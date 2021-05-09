Роббен сыграл в старте впервые за семь месяцев. Сделал два ассиста, а потом всплакнул во время интервью

«Гронинген» разгромил «Эммен» (4:0). Арьен Роббен – автор двух результативных передач в этом матче. В этой игре Роббен установил личный рекорд по игровому времени в чемпионате Нидерландов. Он сыграл 80 минут. До этого Роббен выходил в старте против ПСВ в сентябре, но заменился через полчаса. Потом были еще три выхода на замену.

Так уверенно Роббен шел на игру с «Эмменом»: