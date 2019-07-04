Роббен войдет в историю из-за смещений с фланга. Их даже изучали в университете

«Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз», – говорил Брюс Ли. Что говорит Роббен о своем финте: «Если вы делаете его в нужное время, он все равно удивит. Но без изменений делать одно и то же ни к чему. Вариации важны. Если вы, например, не обыгрываете, то смещения перестанут работать».

А вот что говорят трое его главных соперников по Бундеслиге.

Марсель Шмельцер: «Чтобы с ним справиться, нужны партнеры. Надо быть честными – вывести его из игры на все 90 минут невозможно».

Рикардо Родригес: «Он невероятно быстр, особенно с мячом. И он ужасно быстр, когда производит смещение. Единственный шанс его остановить – находиться близко».

Венделл: «Обычно это то же самое действие, но это как раз то, что нам уже надоело видеть и бежать следом и в итоге не получать мяча. Может быть, он ждет последнего момента, не знаю. Большую часть времени я стараюсь дождаться его движения, тогда больше шансов вернуть мяч. Если это произойдет не вовремя – у меня нет шансов, он обыграет меня».