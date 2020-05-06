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#коронавирус #Футбол #Формула 1 #НБА #Хоккей #баскетбол #Примера

Хроника коронавируса на 28 мая: АПЛ возобновит сезон, в «Локомотиве» заболели четыре игрока

06 мая, 22:20

Мы запустили обновляемый пост, куда будем добавлять актуальные новости по коронавирусу. Новые события выносим наверх, чтобы вам было удобнее.

28 мая

  • Серия А возобновится 20 июня. Матчи Кубка Италии пройдут 13 или 17 июня.
  • АПЛ возобновит сезон 17 июня.
  • Сразу четыре новых заболевших в «Локомотиве».

27 мая

  • Президенты клубов РПЛ хотят пустить фанатов на стадионы.
  • В «Рубине» еще один игрок заболел коронавирусом.
  • В АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок.
  • Досрочно завершены два баскетбольных чемпионата – во французской и Адриатической лигах.

26 мая

  • НХЛ возобновит сезон с 24 клубами в двух городах.
  • Перенесен сбор российских тяжелоатлетов.
  • Чемпионат России по мини-футболу возобновится 1 августа.
  • Серия А согласовала с клубами рестарт сезона 13 июня.

25 мая

24 мая

  • У футболиста «Борнмута» обнаружили коронавирус.
  • В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом.

23 мая

  • Зобнин переболел коронавирусом, Бакаев сдал положительный тест.

22 мая

  • У тренера «Оренбурга» – коронавирус. Еще у четверых в клубе – антитела.
  • Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

20 мая

  • «Уотфорд» подтвердил три случая заражения коронавирусом в клубе.
  • Московским клубам РПЛ разрешено тренироваться на своих базах.
  • В Германии доиграют чемпионат по баскетболу.
  • В ЦСКА, «Ахмате» и «Ростове» нет заболевших коронавирусом из числа тех, кто был в России.
  • Первой в Америке сезон возобновила Коста-Рика, прошли первые матчи.

imago-images.de/Global Look Press

19 мая

18 мая

  • Коронавирусом заразился футболист РПЛ Плиев («Рубин»).
  • В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» – чемпион, вылетел «Хартс».
  • Клубы Ла Лиги тренируются группами по 10 человек.

17 мая

  • Игроки, тренеры и члены технического персонала «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус.
  • Правительство России сняло ограничения на возвращение иностранных тренеров и игроков.
  • В «Удинезе» нет зараженных коронавирусом.

16 мая

  • Умер врач баскетбольного ЦСКА.
  • Заболел футболист «Локомотива» Фарфан.

15 мая

  • Сезон чемпионата Бельгии завершен досрочно.
  • «Рубин» начнет тренировки с 16 мая.
  • Матчи чемпионата России до конца сезона пройдут без зрителей.
  • РПЛ возобновится 21 июня.
  • «Зениту» разрешили возобновить тренировки в ограниченном режиме.
  • Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса.

14 мая

  • У отца Хабиба подтвердился коронавирус.
  • Чемпионат Украины возобновится 30 мая.

13 мая

  • Сезон чемпионата Португалии возобновится 4 июня.
  • Чемпионат Чехии вернется 23 мая.

12 мая

  • Фанаты «Торино» устроили акцию против возобновления сезона в Серии А.
  • Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом.
  • «Голден Стэйт» уволил 1720 сотрудников из-за коронавируса.
  • В Австрии одобрили возобновление Бундеслиги.

imago-images.de/Global Look Press

11 мая

  • В Англии с 1 июня разрешат профессиональный спорт.
  • В России продлен запрет на массовые мероприятия.
  • «Реал» планирует играть на базе, пока не вернутся зрители.
  • В Белоруссии из-за подозрения на коронавирус перенесены два матча.
  • С 18 мая возобновятся групповые тренировки в Италии.

10 мая

  • В Примере и Сегунде зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусом.
  • Все игроки и тренеры «Милана» сдали отрицательные тесты на коронавирус.

