Свой супергол «ПСЖ» Холанд забил с паса Рейны. Говорят, их отцы играли в одном клубе, но эта история – миф

После того матча появилась красивая история о том, как сыновья продолжают дело отцов, также игравших за одну команду.

На самом деле, правда, что Альф-Инге Холанд и Клаудио Рейна играли в «Манчестер Сити». Но вместе сыграть они не успели. Холанд завершил карьеру из-за травмы в июле 2003 года. Рейна был куплен в конце августа. Вероятно, они могли пересекаться в клубе, если туда заезжал Холанд, но точно не играли вместе.

Зато теперь их сыновья, которым на двоих 36 лет, разрывают один из самых богатых клубов мира в Лиге чемпионов.

«Он более атлетичен, чем был я, у него больше способностей забивать. Он техничен, у него очень хорошее чувство игры. Даниэль (мама Джованни и бывшая футболистка – прим.) быстро бегала, и у него тоже отличные скоростные данные», – говорил Рейна-старший о своем сыне. Парень уже поставил рекорд в Кубке Германии и набрал результативное очко в первой же игре Лиги чемпионов. Это очень впечатляет.