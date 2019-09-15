«Фейеноорд» раз в год приглашает детей на матч и забрасывает их игрушками. Помогают даже чужие болельщики

Каждый год «Фейеноорд» приглашает детей из детского дома на домашний матч. И в какой-то момент болельщики (так получается, что гостевые), сидящие на секторе повыше детского, забрасывают их мягкими игрушками.

Те секторы, что сидят справа и слева от детей тоже участвуют в акции. Только, как правило, желающие просто перелезают через ограждения (в день, когда на стадион приходят дети, их специально опускают) и вручают детям игрушки.

В этот раз акция пришлась на матч с «Ден Хаагом». Посмотрите на это зрелище.