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Хроника коронавируса на 28 мая: АПЛ возобновит сезон, в «Локомотиве» заболели четыре игрока
06 мая, 22:20
Мы запустили обновляемый пост, куда будем добавлять актуальные новости по коронавирусу. Новые события выносим наверх, чтобы вам было удобнее.
28 мая
- Серия А возобновится 20 июня. Матчи Кубка Италии пройдут 13 или 17 июня.
- АПЛ возобновит сезон 17 июня.
- Сразу четыре новых заболевших в «Локомотиве».
27 мая
- Президенты клубов РПЛ хотят пустить фанатов на стадионы.
- В «Рубине» еще один игрок заболел коронавирусом.
- В АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок.
- Досрочно завершены два баскетбольных чемпионата – во французской и Адриатической лигах.
26 мая
- НХЛ возобновит сезон с 24 клубами в двух городах.
- Перенесен сбор российских тяжелоатлетов.
- Чемпионат России по мини-футболу возобновится 1 августа.
- Серия А согласовала с клубами рестарт сезона 13 июня.
25 мая
- Евролига досрочно завершила сезон – победителя нет, те же 18 команд начнут новый сезон 1 октября.
- Погребняк попал в больницу из-за двусторонней пневмонии.
- Федун выписан из больницы, где лечился от коронавируса.
- Забитцер переболел коронавирусом в апреле.
24 мая
- У футболиста «Борнмута» обнаружили коронавирус.
- В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом.
23 мая
- Зобнин переболел коронавирусом, Бакаев сдал положительный тест.
22 мая
- У тренера «Оренбурга» – коронавирус. Еще у четверых в клубе – антитела.
- Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.
20 мая
- «Уотфорд» подтвердил три случая заражения коронавирусом в клубе.
- Московским клубам РПЛ разрешено тренироваться на своих базах.
- В Германии доиграют чемпионат по баскетболу.
- В ЦСКА, «Ахмате» и «Ростове» нет заболевших коронавирусом из числа тех, кто был в России.
- Первой в Америке сезон возобновила Коста-Рика, прошли первые матчи.
19 мая
- Хабиб обратился к дагестанцам: призвал сплотиться в борьбе против пандемии.
- Первую тренировку провела «Уфа».
- В АПЛ – шесть случаев заражения коронавирусом. Среди них – ассистент главного тренера «Бернли».
- Роналду провел первую тренировку с «Ювентусом».
18 мая
- Коронавирусом заразился футболист РПЛ Плиев («Рубин»).
- В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» – чемпион, вылетел «Хартс».
- Клубы Ла Лиги тренируются группами по 10 человек.
17 мая
- Игроки, тренеры и члены технического персонала «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус.
- Правительство России сняло ограничения на возвращение иностранных тренеров и игроков.
- В «Удинезе» нет зараженных коронавирусом.
16 мая
- Умер врач баскетбольного ЦСКА.
- Заболел футболист «Локомотива» Фарфан.
15 мая
- Сезон чемпионата Бельгии завершен досрочно.
- «Рубин» начнет тренировки с 16 мая.
- Матчи чемпионата России до конца сезона пройдут без зрителей.
- РПЛ возобновится 21 июня.
- «Зениту» разрешили возобновить тренировки в ограниченном режиме.
- Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса.
14 мая
- У отца Хабиба подтвердился коронавирус.
- Чемпионат Украины возобновится 30 мая.
13 мая
- Сезон чемпионата Португалии возобновится 4 июня.
- Чемпионат Чехии вернется 23 мая.
12 мая
- Фанаты «Торино» устроили акцию против возобновления сезона в Серии А.
- Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом.
- «Голден Стэйт» уволил 1720 сотрудников из-за коронавируса.
- В Австрии одобрили возобновление Бундеслиги.
11 мая
- В Англии с 1 июня разрешат профессиональный спорт.
- В России продлен запрет на массовые мероприятия.
- «Реал» планирует играть на базе, пока не вернутся зрители.
- В Белоруссии из-за подозрения на коронавирус перенесены два матча.
- С 18 мая возобновятся групповые тренировки в Италии.
10 мая
- В Примере и Сегунде зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусом.
- Все игроки и тренеры «Милана» сдали отрицательные тесты на коронавирус.
9 мая
- Игрок «Кадиса» Фали открыто рассказал, что не готов играть и тренироваться до появления вакцины.
- «Айнтрахт» призывает фанатов не ходить на стадион. Если придут – техническое поражение.
- Матч первой лиги чемпионата Белоруссии перенесли из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков.
- Боец UFC Соуза сдал положительный тест на коронавирус. Турнир UFC 249 не перенесли, но его бой отменили.
8 мая
- Чемпионат Израиля по баскетболу возобновится в июне: каждую неделю будет по два тура.
- Все тесты игроков и тренеров «Интера» на коронавирус были отрицательными.
- 3 футболиста и 3 работника «Фиорентины» заразились коронавирусом.
- В «Сампдории» выявили три новых случая заражения коронавирусом. Все без симптомов.
7 мая
- 16 мая – официальная дата возобновления сезона Бундеслиги.
- В Москве продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 31 мая.
- Два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом. Они отвечают за работу стадиона.
- Леонид Федун госпитализирован из-за коронавируса.
6 мая
- В России разрешат заниматься спортом на улице на первом этапе снятия ограничений.
- Власти Германии официально разрешили Бундеслиге продолжить сезон.
- Футбольные федерации Сербии, Турции, Хорватии объявили даты продолжения сезона, Финляндия – дату старта.
- Дибала выздоровел после коронавируса, который был диагностирован у него еще в марте.
- Дембеле не сдавал тест на коронавирус, потому что отзаявлен «Барселоной» в этом сезоне.
5 мая
4 мая
- В Японии перенесли ЧМ по водным видам спорта на 2022 год.
- Роспотребнадзор сообщил, что в России ограничения по массовым мероприятиям будут сняты в последнюю очередь.
- «Формула 1» сообщила о снижении потолка бюджетов из-за коронавируса.
- В Германии протестировано 36 футбольных клубов– коронавирусом заражено 10 человек.
3 мая
- Правительство Италии разрешило футболистам тренироваться на базах.
- Тесты игроков и руководители «Баварии» на коронавирус дали отрицательный результат.
- «Рома» возобновит тренировки со следующей недели.
2 мая
- «Сассуоло» первым из итальянских клубов объявил о начале тренировок.
- Футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию. Софийский ЦСКА поможет ему с жильем.
1 мая
- В «Кельне» три человека заразились коронавирусом.
- Клубы АПЛ договорились доиграть сезон, если позволит правительство.
- UFC выпустила памятку для всех участников UFC 249.
- «Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая.
30 апреля
- Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 официально завершен. «ПСЖ» – чемпион, «Лион» остался без еврокубков.
- Президент и министр спорта Франции хотят уговорить другие топ-лиги завершить сезон досрочно.
- АПЛ рекомендует игрокам тренироваться в майках и запретит плевки.
- Бундеслига не возобновится 9 мая, вопрос отложен до следующей недели.
- НХЛ хочет разрешить клубные тренировки с середины мая.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
29 апреля
- Дибала сдал четвертый положительный тест на коронавирус. Он болеет уже месяц.
- От коронавируса излечилась 95-летняя бабушка Фабрегаса.
- Чемпионат Швейцарии разрешат продолжить 8 июня. Через две недели в стране возобновят тренировки.
- «ПСЖ» пока не может договориться с игроками о понижении зарплат.
- Журналист Стивен Эй Смит сообщил, что плей-офф НБА начнется не позже второй недели июля.
28 апреля
- С 4 мая спортсмены в Испании начнут тренировки. Футбольный чемпионат возобновится через четыре фазыю
- Глава медицинского комитета ФИФА рекомендовал не играть в футбол до конца августа.
- 30 апреля французская лига объявит о досрочном завершении сезона. Прорабатываются три варианта итогов.
27 апреля
- «Формула 1» отменила гран-при Франции.
- РПЛ возобновится не ранее 21 июня, сезоны ФНЛ и ПФЛ будут завершены.
- Китайские клубы не будут играть в ВХЛ в следующем сезоне.
- ФИФА готова разрешить клубам проводить по пять замен за матч.
26 апреля
- Для организации одного матча без зрителей АПЛ понадобится минимум 300 человек.
- В Италии с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки.
- Чемпионат Мексики завершен досрочно. В высшую лигу никто не попадет и никто оттуда не вылетит в течение 6 сезонов.
- Чемпионат Польши возобновится 29 мая.
- НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона.
- ESPN: НБА разрешит командам открыть базы с 1 мая.
25 апреля
- «Челси» не сократит зарплаты игроков и полностью оплатит оклады персонала.
- Таджикистан останавливает футбольный сезон до 10 мая.
24 апреля
- «Утрехт» обратился в суд и в УЕФА, потому что его не пустили в Лигу Европы (он на три очка отстает от «Виллема II», у него матч в запасе и игра в финале Кубка).
- Сезон Эредивизи завершен досрочно: чемпион не определен, никто не вылетит.
- В Формуле 1 допускают вариант, при котором в 2020-м не будет гонок.
- «Ролан Гаррос» перенесен еще на одну неделю, теперь он стартует 27 сентября.
- Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.
23 апреля
- Комиссионер НХЛ Гари Беттмэн допустил, что сезон возобновится на четырех аренах с тремя матчами в день.
- Бундеслига возобновит сезон в мае с разрешения властей.
- УЕФА не пустит в клубы в еврокубки, если лиги не доиграют сезон без уважительной причины.
- В волейболе отменен еврокубковый сезон.
- Клубы Евролиги подписали соглашение о сокращении зарплат.
- Отменен чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже.
22 апреля
- «Ливерпуль» отблагодарил медицинские службы надписью на газоне «Энфилда».
- У клубов РПЛ есть вариант доиграть сезон в четырех городах: в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном.
- Капитаны Примеры и Сегунды высказались против закрытых тренировочных лагерей, если сезон в Испании возобновят.
21 апреля
- В Нидерландах запретили массовые мероприятия до 1 сентября.
- Чемпионат Польши возобновится в период с 30 мая по 6 июня.
- «Барса» впервые продаст права на название «Камп Ноу». Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.
- УЕФА рекомендовал доиграть футбольный сезон.
- Боец UFC Лаймен Гуд переболел коронавирусом.
20 апреля
- Джокович высказался против принудительной вакцинации от коронавируса.
- Клубы РПЛ через неделю обсудят возможность возобновления сезона без допуска зрителей.
- Рестарт сезона в Бундеслиге может произойти 9 мая.
- «Арсенал» договорился с игроками и тренерами о сокращении зарплат на 12,5%.
19 апреля
- Футболисты и тренерский штабы «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца, чтобы помочь клубу.
- РПЛ не исключает проведение оставшихся матчей сезона без зрителей. Кроме того, Премьер-лига планирует возобновление сезона в любую из недель с середины июня по середину июля (зависит от указаний властей).
- Президент «Брешии» заболел коронавирусом вместе с дочерью.
18 апреля
- Отец российского гонщика Формулы 2 Шварцмана умер от коронавируса.
- Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что коронавирусом заразились больше игроков, чем рассказывалось официально.
- Чемпионат Дании возобновится без зрителей. «Мидтьюлланд» соберет болельщиков на парковке у стадиона.
- Салах пожертвовал тонны еды родной египетской деревне.
17 апреля
- Федун отдал 10 миллионов рублей московскому центру хирургии на борьбу с коронавирусом.
- От коронавируса умер чемпион мира-1966 Норман Хантер.
- Решение о проведении US Open будет принято в июне.
