Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне

Впечатления Хрустича: «Я увидел, что мой первый удар был заблокирован. Затем снова наткнулся на мяч перед собой и просто попробовал. Удача была на моей стороне».

Потом Хрустич написал в инстаграме: «Я очень доволен своим первым голом в Бундеслиге, но мы не взяли три очка. В двух последних играх отдадим все силы!»

Хрустич учился у Арьена Роббена, который сейчас играет за «Гронинген». Играет на месте Хрустича – тот ушел из «Гронингена» летом 2020 года.

Еще Хрустич был в молодежной команде «Шальке», где пересекался с Лероем Сане. Уехал в Нидерланды только в момент, когда отпраздновал 18-летие.

Айдину Хрустичу 24 года. «Айнтрахт» купил его всего за миллион евро. Хрустич подписал контракт до июня 2023 года.

На тренировках он практикует необычные действия: