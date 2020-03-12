Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом

Когда команда добралась до стадиона, фанаты никуда не ушли. Они собрались у арены и продолжили пиротехническое шоу. Игрокам в этот момент показывали его во время разминки. Во время матча фанаты реагировали на каждое удачное действие игроков «ПСЖ» – так встречали гол Неймара в середине первого тайма.