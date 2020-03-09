В Ирландии в игрока кинули пачку чипсов. Он съел их и побежал праздновать гол

Грин в своей карьере дважды переходил в «Слайго» и дважды уходил, один раз – в «Шэмрок», произошло это перед сезоном-2012. Через год – отправился обратно в «Слайго».

«Шэмрок» выиграл пять матчей из пяти в чемпионате (он проходит по системе «весна-осень»), у «Слайго» – четвертое поражение из четырех.