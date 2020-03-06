Как стать настоящим героем вечера? Забить три гола и отдать футболку мальчику

Во многих европейских странах в середине недели проходят кубковые матчи. Проще многих далась игра «Фейеноорду», который грохнул в полуфинале «Бреду» – аж 7:1.

Лучший игрок матча – 28-летний полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергейс – забил три гола (пусть и два с пенальти), отдал одну голевую передачу. При счете 6:1 его заменили за 35 минут до конца.

Бергейс уже облачился в куртку, но увидел на трибуне мальчика с плакатом и просьбой подарить футболку. Футболист это и сделал, а только потом пошел отдыхать.