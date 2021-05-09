Роббен сыграл в старте впервые за семь месяцев. Сделал два ассиста, а потом всплакнул во время интервью
«Гронинген» разгромил «Эммен» (4:0). Арьен Роббен – автор двух результативных передач в этом матче. В этой игре Роббен установил личный рекорд по игровому времени в чемпионате Нидерландов. Он сыграл 80 минут. До этого Роббен выходил в старте против ПСВ в сентябре, но заменился через полчаса. Потом были еще три выхода на замену.
Так уверенно Роббен шел на игру с «Эмменом»:
В этом сезоне Роббен пропустил из-за травмы 175 дней. Ассисты Роббена – его первые результативные действия за «Гронинген» по этому чемпионату. Потом он дал интервью ESPN. В какой-то момент даже утер слезы. Дальше посмеялся и сказал, что даже готов к игре на Евро. Если тренер его туда позовет.
Почему Роббен был эмоциональным: «Я прошел долгий путь. Это то, чего я хотел. Хочу помочь этому клубу и просто играть в футбол. Если я смогу и добьюсь успеха, то буду счастлив. Это был долгий и трудный путь. Когда-нибудь за это полагалась бы награда. Мне было весело – сравниваю это с детскими эмоциями. Сегодня я был важен для команды».
Еще Роббен написал в твиттере после матча: «Отличный день! Важные моменты. Мне все понравилось». Его контракт заканчивается после этого сезона, но теперь возможно даже продление еще на год. Роббен объяснил, что подумает об этом сразу после завершения чемпионата. Когда он вернулся в игровой тонус, стало проще.
Напоминаем: Роббену 37 лет. Он сделал ассист впервые с 18 февраля 2018 года – тогда еще играл за «Баварию». У «Гронингена» остаются игры против АЗ и «Зволле».