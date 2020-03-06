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Стивен Бергейс
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#Фейеноорд #Футбол #Кубок Голландии #Стивен Бергейс

Как стать настоящим героем вечера? Забить три гола и отдать футболку мальчику

06 марта, 22:48

voetbalzone

Во многих европейских странах в середине недели проходят кубковые матчи. Проще многих далась игра «Фейеноорду», который грохнул в полуфинале «Бреду» – аж 7:1.

Лучший игрок матча – 28-летний полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергейс – забил три гола (пусть и два с пенальти), отдал одну голевую передачу. При счете 6:1 его заменили за 35 минут до конца.

Бергейс уже облачился в куртку, но увидел на трибуне мальчика с плакатом и просьбой подарить футболку. Футболист это и сделал, а только потом пошел отдыхать.

Не каждый отдаст именно ту футболку, в которой забил три гола, но Бергейс легко с ней расстался. «Никогда не знаешь, может, это просьба родителей, но я сделал его очень счастливым. Когда был маленьким – в подобной ситуации я отреагировал бы так же», – сказал после матча Бергейс.

В финале «Фейеноорд» сыграет с «Утрехтом», хотя ожидалось, что с «Аяксом», но чемпион в Утрехте проиграл. Финал – 19 апреля на домашней арене «Фейеноорда».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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