Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
22Джуд Беллингем Д. Беллингем
|Пол
|18
|30
|3
|5
|8
|0
|
1Грегор Кобель Г. Кобель
|Вра
|24
|29
|0
|0
|0
|0
|
11Марко Ройс М. Ройс
|Пол
|32
|27
|9
|12
|2
|0
|
16Мануэль Аканжи М. Аканжи
|Защ
|26
|23
|1
|0
|2
|0
|
21Дониелл Мален Д. Мален
|Нап
|23
|22
|5
|3
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|32
|24
|3
|5
|93:33
|75
|
2
|32
|20
|3
|9
|80:50
|63
|
3
|32
|17
|7
|8
|74:44
|58
|
4
|32
|15
|10
|7
|56:40
|55
|
5
|32
|16
|6
|10
|67:36
|54
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