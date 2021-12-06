На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
«Бавария» выиграла у дортмундской «Боруссии» в центральном матче всего первого круга Бундеслиги – 3:2. После матча хватало споров о пенальти, который был назначен за игру рукой Хуммельса. С него «Бавария» и забила победный гол.
18-летний полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем высказался особенно резко: «Считаю, это не пенальти. Хуммельс даже не смотрел на мяч, он пытался прорваться через толпу игроков. Арбитр, у которого в карьере был договорной матч, работал на главной игре в Германии. Чего вы тогда ждете?»
Теперь словами Беллингема заинтересовалась даже полиция. Штраф (очень вероятно) и дисквалификация (возможно) уже ждут игрока за эту реплику.
А вот сам момент:
Игру обслуживал 40-летний судья Феликс Цвайер. Как он сам прокомментировал эпизод:
«Я сразу увидел, что был контакт. Но точно не мог понять, была ли его рука в естественном положении, так что обратился к видеоассистенту. Тот сказал, что игрок вытянул руку, она находилась в неестественном положении. Я сам посмотрел эпизод и назначил пенальти».
И у него действительно есть договорной матч в карьере.
В начале 2000-х определенная группа в Германии занималась договорными матчами в Кубке и второй Бундеслиге. Исполнителя они нашли как раз вовремя – судья Роберт Хойцер влип в большие долги и сильно нуждался в деньгах. Правда, стартовал с промашки, но дальше работал четче.
Особенно запомнилась игра «Падерборна» и «Гамбурга» в 2005-м, где Хойцер дико засудил гамбургский клуб. Матч был одним из поводов для последующей отставки Клауса Топмеллера с поста главного тренера «Гамбурга».
В Немецком футбольном союзе (DFB) догадывались о странных матчах Хойцера, но раскалывать его не спешили.
23-летний на тот момент Цвайер фигурировал и как сообщник, и как свидетель. Он был лайнсменом в одном из таких матчей – «Вупперталь» играл против «Вердера II». Цвайер получил 300 евро. А как начался шум – вместе с другими коллегами сдал Хойцера.
Хойцер получил тюремный срок, а Цвайер отделался шестью месяцами дисквалификации.
Дело Цвайера DFB старался держать в секрете, но оно всплыло наружу. Тот факт, что Цвайер сам указал на нарушителя, не стал решающим. Зато после дисквалификации карьера Цвайера стала развиваться: судья второй Бундеслиги в 2007-м, первой – в 2009-м, судья ФИФА – в 2012-м.
В 2018-м Цвайер даже заезжал в Россию на ЧМ – был одним из видеоассистентов на турнире.
Еще одна памятная история с ним состоялась в 2016-м – удалил тренера «Байера» в игре против «Боруссии». Тот уходить отказался, тогда Цвайер просто увел команды с поля. Но через десять минут игра возобновилась.
Сейчас Цвайеру 40, он – один из основных судей в Бундеслиге. Беллингему на момент скандала вокруг Цвайера еще даже не было и года.