Новая милота от «Бетиса»: Хоакин месяц помнил о просьбе пожилой фанатки и подарил ей футболку

Англоязычный твиттер «Бетиса» показал минутное видео, которое теперь с умилением обсуждают в соцсетях. Капитан клуба Хоакин сильно обрадовал свою поклонницу, которая старше его в два раза.

80-летняя фанатка «Бетиса» просила у Хоакина футболку. Это произошло в декабре после матча с «Атлетиком», где он забил три гола. «Не могу, – извиняясь говорил Хоакин. – Я больше никогда не сделаю хет-трик». Он хотел оставить майку себе на память.

В конце декабря Хоакин переподписал контракт с «Бетисом» и встретил эту же женщину на самом мероприятии на стадионе. Они обменялись приятными словами и сфотографировались вместе.

В январе «Бетис» выиграл 3:0 у «Реала Сосьедад», и Хоакин наконец-то подарил футболку фанатке (кстати, в ней он забил гол). Вот как все выглядело: