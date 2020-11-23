Ден Хааг

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Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Футбол
Пардью тренировал «Ден Хааг» всего четыре месяца. Это его первая работа не в Англии
#Алан Пардью
Футбол
Алан Пардью откажется от бонуса за невылет «Ден Хааг» из высшего дивизиона
#Алан Пардью
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Вратарь «Ден Хаага» забил на последней минуте. А потом – выиграл серию пенальти
#Люк Купманс
🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
«Фейеноорд» раз в год приглашает детей на матч и забрасывает их игрушками. Помогают даже чужие болельщики
#Фейеноорд
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