- Министр спорта Италии говорит о возобновлении тренировок с 4 мая.
16 апреля
- ЧМ-2020 по фигурному катанию окончательно отменен.
- Футбольные любительские лиги Франции (с четвертого дивизиона и ниже) досрочно завершили сезон.
- Новые возможные даты финалов еврокубков: ЛЧ – 29 августа, ЛЕ – на три дня раньше.
- «Формула-1» удалила календарь гонок и пояснила: даты будут значительно отличаться от первоначального плана.
15 апреля
- Клаудио Раньери: «У нас был игрок, у которого был положительный тест. Потом – отрицательный. Потом – снова положительный».
- «Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября.
- «Ювентус» объявил о выздоровлении Матюиди и Ругани.
- Из-за коронавируса в мире отменили 1045 спортивных мероприятий.
- Бывший голкипер «Севильи» Андрес Палоп вылечился от коронавируса. Он провел в больнице 12 дней.
14 апреля
- Президент Франции отменил массовые мероприятия в стране до середины июля.
- НХЛ продлила самоизоляцию до 30 апреля.
- Из-за коронавируса перенесен «Тур де Франс».
- Президент РФС Дюков назвал маловероятным возобновление футбольного сезона в России в начале июня.
- Феллайни выписали из больницы после заражения коронавирусом спустя три недели.
13 апреля
- «Тоттенхэм» предоставил стадион Национальной службе здравоохранения Великобритании.
- Федерация футбола Португалии выделила 4,7 миллиона евро на поддержку любительского спорта.
- «Тоттенхэм» выделил стадион для работы медиков.
- 56-летний Нордин Саид умер от коронавируса. Он был личным охранником Демаркуса Казинса и Дрэймонда Грина.
- Смолов пожертвовал миллион рублей для станции скорой помощи в Москве.
12 апреля
- Уменьшение зарплат не коснулось мини-футбола, об этом сообщил глава Ассоциации мини-футбола России.
- «Барселона» передела каталонским больницам 15 тысяч наборов индивидуальной защиты.
- Журналист Танкреди Палмери: в правительстве Италии прорабатывают сценарий, при котором матчи пройдут без зрителей до 2021 года.
- Кенни Далглиша выписали из больницы. У него коронавирус проявляется в легкой форме. Лечение он продолжит дома.
11 апреля
- Игрок «МЮ» Байи прислал грузовики с едой в город Бинжервиль.
- Августовский турнир WTA Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса.
- Санкт-Петербург сообщил УЕФА о прежней готовности к приему матчей Евро-2020.
- Отменен международный кубок чемпионов.
10 апреля
- Игроки «Локомотива» договорились о снижении зарплат на 40%.
- Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю.
- UFC 249 отменен.
- Жена Арьена Роббена вылечилась от коронавируса.
9 апреля
- «МЮ» разрешил включить «Олд Траффорд» в резервный список мест, где может быть оборудован центр переливания крови.
- «Сельта», где играет Смолов, снизила зарплаты игрокам и тренерам.
- ЦСКА объявил о сокращении зарплат за март (50%) и апрель (60%) для игроков, тренеров и руководства.
- Чемпионат Европы по баскетболу 2021 года перенесен на 2022-й.
8 апреля
- Тренеры и игроки «Крыльев Советов» согласились на уменьшение зарплаты на 40%.
- Игроки и тренеры футбольного и баскетбольного «Реала» согласились на уменьшение зарплат на 10-20%. Процент зависит от того, как закончится этот сезон. При этом остальных сотрудников сообщества эта тема не коснется.
- Мальдини и его сын вылечились от коронавируса.
- FIBA отменила все летние баскетбольные чемпионаты Европы.
- В «Колорадо» заболел коронавирусом третий игрок. Всего в НХЛ 8 случаев заражения вирусом.
- Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября.
7 апреля
- Гран-при Канады в Формуле 1 отложен на неопределенный срок. Сезон начнется не раньше 28 июня.
