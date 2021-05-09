Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
«Айнтрахт» претендовал на четвертое место в Бундеслиге, но за два тура все растерял. Сначала проиграл «Байеру» (1:3), потом – ничья с «Майнцем» (1:1). Теперь «Боруссия» обошла «Айнтрахт» в таблице. «Айнтрахт» упал на пятое место, но могло быть еще хуже. «Айнтрахт» проигрывал «Майнцу» до 86-й минуты. Дальше первый гол в Бундеслиге забил Айдин Хрустич.
В момент удара Хрустич лежал на газоне, но извернулся и пнул мяч в сторону ворот. Он перелетел вратаря и опустился за линию.
Смотрите за действиями Хрустича по кадрам:
Впечатления Хрустича: «Я увидел, что мой первый удар был заблокирован. Затем снова наткнулся на мяч перед собой и просто попробовал. Удача была на моей стороне».
Потом Хрустич написал в инстаграме: «Я очень доволен своим первым голом в Бундеслиге, но мы не взяли три очка. В двух последних играх отдадим все силы!»
Хрустич учился у Арьена Роббена, который сейчас играет за «Гронинген». Играет на месте Хрустича – тот ушел из «Гронингена» летом 2020 года.
Еще Хрустич был в молодежной команде «Шальке», где пересекался с Лероем Сане. Уехал в Нидерланды только в момент, когда отпраздновал 18-летие.
Айдину Хрустичу 24 года. «Айнтрахт» купил его всего за миллион евро. Хрустич подписал контракт до июня 2023 года.
На тренировках он практикует необычные действия:
А такое показывал еще в матчах за «Гронинген»: