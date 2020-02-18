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#Бундеслига #Футбол #Боруссия М #Фортуна

На дерби следили за парой, которая болела за разные команды. Как же это было мило!

18 февраля, 21:15

Скриншот с видео в твиттере DW Sports

В 22-м туре Бундеслиги «Фортуна» принимала менхенгладбахскую «Боруссию». Матч между ними называют дерби Нижнего Рейна.

Между Дюссельдорфом и Менхенгладбахом всего 30 километров – города совсем рядом. Например, в Дюссельдорфе живет голкипер «Боруссии» Ян Зоммер.

«Боруссия» разгромила «Фортуну» 4:1, а одна из камер на матче следила за влюбленной парой, где парень и девушка болели за разные команды. Она за «Фортуну», он – за «Гладбах».

«Боруссия» открыла счет, «Фортуна» его сравняла, но дальше забивали только гости. Вот как на голы реагировала пара:

Жесткая реакция твиттера «Боруссии» – всего из двух слов: «Бросай ее».

Следом появился твиттер «Фортуны» с комментарием поста «Боруссии»: «Возможно, это лучшее, что может случиться… с ней!».

Если они ездили на дерби в первом круге, то и там настроение у парня было лучше – «Боруссия» проигрывала почти 70 минут, но под конец забила дважды и победила 2:1.

Сейчас «Боруссия» продолжает гнаться за лидером, отставая от «Баварии» на четыре очка при игре в запасе.

«Фортуна» после смены тренера набрала всего два очка в трех матчах и зависла в зоне стыковых игр. Есть вероятность, что в следующем году парень с девушкой не сходят вместе на дерби – «Фортуна» слаба в этом сезоне: она хуже всех забивает в Бундеслиге и сейчас опережает последнюю команду чемпионата всего на одно очко.

Все фото: Скриншот с видео в твиттере DW Sports
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