

В Ирландии в игрока кинули пачку чипсов. Он съел их и побежал праздновать гол

09 марта, 11:34

Ирландский чемпионат: лидер «Шэмрок Роверс» играл в гостях со «Слайго Роверс» и победил 3:2. На 81-й минуте счет 3:1 сделал 30-летний форвард «Шэмрока» Арон Грин.

Он праздновал рядом с трибунами – оттуда в него метнули пачку чипсов. Грин закусил чипсами и побежал дальше.

Грин в своей карьере дважды переходил в «Слайго» и дважды уходил, один раз – в «Шэмрок», произошло это перед сезоном-2012. Через год – отправился обратно в «Слайго».

«Шэмрок» выиграл пять матчей из пяти в чемпионате (он проходит по системе «весна-осень»), у «Слайго» – четвертое поражение из четырех.

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