- ФИФА разрешит перенос трансферных окон и продление контрактов до новых дат окончания сезона.
- «Зенит» на 50% снизит зарплаты игроков и персонала в апреле и мае. ЦСКА – на 40%.
- Половина сотрудников «Формулы-1» ушли в отпуск.
6 апреля
- Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что кризис из-за пандемии угрожает существованию четырех команд «Формулы-1».
- «Зенит» на 50% снизит игрокам зарплату за апрель и май.
- От коронавируса умерла мама Гвардиолы.
- «Ливерпуль» сначала сообщил об участии в госпрограмме сохранения рабочих мест, а потом объявил об отказе.
5 апреля
- Врач «Реймса», заболевший коронавирусом, покончил жизнь самоубийством.
- «Фиорентина» объявила о выздоровлении Пеццеллы, Кутроне и Влаховича.
- «Бавария» с 7 апреля начнет тренировки на базе: при этом футболисты будут работать в группах по несколько человек. Обедать они могут как на базе, так и дома.
4 апреля
- Хави и его жена пожертвовали миллион евро барселонской больнице.
- Таджикистан начал футбольный сезон. В стране еще нет зафиксированных случаев заражения.
3 апреля
- Сезон в АПЛ отложен на неопределенный срок. Клубы сократят футболистам зарплаты на 30%.
- «Рубин» сократил зарплаты на 50%.
- УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из тех стран, где не доиграют чемпионат.
2 апреля
- Бельгийская футбольная лига объявила о завершении чемпионата. 15 апреля будет объявлено окончательное решение.
- Владимир Путин выступил с обращением в гражданам России. Собрали главное.
- Чемпионаты Бельгии и Греции остановят из-за коронавируса.
- Защитник хоккейного ЦСКА Марченко хочет отдать врачам часть своей оставшейся зарплаты.
- Заболел главный тренер сборной России по спортивной гимнастике и один из спортсменов.
- Уменьшается стоимость акций топ-клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
1 апреля
- Хабиб сообщил об отмене боя с Фергюсоном.
- РФС приостановил российский футбол до 31 мая.
- Отменен теннисный турнир «Уимблдон-2020».
- УЕФА отложил все матчи сборных в июне и отменил мужской Евро U-17 и женский Евро U-19.
- «Адмирал» снимется с КХЛ, «Луч» – с ФНЛ. Правительство Приморского края прекращает финансирование спортивных команд на сезон-2020/21. Детский и юношеский спорт сюда не входит.
- Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40 %.
- По информации The Independent, УЕФА может провести без зрителей финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.
31 марта
- Из-за коронавируса умер бывший президент «Марселя» Пап Диуф.
- Игроки «Спартака» будут тренироваться дома по индивидуальной программе до 4 мая.
- Клубы Бундеслиги решили не возобновлять сезон минимум до 30 апреля.
- Маноло Габбьядини вылечился от коронавируса.
- «Эдмонтон» временно уволил 139 сотрудников.
30 марта
- МОК утвердил новые даты Олимпиады-2020. Она должна пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Хабиб не может вылететь на бой с Тони Фергюсоном, UFC ищет для Тони соперника.
- Зарплаты игроков «Барселоны» сократятся более чем на 70%.
- 66-летний Фатих Терим излечился от коронавируса.
- Игроки, тренерский штаб и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу, экстренно перепрофилированную под лечение ОРВИ, грипп и коронавируса.
29 марта
- Главный тренер хоккейного «Локомотива» Майкл Пелино заболел коронавирусом.
- Министр спорта Италии сказал, что Серия А не начнется 3 мая.
- Фигуристка Александра Трусова вернулась из Египта и находится на карантине.
- Игрок «Сельты» Систо 26 часов ехал на машине из Испании в Данию.
28 марта
- Конор Макгрегор призвал строго соблюдать правила карантина и продержаться еще пять недель.
- Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату 4 месяца, клуб сэкономит 90 миллионов евро.
- Волейбольные чемпионаты России завершены досрочно. Чемпионами объявлены новосибирский «Локомотив» и «Динамо-Казань».
- В футбольной «Валенсии» коронавирусом заражено 25 человек (десять из них – футболисты).
- Руководство РПЛ рассматривает вариант, при котором чемпионат возобновится во второй половине июля. В этом случае следующий сезон начнется в сентябре.
27 марта
- КХЛ изменила логотип на время карантина.
- Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса.
- Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Испании.
- Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон.
26 марта
- ФИФА может перенести трансферное окно и обязать клубы продлить истекающие контракты игроков до завершения сезона.
- «Ак Барс» и «Рубин» изменили логотипы на время пандемии коронавируса.
- Волейболист Нгапет вылечился от коронавируса после лечения в Казани.
25 марта
- Энтони Джошуа сел на карантин, потому что 16 дней назад контактировал с принцем Чарльзом. Сейчас Джошуа в порядке, у него нет симптомов.
- КХЛ завершила сезон.
- Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.
24 марта
- Чемпионаты Австралии и Новой Зеландии по футболу – приостановлены.
- Олимпиада-2020 перенесена на год: договорились глава МОК и премьер-министр Японии. Название (Токио-2020) останется прежним, игры должны пройти не позднее лета-2021.
- Игроки дортмундской «Боруссии» согласились на снижение зарплаты на 20% в пользу штатных и внештатных сотрудников.
- В «Андерлехте» ради помощи клубу футболисты отказались от месячных зарплат.
- В России заразился первый футболист, это бывший игрок «Зенита» Максим Астафьев, который сейчас выступает за «Ленинградец».
23 марта
- Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус.
- Финалы ЛЧ и ЛЕ перенесли из-за коронавируса.
- Артета вылечился от коронавируса.
- У скаута «Барселоны» нашли коронавирус. Пока это единственный заболевший в команде.
- Все профессиональные футбольные турниры в Испании остановили на неопределенный срок.
- Гран-при Баку в Формуле 1 перенесли из-за коронавируса. Новая дата старта сезона – середина июня.
22 марта
- Гонсало Игуаин уехал в Аргентину, потому что его мать больна раком. Ранее СМИ писали, что Игуаин сбежал из Италии из-за эпидемии коронавируса.
- Глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос переноса Олимпиады-2020 решится в ближайшие 4 недели.
- «Ливерпуль» направит работников в супермаркеты, чтобы они помогали пенсионерам и управляли очередями.
- «Ювентус» проверил всех игроков и персонал на коронавирус. В клубе болеют только Ругани, Дибала и Матюиди.
- «Айнтрахт» сообщил о втором случае заражения коронавирусом.
- У Феллайни обнаружили коронавирус.
21 марта
- Экс-президент «Реала» Лоренцо Санс умер в 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
- У Паоло Мальдини и его сына Даниэля обнаружили коронавирус.
- Коронавирус подхватил Пауло Дибала, заразилась и его девушка.
- Официально отменен чемпионат мира-2020 по хоккею.
- Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
- Коронавирусом заболел китайский игрок «Эспаньола» У Лэй. Он заразился в Испании.
- Баскетбольный «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ – один из сотрудников заразился коронавирусом.
20 марта
- Йович и еще один сербский игрок нарушили правила самоизоляции. Президент Сербии взбесился.
- В «Лейкерс» выявлены два заболевших коронавирусом. Фамилии пока не называются.
- Федерация волейбола приостановила все соревнования в России.
- Президент «Спортинга» на время вернется на должность врача.
- Горецка и Киммих запустили сайт We Kick Corona.
- Баскетболист «Бостона» Маркус Смарт заболел коронавирусом.
19 марта
- Коронавирусом заразился волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Волейбольные турниры в России пока не отменили.
- МЛС снова отложила сезон, теперь до 10 мая.
- У Никиты Зайцева диагностировали коронавирус. Он – первый зараженный из НХЛ. Отец хоккеиста отрицает эту информацию.