9 мая

  • Игрок «Кадиса» Фали открыто рассказал, что не готов играть и тренироваться до появления вакцины.
  • «Айнтрахт» призывает фанатов не ходить на стадион. Если придут – техническое поражение.
  • Матч первой лиги чемпионата Белоруссии перенесли из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков.
  • Боец UFC Соуза сдал положительный тест на коронавирус. Турнир UFC 249 не перенесли, но его бой отменили. 

8 мая

  • Чемпионат Израиля по баскетболу возобновится в июне: каждую неделю будет по два тура.
  • Все тесты игроков и тренеров «Интера» на коронавирус были отрицательными.
  • 3 футболиста и 3 работника «Фиорентины» заразились коронавирусом.
  • В «Сампдории» выявили три новых случая заражения коронавирусом. Все без симптомов.

7 мая

  • 16 мая – официальная дата возобновления сезона Бундеслиги.
  • В Москве продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 31 мая.
  • Два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом. Они отвечают за работу стадиона.
  • Леонид Федун госпитализирован из-за коронавируса.

6 мая

  • В России разрешат заниматься спортом на улице на первом этапе снятия ограничений.
  • Власти Германии официально разрешили Бундеслиге продолжить сезон.
  • Футбольные федерации Сербии, Турции, Хорватии объявили даты продолжения сезона, Финляндия – дату старта.
  • Дибала выздоровел после коронавируса, который был диагностирован у него еще в марте.
  • Дембеле не сдавал тест на коронавирус, потому что отзаявлен «Барселоной» в этом сезоне.

5 мая

  • Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока.
  • UFC отложил июньский турнир в Австралии из-за ограничений по массовым мероприятиям.

dpa / Global Look Press

4 мая

3 мая

  • Правительство Италии разрешило футболистам тренироваться на базах.
  • Тесты игроков и руководители «Баварии» на коронавирус дали отрицательный результат.
  • «Рома» возобновит тренировки со следующей недели.

2 мая

  • «Сассуоло» первым из итальянских клубов объявил о начале тренировок.
  • Футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии в Россию. Софийский ЦСКА поможет ему с жильем.

1 мая

  • В «Кельне» три человека заразились коронавирусом.
  • Клубы АПЛ договорились доиграть сезон, если позволит правительство.
  • UFC выпустила памятку для всех участников UFC 249.
  • «Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая.

30 апреля

  • Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 официально завершен. «ПСЖ» – чемпион, «Лион» остался без еврокубков.
  • Президент и министр спорта Франции хотят уговорить другие топ-лиги завершить сезон досрочно.
  • АПЛ рекомендует игрокам тренироваться в майках и запретит плевки.
  • Бундеслига не возобновится 9 мая, вопрос отложен до следующей недели.
  • НХЛ хочет разрешить клубные тренировки с середины мая.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом.

29 апреля

  • Дибала сдал четвертый положительный тест на коронавирус. Он болеет уже месяц.
  • От коронавируса излечилась 95-летняя бабушка Фабрегаса.
  • Чемпионат Швейцарии разрешат продолжить 8 июня. Через две недели в стране возобновят тренировки.
  • «ПСЖ» пока не может договориться с игроками о понижении зарплат.
  • Журналист Стивен Эй Смит сообщил, что плей-офф НБА начнется не позже второй недели июля.

www.imago-images.de / Global Look Press

28 апреля

  • С 4 мая спортсмены в Испании начнут тренировки. Футбольный чемпионат возобновится через четыре фазыю
  • Глава медицинского комитета ФИФА рекомендовал не играть в футбол до конца августа.
  • 30 апреля французская лига объявит о досрочном завершении сезона. Прорабатываются три варианта итогов.

27 апреля

  • «Формула 1» отменила гран-при Франции.
  • РПЛ возобновится не ранее 21 июня, сезоны ФНЛ и ПФЛ будут завершены.
  • Китайские клубы не будут играть в ВХЛ в следующем сезоне.
  • ФИФА готова разрешить клубам проводить по пять замен за матч.

