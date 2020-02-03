Новая милота от «Бетиса»: Хоакин месяц помнил о просьбе пожилой фанатки и подарил ей футболку
Англоязычный твиттер «Бетиса» показал минутное видео, которое теперь с умилением обсуждают в соцсетях. Капитан клуба Хоакин сильно обрадовал свою поклонницу, которая старше его в два раза.
80-летняя фанатка «Бетиса» просила у Хоакина футболку. Это произошло в декабре после матча с «Атлетиком», где он забил три гола. «Не могу, – извиняясь говорил Хоакин. – Я больше никогда не сделаю хет-трик». Он хотел оставить майку себе на память.
В конце декабря Хоакин переподписал контракт с «Бетисом» и встретил эту же женщину на самом мероприятии на стадионе. Они обменялись приятными словами и сфотографировались вместе.
В январе «Бетис» выиграл 3:0 у «Реала Сосьедад», и Хоакин наконец-то подарил футболку фанатке (кстати, в ней он забил гол). Вот как все выглядело:
Хоакину 38 лет, но он играет в основном составе весь сезон и выглядит прекрасно. 7+2 по гол плюс пас. Хет-трик «Атлетику» он вообще устроил за 20 минут, забивал еще, например, «Валенсии». С другой стороны, недавно не забил пенальти «Алавесу», и клуб не победил. «Бетис» сейчас вообще нестабилен – всего одна победа в шести последних матчах. Он идет 12-м в таблице, до зоны еврокубков далековато – восемь очков.
В конце декабря была еще одна приятная история, связанная с «Бетисом». Фанаты клуба поздравили детей с Рождеством, забросав поле мягкими игрушками. Вот сколько мешков игрушек собрали с газона в тот день.