Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших

Сперва о досрочном завершении сезона сообщили журналисты De Telegraaf. Чуть позже подтверждение появилось на сайте чемпионата Голландии. Вот важные пункты из заявления.

1. Чемпион не определен.

2. «Аякс» как команда идущая на первом месте на момент приостановки чемпионата, получила прямую путевку в Лигу чемпионов. «АЗ» попадает во второй квалификационный раунд ЛЧ.

3. В Лигу Европы попали «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ (3-й квалификационный раунд) и «Виллем II» (2-й квалификационный раунд).

«Утрехт», который отставал от «Виллема» на 3 очка и у которого был матч в запасе, уже отреагировал на новость: клуб возмутился таким решением Королевской федерации футбола Нидерландов и будет оспаривать его.

Еще один аргумент для «Утрехта»: он попал в финал Кубка – победа в нем гарантирует участие в отборочном раунде ЛЕ. Финала Кубка тоже не будет.

4. «Ден Хааг» и «Валвейк», находящиеся в зоне вылета на момент приостановки сезона, не вылетят во второй дивизион. В Эредивизи никто из второго дивизиона не поднимется.

5. Женский сезон также завершен.

6. Такие же решения и по молодежным чемпионатам Голландии.