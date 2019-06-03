Даже спустя 22 года мы не понимаем, как Роберто Карлос забил тот гол Франции. Но физики все объяснили

22 года назад в этот день сборные Франции и Бразилии играли в товарищеском матче в рамках турнира, который был создан для подготовки к стартующему через год ЧМ-1998.

В турнире также участвовали команды Англии и Италии. Сборные по разу сыграли друг с другом, первое место в итоге заняли англичане, выиграв у итальянцев и французов. Однако самым ярким воспоминанием о том соревновании стал необъяснимый гол Роберто Карлоса.

Франция и Бразилия сыграли 1:1. На 21-й минуте при счете 0:0 в 35 метрах от своих ворот французы сфолили на Роналдо. К мячу подошел Роберто Карлос и произвел разбег аж до центрального круга. «Дунга не мог поверить, что я собираюсь бить оттуда», – вспоминал он. Последовал удар, который вспоминают даже спустя два десятка лет: мяч по немыслимой дуге залетел в ворота.

По телекартинке – гол как гол. По повтору из-за спины бразильца – самое настоящее чудо. Мяч, летевший заметно мимо ворот, вдруг нырнул под штангу и опустился в сетку.