Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
За всю историю чемпионата Голландии (с 1888 года) сезон завершали досрочно лишь дважды. В первый раз – в 1945 году. Во второй раз – сейчас, из-за бушующей в мире эпидемии коронавируса.
На данный момент турнирная таблица чемпионата выглядит так:
Сперва о досрочном завершении сезона сообщили журналисты De Telegraaf. Чуть позже подтверждение появилось на сайте чемпионата Голландии. Вот важные пункты из заявления.
1. Чемпион не определен.
2. «Аякс» как команда идущая на первом месте на момент приостановки чемпионата, получила прямую путевку в Лигу чемпионов. «АЗ» попадает во второй квалификационный раунд ЛЧ.
3. В Лигу Европы попали «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ (3-й квалификационный раунд) и «Виллем II» (2-й квалификационный раунд).
«Утрехт», который отставал от «Виллема» на 3 очка и у которого был матч в запасе, уже отреагировал на новость: клуб возмутился таким решением Королевской федерации футбола Нидерландов и будет оспаривать его.
Еще один аргумент для «Утрехта»: он попал в финал Кубка – победа в нем гарантирует участие в отборочном раунде ЛЕ. Финала Кубка тоже не будет.
4. «Ден Хааг» и «Валвейк», находящиеся в зоне вылета на момент приостановки сезона, не вылетят во второй дивизион. В Эредивизи никто из второго дивизиона не поднимется.
5. Женский сезон также завершен.
6. Такие же решения и по молодежным чемпионатам Голландии.
«Футбольная федерация после консультации с тренерами, игроками и клубами решила прекратить сезон. Понимаем, что многие будут недовольны таким решение. Но сейчас из-за распространения коронавируса по Европе лучше прекратить сезон. Здоровье на первом месте».