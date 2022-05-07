Боруссия

Дортмунд
Borussia Dortmund
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Марко Розе
М. Розе
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
22
Джуд Беллингем Д. Беллингем 		Пол 18 30 3 5 8 0
1
Грегор Кобель Г. Кобель 		Вра 24 29 0 0 0 0
11
Марко Ройс М. Ройс 		Пол 32 27 9 12 2 0
16
Мануэль Аканжи М. Аканжи 		Защ 26 23 1 0 2 0
21
Дониелл Мален Д. Мален 		Нап 23 22 5 3 2 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Гройтер Фюрт
-:-
Боруссия
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Гройтер Фюрт
-
Боруссия
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Боруссия
-:-
Герта
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Боруссия
-
Герта
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Бавария
32 24 3 5 93:33 75
2
Боруссия
32 20 3 9 80:50 63
3
Байер
32 17 7 8 74:44 58
4
Фрайбург
32 15 10 7 56:40 55
5
РБ Лейпциг
32 16 6 10 67:36 54
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Боруссия
3 : 4
Бохум
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Боруссия
3
Бохум
4
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
31 тур
Бавария
3
Боруссия
1
Германия. Бундеслига , 31 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
Боруссия
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
30 тур
Боруссия
6
Вольфсбург
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 21:30
Штутгарт
0 : 2
Боруссия
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 21:30
29 тур
Штутгарт
0
Боруссия
2
Германия. Бундеслига , 29 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:30
Боруссия
1 : 4
РБ Лейпциг
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:30
28 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
4
Германия. Бундеслига , 28 тур
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