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#Фейеноорд #Футбол #чемпионат Нидерландов #Ден Хааг

«Фейеноорд» раз в год приглашает детей на матч и забрасывает их игрушками. Помогают даже чужие болельщики

15 сентября 2019, 22:55

Каждый год «Фейеноорд» приглашает детей из детского дома на домашний матч. И в какой-то момент болельщики (так получается, что гостевые), сидящие на секторе повыше детского, забрасывают их мягкими игрушками.

Те секторы, что сидят справа и слева от детей тоже участвуют в акции. Только, как правило, желающие просто перелезают через ограждения (в день, когда на стадион приходят дети, их специально опускают) и вручают детям игрушки.

В этот раз акция пришлась на матч с «Ден Хаагом». Посмотрите на это зрелище.

Традиция существует не первый год. Впервые она случилась в 2016 году – тогда FIFA признала эту акцию одной из лучших в том сезоне. Тогда было так:

В 2018-м в гости к «Фейеноорду» приехал «Эксельсиор» и тоже устроил шоу.

Голландские телеканалы на таких матчах специально устанавливают камеры, смотрящие снизу вверх, чтобы получше заснять огромный дождь из игрушек.

Все фото: «Ден Хааг»
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