- Майские гонки «Формулы-1» Зандворте, Барселоне и Монте-Карло – перенесены.
- Приостановлен чемпионат Турции. Из футбольных лиг в Европе функционирует только белорусская.
- Сезон в профессиональных футбольных лигах Англии отложен до 30 апреля.
- В «Сампдории» болеют 15 человек.
- Президент «Фиорентины» сообщил о 10 заразившихся игроках.
18 марта
- Два работника «Брешии» заразились коронавирусом.
- ATP, WTA и ITF объявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня.
- «Алавес» сообщил о 15 случаях заражения.
- «Рубин», «Уфа», «Спартак» приостановили тренировки.
- Минспорт РФ рекомендует отменить или перенести все соревнования на территории России с 21 марта.
- Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус.
17 марта
- Тест Блеза Матюиди дал положительный результат. Он чувствует себя хорошо.
- Вице-президент ИИХФ сказал, что чемпионат мира по хоккею отменят.
- Кубок Америки пройдет в 2021 году.
- Теннисный турнир «Ролан Гаррос» перенесли на осень.
- Отменены товарищеские матчи сборной России против Молдавии и Швеции.
- УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года.
- Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на паузу до 10 апреля. Это касается РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ и других турниров.
16 марта
- КХЛ приостановила плей-офф на неделю и согласует возобновление в новом формате с шестью российскими клубами.
- Чемпионат Китая по футболу может возобновиться 18 апреля.
- «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 50 игроков КХЛ. 60% – за остановку сезона, 40% – против.
- С Кубка Гагарина снялся «Барыс».
- Чемпионаты России по лыжным гонкам и биатлону перенесены на ноябрь и декабрь.
- Церемония открытия зала славы АПЛ – отменена.
- В Москве – запрет на проведение спортивных мероприятий до 10 апреля. Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Локомотив» – «Оренбург» уже отменены.
- Бундеслига официально закрылась до 2 апреля. Минимум до этой даты.
15 марта
- Sport.es пишет: в «Валенсии» положительный тест на коронавирус сдали (кроме Гарая) Хосе Гайя, Эльяким Мангаля, Камараса и Хуан Алиага.
- Бывший игрок «Рубина» Жонатас, сейчас выступающий за «Эльче», заразился коронавирусом.
- «Валенсия» объявила, что в команде в общей сложности 5 положительных тестов на коронавирус (не только у игроков, но у сотрудников тренерского штаба первой команды).
- Конор Макгрегор опроверг информацию о том, что его тетя умерла из-за коронавируса.
- Эсекьель Гарай заболел коронавирусом.
- Центровой «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.
14 марта
- Из-за коронавируса умерла тетя Конора Макгрегора.
- Коронавирусом заразились четыре игрока «Фиорентины»: Патрик Кутроне и Герман Пеццелла.
- The Telegraph пишет: большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон не будет доигран. The Athletic пишет, что два клуба Премьер-лиги хотят, чтобы сезон признали недействительным.
- Возобновился чемпионат Японии по футболу после перерыва в 1 месяц.
- Старт Лиги наций по волейболу отложен из-за коронавируса.
- «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ.
- В УЕФА подтвердили, что Евро могут перенести на год. Итоговое решение по теме УЕФА даст в ближайшее время.
- Заразились Фабио Депаоли и Бартош Берешиньски из «Сампдории». Клуб объявил, что больше не будет публиковать новости о заражениях своих футболистах.
13 марта
- ФИФА рекомендует сборным отменить матчи в марте и апреле.
- Перенос Евро-2020 все ближе. По информации The Athletic, фирмам-поставщикам турнира сказали прекратить подготовку к турниру и планировать ее на будущее лето.
- Коронавирусом заразились четыре игрока «Сампдории» и футболист «Фиорентины». Первый случай в Бундеслиге (защитник «Падерборна»).
- Бундеслига отменила все матчи тура. В понедельник на заседании будет объявлено о приостановке чемпионата до 2 апреля.
