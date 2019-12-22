Классный вечер Мбаппе: показал новую прическу, забил 2 гола, дал автограф во время игры и поработал Санта-Клаусом

«ПСЖ» – первый в Лиге 1 с семиочковым отрывом от «Марселя» и игрой в запасе. Мбаппе с 11 голами уступает только Бен-Йеддеру из «Монако» (13), но и сыграл на четыре матча меньше него.

В последней игре года Мбаппе забил половину голов своей команды. Оформил дубль – реализовал выход один на один, а затем в одной из атак хлестко пробил в ближний угол. «ПСЖ» победил 4:1.

Во время матча на поле выбежал маленький фанат с просьбой об автографе. Мбаппе расписался и обнял мальчика, а тот расплакался от эмоций.