26 апреля

  • Для организации одного матча без зрителей АПЛ понадобится минимум 300 человек.
  • В Италии с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки.
  • Чемпионат Мексики завершен досрочно. В высшую лигу никто не попадет и никто оттуда не вылетит в течение 6 сезонов.
  • Чемпионат Польши возобновится 29 мая.
  • НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона.
  • ESPN: НБА разрешит командам открыть базы с 1 мая.

25 апреля

  • «Челси» не сократит зарплаты игроков и полностью оплатит оклады персонала.
  • Таджикистан останавливает футбольный сезон до 10 мая.

24 апреля

  • «Утрехт» обратился в суд и в УЕФА, потому что его не пустили в Лигу Европы (он на три очка отстает от «Виллема II», у него матч в запасе и игра в финале Кубка).
  • Сезон Эредивизи завершен досрочно: чемпион не определен, никто не вылетит.
  • В Формуле 1 допускают вариант, при котором в 2020-м не будет гонок.
  • «Ролан Гаррос» перенесен еще на одну неделю, теперь он стартует 27 сентября.
  • Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.


 

imago-images.de/Global Look Press

23 апреля

  • Комиссионер НХЛ Гари Беттмэн допустил, что сезон возобновится на четырех аренах с тремя матчами в день.
  • Бундеслига возобновит сезон в мае с разрешения властей.
  • УЕФА не пустит в клубы в еврокубки, если лиги не доиграют сезон без уважительной причины.
  • В волейболе отменен еврокубковый сезон.
  • Клубы Евролиги подписали соглашение о сокращении зарплат.
  • Отменен чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже.

22 апреля

  • «Ливерпуль» отблагодарил медицинские службы надписью на газоне «Энфилда».
  • У клубов РПЛ есть вариант доиграть сезон в четырех городах: в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном.
  • Капитаны Примеры и Сегунды высказались против закрытых тренировочных лагерей, если сезон в Испании возобновят.

21 апреля

  • В Нидерландах запретили массовые мероприятия до 1 сентября.
  • Чемпионат Польши возобновится в период с 30 мая по 6 июня.
  • «Барса» впервые продаст права на название «Камп Ноу». Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.
  • УЕФА рекомендовал доиграть футбольный сезон.
  • Боец UFC Лаймен Гуд переболел коронавирусом.

20 апреля

  • Джокович высказался против принудительной вакцинации от коронавируса.
  • Клубы РПЛ через неделю обсудят возможность возобновления сезона без допуска зрителей.
  • Рестарт сезона в Бундеслиге может произойти 9 мая.
  • «Арсенал» договорился с игроками и тренерами о сокращении зарплат на 12,5%.

Keystone Press Agency / Global Look Press

19 апреля

  • Футболисты и тренерский штабы «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца, чтобы помочь клубу.
  • РПЛ не исключает проведение оставшихся матчей сезона без зрителей. Кроме того, Премьер-лига планирует возобновление сезона в любую из недель с середины июня по середину июля (зависит от указаний властей).
  • Президент «Брешии» заболел коронавирусом вместе с дочерью.

18 апреля

  • Отец российского гонщика Формулы 2 Шварцмана умер от коронавируса.
  • Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что коронавирусом заразились больше игроков, чем рассказывалось официально.
  • Чемпионат Дании возобновится без зрителей. «Мидтьюлланд» соберет болельщиков на парковке у стадиона.
  • Салах пожертвовал тонны еды родной египетской деревне.

17 апреля

  • Федун отдал 10 миллионов рублей московскому центру хирургии на борьбу с коронавирусом.
  • От коронавируса умер чемпион мира-1966 Норман Хантер.
  • Решение о проведении US Open будет принято в июне.
  • Министр спорта Италии говорит о возобновлении тренировок с 4 мая.

16 апреля

  • ЧМ-2020 по фигурному катанию окончательно отменен.
  • Футбольные любительские лиги Франции (с четвертого дивизиона и ниже) досрочно завершили сезон.
  • Новые возможные даты финалов еврокубков: ЛЧ – 29 августа, ЛЕ – на три дня раньше.
  • «Формула-1» удалила календарь гонок и пояснила: даты будут значительно отличаться от первоначального плана.