- Баскетбольная Единая лига ВТБ остановила сезон.
- АПЛ приостановлена до 4 апреля. Как и другие турниры под эгидой Английской футбольной лиги .
- УЕФА приостановил турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи 1/8 финала не состоятся на следующей неделе, как и жеребьевки четвертьфиналов.
- Французские Лига 1 и Лига 2 официально приостановлены на неопределенный срок.
- В Татарстане спортивные матчи пройдут без зрителей до 15 апреля.
- «Балтика» проведет без зрителей матч ФНЛ с «Армавиром».
- Коронавирус обнаружен у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Базу команды закрыли, контактировавших с Артетой сотрудников – изолировали.
- Заразился и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
- Женский теннисный турнир WTA в Боготе отменен. Теперь теннис минимум на пять недель остается без профессиональных турниров – до 20 апреля.
- Турниры UFC отменены не будут – об этом заявил глава промоушена Дэйна Уайт.
12 марта
- Отменены все турниры в мужском теннисе за ближайшие шесть недель.
- НХЛ и НБА остановили сезоны.
- Отменен гран-при Австралии в Формуле 1.
- Матчи ЛЧ «Ювентус» – «Лион» и «Ман Сити» – «Реал» перенесены.
- Чемпионат Португалии и МЛС приостановлены.
- L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год. Официально об этом могут объявить на конференции 17 марта.
- Донован Митчелл из «Юты» тоже заразился коронавирусом (третий в команде). Еще болезнь нашли у игрока футбольной «Сампдории» Маноло Габбьядини и подозревают у трех игроков «Лестера».
- В биатлоне отменен заключительный этап Кубка мира.
- Команды РПЛ и КХЛ останавливают продажи билетов на ближайшие матчи.
- Гран-при Австралии в Формуле 1 пропустит «Макларен». У одного из сотрудников команды обнаружили коронавирус.
- Испанская Примера остановлена минимум на два ближайших тура.
- Карантин объявлен во всем «Реале». У игрока баскетбольной команды нашли коронавирус. Евролига приостановила турнир на неопределенное время.
- «Спартак» и «Динамо» отыграют без зрителей шестой матч серии плей-офф КХЛ.
- Отменен американский этап Кубка мира по лыжным гонкам.
- Коронавирус обнаружили у игроков «Юты». Им заболели Руди Гобер и Эммануэль Мудиай (у него официально еще не подтвердили). Гобер перед этим открыто смеялся над мерами безопасности. НБА остановила сезон на неопределенное время.
- Игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани заболел коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, но присутствовал на матче «Ювентус» – «Интер». Криштиану Роналду из-за этого не возвращается к тренировкам, а все игроки «Интера» отменили любую спортивную активность.
11 марта
- Несколько тысяч фанатов «ПСЖ» собрались у стадиона во время матча ЛЧ против «Боруссии». Команда прошла дальше, болельщики устроили огненное шоу.
- Отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Возможно, он пройдет осенью 2020 года.
- Игры Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на неопределенное время.
- ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
- Серия А объявила об официальной остановке чемпионата.
- Игра «Ман Сити» и «Арсенала» перенесена на неопределенное время. Футболисты «Арсенала» контактировали с заболевшим владельцем «Олимпиакоса».
- Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от выступления на последних этапах чемпионата. Из-за этого российский лыжник Александр Большунов автоматически взял Кубок мира.
10 марта
- Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингема» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.
- Объявлено, что матчи с участием «Баварии» и «Барселоны» в Лиге чемпионов пройдут без зрителей.
- В Москве поставили ограничения по массовым мероприятиям. Нельзя, чтобы на играх присутствовали более пяти тысяч человек.
9 марта
- В Италии приостановили все спортивные мероприятия.
- Объявлено, что матч «ПСЖ» и «Боруссия» в Лиге чемпионов пройдет без зрителей.
- Отменен теннисный турнир в Индиан-Уэллс. Рассматривается возможность провести его в другие даты.