Как стать настоящим героем вечера? Забить три гола и отдать футболку мальчику
Во многих европейских странах в середине недели проходят кубковые матчи. Проще многих далась игра «Фейеноорду», который грохнул в полуфинале «Бреду» – аж 7:1.
Лучший игрок матча – 28-летний полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергейс – забил три гола (пусть и два с пенальти), отдал одну голевую передачу. При счете 6:1 его заменили за 35 минут до конца.
Бергейс уже облачился в куртку, но увидел на трибуне мальчика с плакатом и просьбой подарить футболку. Футболист это и сделал, а только потом пошел отдыхать.
Не каждый отдаст именно ту футболку, в которой забил три гола, но Бергейс легко с ней расстался. «Никогда не знаешь, может, это просьба родителей, но я сделал его очень счастливым. Когда был маленьким – в подобной ситуации я отреагировал бы так же», – сказал после матча Бергейс.
В финале «Фейеноорд» сыграет с «Утрехтом», хотя ожидалось, что с «Аяксом», но чемпион в Утрехте проиграл. Финал – 19 апреля на домашней арене «Фейеноорда».