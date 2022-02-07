Никлас Зюле
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#Никлас Зюле #Бундеслига #Бавария #Боруссия Д

Никлас Зюле бесплатно перейдет в «Боруссию» Д из «Баварии» после пяти лет в клубе

07 февраля, 18:33

«Бавария»

Дортмундская «Боруссия» договорилась с «Баварией» о трансфере Никласа Зюле после окончания сезона. Он подпишет четырехлетний контракт свободным агентом.

Зюле перешел в «Баварию» в 2017 году, подписав пятилетний контракт. Официальной информации о том, почему он не продлил соглашение, нет. Инсайдеры утверждали, что ему не подошли финансовые условия.

«Бавария» отпускает очередного игрока стартового состава свободным агентом. В 2021 году из клуба ушли:

Давид Алаба (28 лет). 13 лет в клубе;

Джером Боатенг (32). 10 лет в клубе;

❌ Хави Мартинес (32). 9 лет в клубе.

Однако тогда речь шла о возрастных игроках, Зюле же 26 лет. Он провел за клуб 159 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. С «Баварией» он выигрывал Лигу чемпионов, четырежды – Бундеслигу, дважды – Кубок Германии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Боруссия» Д
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