Свой супергол «ПСЖ» Холанд забил с паса Рейны. Говорят, их отцы играли в одном клубе, но эта история – миф
Час игрового времени «Боруссия» и «ПСЖ» провели скучновато, но оставшиеся полчаса были огненными: гол Неймара, дубль Холанда, и немцы победили 2:1 в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.
Победный гол Холанда был изумительным по красоте – мощный удар в девятку из-за пределов штрафной. Норвежец воспользовался пространством, которое предоставил ему Тьяго Силва (то же было и во время первого гола), и все исполнил сам.
Удобный голевой пас Холанду выложил юный американец Джованни Рейна, которому всего три месяца назад исполнилось 17 лет. Прошлым летом Рейна сделал голевую передачу в товарищеской игре с «Ливерпулем», а затем играл в юношеской Лиге чемпионов. В официальных матчах он дебютировал ровно месяц назад – в игре с «Аугсбургом».
Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии. Он и Холанд забили «Вердеру», но это не спасло от поражения «Боруссию» – 2:3. Но гол Рейна забил просто невероятный:
После того матча появилась красивая история о том, как сыновья продолжают дело отцов, также игравших за одну команду.
На самом деле, правда, что Альф-Инге Холанд и Клаудио Рейна играли в «Манчестер Сити». Но вместе сыграть они не успели. Холанд завершил карьеру из-за травмы в июле 2003 года. Рейна был куплен в конце августа. Вероятно, они могли пересекаться в клубе, если туда заезжал Холанд, но точно не играли вместе.
Зато теперь их сыновья, которым на двоих 36 лет, разрывают один из самых богатых клубов мира в Лиге чемпионов.
«Он более атлетичен, чем был я, у него больше способностей забивать. Он техничен, у него очень хорошее чувство игры. Даниэль (мама Джованни и бывшая футболистка – прим.) быстро бегала, и у него тоже отличные скоростные данные», – говорил Рейна-старший о своем сыне. Парень уже поставил рекорд в Кубке Германии и набрал результативное очко в первой же игре Лиги чемпионов. Это очень впечатляет.
Ну а Холанд – главный герой:
• Дубль в 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота «ПСЖ». В своем первом матче плей-офф в карьере.
• Второй тинейджер после Мбаппе с десятью голами в ЛЧ, и первый, кто забил эти десять в одном сезоне турнира. Мбаппе добрался до этой отметки в 18 лет и 11 месяцев, Холанд – в 19 лет и 6 месяцев.
• В сезоне-2019/20 ЛЧ он делит первое место в списке бомбардиров с форвардом еще одного немецкого клуба. Столько же – десять голов – забил Роберт Левандовски.
• Холанд забил 11 голов в 7 матчах за «Боруссию». Ни один новичок клуба Бундеслиги еще не стартовал с такими показателями.