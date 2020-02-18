На дерби следили за парой, которая болела за разные команды. Как же это было мило!

В 22-м туре Бундеслиги «Фортуна» принимала менхенгладбахскую «Боруссию». Матч между ними называют дерби Нижнего Рейна.

Между Дюссельдорфом и Менхенгладбахом всего 30 километров – города совсем рядом. Например, в Дюссельдорфе живет голкипер «Боруссии» Ян Зоммер.

«Боруссия» разгромила «Фортуну» 4:1, а одна из камер на матче следила за влюбленной парой, где парень и девушка болели за разные команды. Она за «Фортуну», он – за «Гладбах».

«Боруссия» открыла счет, «Фортуна» его сравняла, но дальше забивали только гости. Вот как на голы реагировала пара: