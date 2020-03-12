Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом
«ПСЖ» победил «Боруссию» (2:0) и прошел в следующий раунд Лиги чемпионов. Неймар прогнозировал такое еще перед матчем, когда веселил партнеров во время выхода из клубного автобуса. Игра проходила без зрителей, но фанаты «ПСЖ» со своей стороны оказали клубу максимальную поддержку. Автобус с командой проводили на стадион красочным шоу с пиротехникой – видимость просто нулевая.
«ПСЖ» показал это в твиттере:
Когда команда добралась до стадиона, фанаты никуда не ушли. Они собрались у арены и продолжили пиротехническое шоу. Игрокам в этот момент показывали его во время разминки. Во время матча фанаты реагировали на каждое удачное действие игроков «ПСЖ» – так встречали гол Неймара в середине первого тайма.
В Париже празднуют успех «ПСЖ» – и это сильная новость после многолетнего вылета уже на первой стадии плей-офф.