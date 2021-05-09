Айдин Хрустич
Бундеслига
Айнтрахт Ф
Майнц
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#Айдин Хрустич #Бундеслига #Айнтрахт Ф #Майнц

Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне

вчера, 21:11

«Айнтрахт» претендовал на четвертое место в Бундеслиге, но за два тура все растерял. Сначала проиграл «Байеру» (1:3), потом – ничья с «Майнцем» (1:1). Теперь «Боруссия» обошла «Айнтрахт» в таблице. «Айнтрахт» упал на пятое место, но могло быть еще хуже. «Айнтрахт» проигрывал «Майнцу» до 86-й минуты. Дальше первый гол в Бундеслиге забил Айдин Хрустич.

В момент удара Хрустич лежал на газоне, но извернулся и пнул мяч в сторону ворот. Он перелетел вратаря и опустился за линию.

Смотрите за действиями Хрустича по кадрам:

www.imago-images.de/Global Look Press

dpa/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Впечатления Хрустича: «Я увидел, что мой первый удар был заблокирован. Затем снова наткнулся на мяч перед собой и просто попробовал. Удача была на моей стороне».

Потом Хрустич написал в инстаграме: «Я очень доволен своим первым голом в Бундеслиге, но мы не взяли три очка. В двух последних играх отдадим все силы!»

Хрустич учился у Арьена Роббена, который сейчас играет за «Гронинген». Играет на месте Хрустича – тот ушел из «Гронингена» летом 2020 года.

Еще Хрустич был в молодежной команде «Шальке», где пересекался с Лероем Сане. Уехал в Нидерланды только в момент, когда отпраздновал 18-летие.

Айдину Хрустичу 24 года. «Айнтрахт» купил его всего за миллион евро. Хрустич подписал контракт до июня 2023 года.

На тренировках он практикует необычные действия:

А такое показывал еще в матчах за «Гронинген»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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