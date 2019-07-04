Роббен войдет в историю из-за смещений с фланга. Их даже изучали в университете
«В последние несколько недель я много думал. Все знают, что я сознательно взял время, чтобы принять взвешенное решение о своем будущем после моего последнего матча за «Баварию». И я решил завершить свою карьеру профессионального футболиста.
Настало время для следующей главы, и я с нетерпением жду возможности проводить больше времени с женой и детьми и наслаждаться всеми прекрасными моментами, которые будут впереди».
Арьен Роббен написал большое прощальное сообщение. Позади прекрасная карьера с 19 трофеями в знаменитых клубах – «ПСВ», «Челси», «Реале» и «Баварии», незабываемое время с двумя медалями ЧМ в Голландии. Дальше – семья и отдых.
Награды – здорово, но еще круче, когда футболист уходит, оставляя при этом какую-то свою особенную фишку. Финт Зидана, «рабона», «паненка» – все это работает и после завершения карьеры тех, кто их придумал. «Смещение Роббена» тоже будут помнить всегда.
В письме себе 16-летнему Роббен посоветовал: «Смешение с правого фланга, удар левой? Тренируй это, работай. Поверь, это будет работать чаще, чем ты можешь себе представить».
Роббен мчится по правому краю, смещаясь влево, чуть покачивается, чуть запрокидывает голову, но не теряет темпа и мгновенно заводит мяч в сетку по дуге. Сколько голов наколотил Роббен в своей карьере – сбились со счету абсолютно все.
«Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз», – говорил Брюс Ли. Что говорит Роббен о своем финте: «Если вы делаете его в нужное время, он все равно удивит. Но без изменений делать одно и то же ни к чему. Вариации важны. Если вы, например, не обыгрываете, то смещения перестанут работать».
А вот что говорят трое его главных соперников по Бундеслиге.
Марсель Шмельцер: «Чтобы с ним справиться, нужны партнеры. Надо быть честными – вывести его из игры на все 90 минут невозможно».
Рикардо Родригес: «Он невероятно быстр, особенно с мячом. И он ужасно быстр, когда производит смещение. Единственный шанс его остановить – находиться близко».
Венделл: «Обычно это то же самое действие, но это как раз то, что нам уже надоело видеть и бежать следом и в итоге не получать мяча. Может быть, он ждет последнего момента, не знаю. Большую часть времени я стараюсь дождаться его движения, тогда больше шансов вернуть мяч. Если это произойдет не вовремя – у меня нет шансов, он обыграет меня».
В 2010 году смещение Роббена изучали в университете Неймегена (Radboud University). Шанти Ганеш считает, что движение Роббена происходит немного быстрее, чем на это в принципе способен отреагировать человеческий мозг. По мнению ученой, мозг защитника реагирует на его движения, даже понимая, что это просто обманные движения, а в тот момент, когда он начинает это осознавать, Роббен делает свое смещение и производит удар.
«Многое я делаю на интуиции, что-то подсказывает опыт, – говорит Роббен. – Часто реагирую на расположение защитников и полузащитников. Смещения? Я не тот человек, который может объяснить, почему это работает».
Впрочем, сам факт наличия собственного финта ему очень нравится, хотя с вопросом о нем его уже давно достали: «Жена иногда говорит мне, что я могу этим гордиться, ведь люди считают что это мой собственный навык: вбежать в штрафную и забить. Они говорят об этом в Голландии, Германии, Франции, и оно все еще работает».