На дерби следили за парой, которая болела за разные команды. Как же это было мило!
В 22-м туре Бундеслиги «Фортуна» принимала менхенгладбахскую «Боруссию». Матч между ними называют дерби Нижнего Рейна.
Между Дюссельдорфом и Менхенгладбахом всего 30 километров – города совсем рядом. Например, в Дюссельдорфе живет голкипер «Боруссии» Ян Зоммер.
«Боруссия» разгромила «Фортуну» 4:1, а одна из камер на матче следила за влюбленной парой, где парень и девушка болели за разные команды. Она за «Фортуну», он – за «Гладбах».
«Боруссия» открыла счет, «Фортуна» его сравняла, но дальше забивали только гости. Вот как на голы реагировала пара:
Жесткая реакция твиттера «Боруссии» – всего из двух слов: «Бросай ее».
Следом появился твиттер «Фортуны» с комментарием поста «Боруссии»: «Возможно, это лучшее, что может случиться… с ней!».
Если они ездили на дерби в первом круге, то и там настроение у парня было лучше – «Боруссия» проигрывала почти 70 минут, но под конец забила дважды и победила 2:1.
Сейчас «Боруссия» продолжает гнаться за лидером, отставая от «Баварии» на четыре очка при игре в запасе.
«Фортуна» после смены тренера набрала всего два очка в трех матчах и зависла в зоне стыковых игр. Есть вероятность, что в следующем году парень с девушкой не сходят вместе на дерби – «Фортуна» слаба в этом сезоне: она хуже всех забивает в Бундеслиге и сейчас опережает последнюю команду чемпионата всего на одно очко.