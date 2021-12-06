На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование

Игру обслуживал 40-летний судья Феликс Цвайер. Как он сам прокомментировал эпизод:

«Я сразу увидел, что был контакт. Но точно не мог понять, была ли его рука в естественном положении, так что обратился к видеоассистенту. Тот сказал, что игрок вытянул руку, она находилась в неестественном положении. Я сам посмотрел эпизод и назначил пенальти».

И у него действительно есть договорной матч в карьере.

В начале 2000-х определенная группа в Германии занималась договорными матчами в Кубке и второй Бундеслиге. Исполнителя они нашли как раз вовремя – судья Роберт Хойцер влип в большие долги и сильно нуждался в деньгах. Правда, стартовал с промашки, но дальше работал четче.

Особенно запомнилась игра «Падерборна» и «Гамбурга» в 2005-м, где Хойцер дико засудил гамбургский клуб. Матч был одним из поводов для последующей отставки Клауса Топмеллера с поста главного тренера «Гамбурга».