Keystone Press Agency / Global Look Press

15 апреля

  • Клаудио Раньери: «У нас был игрок, у которого был положительный тест. Потом – отрицательный. Потом – снова положительный».
  • «Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября.
  • «Ювентус» объявил о выздоровлении Матюиди и Ругани.
  • Из-за коронавируса в мире отменили 1045 спортивных мероприятий.
  • Бывший голкипер «Севильи» Андрес Палоп вылечился от коронавируса. Он провел в больнице 12 дней.

14 апреля

  • Президент Франции отменил массовые мероприятия в стране до середины июля.
  • НХЛ продлила самоизоляцию до 30 апреля.
  • Из-за коронавируса перенесен «Тур де Франс».
  • Президент РФС Дюков назвал маловероятным возобновление футбольного сезона в России в начале июня.
  • Феллайни выписали из больницы после заражения коронавирусом спустя три недели.

13 апреля

  • «Тоттенхэм» предоставил стадион Национальной службе здравоохранения Великобритании.
  • Федерация футбола Португалии выделила 4,7 миллиона евро на поддержку любительского спорта.
  • «Тоттенхэм» выделил стадион для работы медиков.
  • 56-летний Нордин Саид умер от коронавируса. Он был личным охранником Демаркуса Казинса и Дрэймонда Грина.
  • Смолов пожертвовал миллион рублей для станции скорой помощи в Москве.

12 апреля

  • Уменьшение зарплат не коснулось мини-футбола, об этом сообщил глава Ассоциации мини-футбола России.
  • «Барселона» передела каталонским больницам 15 тысяч наборов индивидуальной защиты.
  • Журналист Танкреди Палмери: в правительстве Италии прорабатывают сценарий, при котором матчи пройдут без зрителей до 2021 года.
  • Кенни Далглиша выписали из больницы. У него коронавирус проявляется в легкой форме. Лечение он продолжит дома.

imago sportfotodienst/Global Look Press

11 апреля

  • Игрок «МЮ» Байи прислал грузовики с едой в город Бинжервиль.
  • Августовский турнир WTA Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса.
  • Санкт-Петербург сообщил УЕФА о прежней готовности к приему матчей Евро-2020.
  • Отменен международный кубок чемпионов.

10 апреля

  • Игроки «Локомотива» договорились о снижении зарплат на 40%.
  • Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю.
  • UFC 249 отменен.
  • Жена Арьена Роббена вылечилась от коронавируса.

9 апреля

8 апреля

  • Тренеры и игроки «Крыльев Советов» согласились на уменьшение зарплаты на 40%.
  • Игроки и тренеры футбольного и баскетбольного «Реала» согласились на уменьшение зарплат на 10-20%. Процент зависит от того, как закончится этот сезон. При этом остальных сотрудников сообщества эта тема не коснется.
  • Мальдини и его сын вылечились от коронавируса.
  • FIBA отменила все летние баскетбольные чемпионаты Европы.
  • В «Колорадо» заболел коронавирусом третий игрок. Всего в НХЛ 8 случаев заражения вирусом.
  • Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября.

HOCH ZWEI/Global Look Press

7 апреля

  • Гран-при Канады в Формуле 1 отложен на неопределенный срок. Сезон начнется не раньше 28 июня.
  • ФИФА разрешит перенос трансферных окон и продление контрактов до новых дат окончания сезона.
  • «Зенит» на 50% снизит зарплаты игроков и персонала в апреле и мае. ЦСКА – на 40%.
  • Половина сотрудников «Формулы-1» ушли в отпуск.

6 апреля

  • Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что кризис из-за пандемии угрожает существованию четырех команд «Формулы-1».
  • «Зенит» на 50% снизит игрокам зарплату за апрель и май.
  • От коронавируса умерла мама Гвардиолы.
  • «Ливерпуль» сначала сообщил об участии в госпрограмме сохранения рабочих мест, а потом объявил об отказе.

5 апреля

  • Врач «Реймса», заболевший коронавирусом, покончил жизнь самоубийством.
  • «Фиорентина» объявила о выздоровлении Пеццеллы, Кутроне и Влаховича.
  • «Бавария» с 7 апреля начнет тренировки на базе: при этом футболисты будут работать в группах по несколько человек. Обедать они могут как на базе, так и дома.

4 апреля

  • Хави и его жена пожертвовали миллион евро барселонской больнице.
  • Таджикистан начал футбольный сезон. В стране еще нет зафиксированных случаев заражения.

3 апреля

  • Сезон в АПЛ отложен на неопределенный срок. Клубы сократят футболистам зарплаты на 30%.
  • «Рубин» сократил зарплаты на 50%.
  • УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из тех стран, где не доиграют чемпионат.

«Брюгге» будет объявлен чемпионом в Бельгии

Keystone Press Agency / Global Look Press

2 апреля

  • Бельгийская футбольная лига объявила о завершении чемпионата. 15 апреля будет объявлено окончательное решение.
  • Владимир Путин выступил с обращением в гражданам России. Собрали главное.
  • Чемпионаты Бельгии и Греции остановят из-за коронавируса.
  • Защитник хоккейного ЦСКА Марченко хочет отдать врачам часть своей оставшейся зарплаты.
  • Заболел главный тренер сборной России по спортивной гимнастике и один из спортсменов.
  • Уменьшается стоимость акций топ-клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

1 апреля

  • Хабиб сообщил об отмене боя с Фергюсоном.
  • РФС приостановил российский футбол до 31 мая.
  • Отменен теннисный турнир «Уимблдон-2020».
  • УЕФА отложил все матчи сборных в июне и отменил мужской Евро U-17 и женский Евро U-19.
  • «Адмирал» снимется с КХЛ, «Луч» – с ФНЛ. Правительство Приморского края прекращает финансирование спортивных команд на сезон-2020/21. Детский и юношеский спорт сюда не входит.
  • Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40 %.
  • По информации The Independent, УЕФА может провести без зрителей финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

31 марта

  • Из-за коронавируса умер бывший президент «Марселя» Пап Диуф.
  • Игроки «Спартака» будут тренироваться дома по индивидуальной программе до 4 мая.
  • Клубы Бундеслиги решили не возобновлять сезон минимум до 30 апреля.
  • Маноло Габбьядини вылечился от коронавируса.
  • «Эдмонтон» временно уволил 139 сотрудников.

30 марта

  • МОК утвердил новые даты Олимпиады-2020. Она должна пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
  • Хабиб не может вылететь на бой с Тони Фергюсоном, UFC ищет для Тони соперника.
  • Зарплаты игроков «Барселоны» сократятся более чем на 70%.
  • 66-летний Фатих Терим излечился от коронавируса.
  • Игроки, тренерский штаб и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу, экстренно перепрофилированную под лечение ОРВИ, грипп и коронавируса.

AFLO / Global Look Press

29 марта

  • Главный тренер хоккейного «Локомотива» Майкл Пелино заболел коронавирусом.
  • Министр спорта Италии сказал, что Серия А не начнется 3 мая.
  • Фигуристка Александра Трусова вернулась из Египта и находится на карантине.
  • Игрок «Сельты» Систо 26 часов ехал на машине из Испании в Данию.

28 марта

  • Конор Макгрегор призвал строго соблюдать правила карантина и продержаться еще пять недель.
  • Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату 4 месяца, клуб сэкономит 90 миллионов евро.
  • Волейбольные чемпионаты России завершены досрочно. Чемпионами объявлены новосибирский «Локомотив» и «Динамо-Казань».
  • В футбольной «Валенсии» коронавирусом заражено 25 человек (десять из них – футболисты).
  • Руководство РПЛ рассматривает вариант, при котором чемпионат возобновится во второй половине июля. В этом случае следующий сезон начнется в сентябре.
     

27 марта

  • КХЛ изменила логотип на время карантина.
  • Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса.
  • Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Испании.
  • Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон.

AFLO/Global Look Press

26 марта

  • ФИФА может перенести трансферное окно и обязать клубы продлить истекающие контракты игроков до завершения сезона. 
  • «Ак Барс» и «Рубин» изменили логотипы на время пандемии коронавируса.
  • Волейболист Нгапет вылечился от коронавируса после лечения в Казани.

25 марта

  • Энтони Джошуа сел на карантин, потому что 16 дней назад контактировал с принцем Чарльзом. Сейчас Джошуа в порядке, у него нет симптомов.
  • КХЛ завершила сезон.
  • Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

24 марта

  • Чемпионаты Австралии и Новой Зеландии по футболу – приостановлены.
  • Олимпиада-2020 перенесена на год: договорились глава МОК и премьер-министр Японии. Название (Токио-2020) останется прежним, игры должны пройти не позднее лета-2021.
  • Игроки дортмундской «Боруссии» согласились на снижение зарплаты на 20% в пользу штатных и внештатных сотрудников.
  • В «Андерлехте» ради помощи клубу футболисты отказались от месячных зарплат.
  • В России заразился первый футболист, это бывший игрок «Зенита» Максим Астафьев, который сейчас выступает за «Ленинградец».

www.imago-images.de/Global Look Press

23 марта

  • Фатих Терим сдал положительный тест на коронавирус.
  • Финалы ЛЧ и ЛЕ перенесли из-за коронавируса.
  • Артета вылечился от коронавируса.
  • У скаута «Барселоны» нашли коронавирус. Пока это единственный заболевший в команде.
  • Все профессиональные футбольные турниры в Испании остановили на неопределенный срок.
  • Гран-при Баку в Формуле 1 перенесли из-за коронавируса. Новая дата старта сезона – середина июня.

22 марта

  • Гонсало Игуаин уехал в Аргентину, потому что его мать больна раком. Ранее СМИ писали, что Игуаин сбежал из Италии из-за эпидемии коронавируса.
  • Глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос переноса Олимпиады-2020 решится в ближайшие 4 недели.
  • «Ливерпуль» направит работников в супермаркеты, чтобы они помогали пенсионерам и управляли очередями.
  • «Ювентус» проверил всех игроков и персонал на коронавирус. В клубе болеют только Ругани, Дибала и Матюиди.
  • «Айнтрахт» сообщил о втором случае заражения коронавирусом.
  • У Феллайни обнаружили коронавирус.

21 марта

  • Экс-президент «Реала» Лоренцо Санс умер в 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
  • У Паоло Мальдини и его сына Даниэля обнаружили коронавирус.
  • Коронавирус подхватил Пауло Дибала, заразилась и его девушка.
  • Официально отменен чемпионат мира-2020 по хоккею.
  • Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
  • Коронавирусом заболел китайский игрок «Эспаньола» У Лэй. Он заразился в Испании.
  • Баскетбольный «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ – один из сотрудников заразился коронавирусом.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

20 марта

  • Йович и еще один сербский игрок нарушили правила самоизоляции. Президент Сербии взбесился.
  • В «Лейкерс» выявлены два заболевших коронавирусом. Фамилии пока не называются.
  • Федерация волейбола приостановила все соревнования в России.
  • Президент «Спортинга» на время вернется на должность врача.
  • Горецка и Киммих запустили сайт We Kick Corona.
  • Баскетболист «Бостона» Маркус Смарт заболел коронавирусом.

19 марта

  • Коронавирусом заразился волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Волейбольные турниры в России пока не отменили.
  • МЛС снова отложила сезон, теперь до 10 мая.
  • У Никиты Зайцева диагностировали коронавирус. Он – первый зараженный из НХЛ. Отец хоккеиста отрицает эту информацию.
  • Майские гонки «Формулы-1» Зандворте, Барселоне и Монте-Карло – перенесены.
  • Приостановлен чемпионат Турции. Из футбольных лиг в Европе функционирует только белорусская.
  • Сезон в профессиональных футбольных лигах Англии отложен до 30 апреля.
  • В «Сампдории» болеют 15 человек.
  • Президент «Фиорентины» сообщил о 10 заразившихся игроках.

18 марта

  • Два работника «Брешии» заразились коронавирусом.
  • ATP, WTA и ITF объявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня.
  • «Алавес» сообщил о 15 случаях заражения.
  • «Рубин», «Уфа», «Спартак» приостановили тренировки.
  • Минспорт РФ рекомендует отменить или перенести все соревнования на территории России с 21 марта.
  • Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус.

17 марта

  • Тест Блеза Матюиди дал положительный результат. Он чувствует себя хорошо.
  • Вице-президент ИИХФ сказал, что чемпионат мира по хоккею отменят.
  • Кубок Америки пройдет в 2021 году.
  • Теннисный турнир «Ролан Гаррос» перенесли на осень.
  • Отменены товарищеские матчи сборной России против Молдавии и Швеции.
  • УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года.
  • Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на паузу до 10 апреля. Это касается РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ и других турниров.

«Барыс»

16 марта

  • КХЛ приостановила плей-офф на неделю и согласует возобновление в новом формате с шестью российскими клубами.
  • Чемпионат Китая по футболу может возобновиться 18 апреля.
  • «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 50 игроков КХЛ. 60% – за остановку сезона, 40% – против.
  • С Кубка Гагарина снялся «Барыс».
  • Чемпионаты России по лыжным гонкам и биатлону перенесены на ноябрь и декабрь.
  • Церемония открытия зала славы АПЛ – отменена.
  • В Москве – запрет на проведение спортивных мероприятий до 10 апреля. Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Локомотив» – «Оренбург» уже отменены.
  • Бундеслига официально закрылась до 2 апреля. Минимум до этой даты.

Заразился и тренер «Арсенала»

www.imago-images.de / Global Look Press

15 марта

  • Sport.es пишет: в «Валенсии» положительный тест на коронавирус сдали (кроме Гарая) Хосе Гайя, Эльяким Мангаля, Камараса и Хуан Алиага.
  • Бывший игрок «Рубина» Жонатас, сейчас выступающий за «Эльче», заразился коронавирусом.
  • «Валенсия» объявила, что в команде в общей сложности 5 положительных тестов на коронавирус (не только у игроков, но у сотрудников тренерского штаба первой команды).
  • Конор Макгрегор опроверг информацию о том, что его тетя умерла из-за коронавируса.
  • Эсекьель Гарай заболел коронавирусом.
  • Центровой «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

AFLO/Global Look Press

14 марта

  • Из-за коронавируса умерла тетя Конора Макгрегора.
  • Коронавирусом заразились четыре игрока «Фиорентины»: Патрик Кутроне и Герман Пеццелла.
  • The Telegraph пишет: большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон не будет доигран. The Athletic пишет, что два клуба Премьер-лиги хотят, чтобы сезон признали недействительным.
  • Возобновился чемпионат Японии по футболу после перерыва в 1 месяц.
  • Старт Лиги наций по волейболу отложен из-за коронавируса.
  • «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ.
  • В УЕФА подтвердили, что Евро могут перенести на год. Итоговое решение по теме УЕФА даст в ближайшее время.
  • Заразились Фабио Депаоли и Бартош Берешиньски из «Сампдории». Клуб объявил, что больше не будет публиковать новости о заражениях своих футболистах.

13 марта

  • ФИФА рекомендует сборным отменить матчи в марте и апреле.
  • Перенос Евро-2020 все ближе. По информации The Athletic, фирмам-поставщикам турнира сказали прекратить подготовку к турниру и планировать ее на будущее лето.
  • Коронавирусом заразились четыре игрока «Сампдории» и футболист «Фиорентины». Первый случай в Бундеслиге (защитник «Падерборна»).
  • Бундеслига отменила все матчи тура. В понедельник на заседании будет объявлено о приостановке чемпионата до 2 апреля.
  • Баскетбольная Единая лига ВТБ остановила сезон.
  • АПЛ приостановлена до 4 апреля. Как и другие турниры под эгидой Английской футбольной лиги .
  • УЕФА приостановил турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матчи 1/8 финала не состоятся на следующей неделе, как и жеребьевки четвертьфиналов.
  • Французские Лига 1 и Лига 2 официально приостановлены на неопределенный срок.
  • В Татарстане спортивные матчи пройдут без зрителей до 15 апреля.
  • «Балтика» проведет без зрителей матч ФНЛ с «Армавиром».
  • Коронавирус обнаружен у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Базу команды закрыли, контактировавших с Артетой сотрудников – изолировали.
  • Заразился и полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
  • Женский теннисный турнир WTA в Боготе отменен. Теперь теннис минимум на пять недель остается без профессиональных турниров – до 20 апреля.
  • Турниры UFC отменены не будут – об этом заявил глава промоушена Дэйна Уайт.

Испанская Примера остановлена на ближайшее время.

12 марта

  • Отменены все турниры в мужском теннисе за ближайшие шесть недель.
  • НХЛ и НБА остановили сезоны.
  • Отменен гран-при Австралии в Формуле 1.
  • Матчи ЛЧ «Ювентус» – «Лион» и «Ман Сити» – «Реал» перенесены.
  • Чемпионат Португалии и МЛС приостановлены.
  • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год. Официально об этом могут объявить на конференции 17 марта.
  • Донован Митчелл из «Юты» тоже заразился коронавирусом (третий в команде). Еще болезнь нашли у игрока футбольной «Сампдории» Маноло Габбьядини и подозревают у трех игроков «Лестера».
  • В биатлоне отменен заключительный этап Кубка мира.
  • Команды РПЛ и КХЛ останавливают продажи билетов на ближайшие матчи.
  • Гран-при Австралии в Формуле 1 пропустит «Макларен». У одного из сотрудников команды обнаружили коронавирус.
  • Испанская Примера остановлена минимум на два ближайших тура.
  • Карантин объявлен во всем «Реале». У игрока баскетбольной команды нашли коронавирус. Евролига приостановила турнир на неопределенное время.
  • «Спартак» и «Динамо» отыграют без зрителей шестой матч серии плей-офф КХЛ.
  • Отменен американский этап Кубка мира по лыжным гонкам.
  • Коронавирус обнаружили у игроков «Юты». Им заболели Руди Гобер и Эммануэль Мудиай (у него официально еще не подтвердили). Гобер перед этим открыто смеялся над мерами безопасности. НБА остановила сезон на неопределенное время.
  • Игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани заболел коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, но присутствовал на матче «Ювентус» – «Интер». Криштиану Роналду из-за этого не возвращается к тренировкам, а все игроки «Интера» отменили любую спортивную активность.

Фанаты «ПСЖ», которых не пустили на игру Лиги чемпионов.

11 марта

  • Несколько тысяч фанатов «ПСЖ» собрались у стадиона во время матча ЛЧ против «Боруссии». Команда прошла дальше, болельщики устроили огненное шоу.
  • Отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Возможно, он пройдет осенью 2020 года.
  • Игры Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на неопределенное время.
  • ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
  • Серия А объявила об официальной остановке чемпионата.
  • Игра «Ман Сити» и «Арсенала» перенесена на неопределенное время. Футболисты «Арсенала» контактировали с заболевшим владельцем «Олимпиакоса».
  • Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от выступления на последних этапах чемпионата. Из-за этого российский лыжник Александр Большунов автоматически взял Кубок мира.

Заболевший владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис.

www.imago-images.de/Global Look Press

10 марта

  • Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингема» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.
  • Объявлено, что матчи с участием «Баварии» и «Барселоны» в Лиге чемпионов пройдут без зрителей.
  • В Москве поставили ограничения по массовым мероприятиям. Нельзя, чтобы на играх присутствовали более пяти тысяч человек.

9 марта

  • В Италии приостановили все спортивные мероприятия.
  • Объявлено, что матч «ПСЖ» и «Боруссия» в Лиге чемпионов пройдет без зрителей.
  • Отменен теннисный турнир в Индиан-Уэллс. Рассматривается возможность провести его в другие даты.
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Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Комментарии (1)
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zavo43
22 апреля, 13:32
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