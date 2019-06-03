Сенсационная Мартич на «Ролан Гаррос»: первый четвертьфинал, тренер младше ее на два года

Хорватская теннисистка Петра Мартич на своем 11-м турнире «Ролан Гаррос» добилась главного достижения в карьере. Она впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» . В матче 1/8 финала она переиграла эстонку Кайю Канепи в трех сетах (5:7, 6:2, 6:4).

Сейчас у Мартич очень хороший этап в карьере. 2018-й год она закончила на рекордном для себя 32-м месте в рейтинге WTA, а в апреле 2019-го выиграла Кубок Стамбула.

История Мартич уникальна еще и тем, что ее тренер – девушка, которая на два года ее моложе , что очень нечасто увидишь в теннисе. С ее помощью Мартич вышла на пик в карьере, о ней она сказала сразу после победы над Канепи: «Когда я начала с ней работать, все ее недооценивали, даже смеялись. Шаг был смелым, но я слышала, как эта девочка говорит о теннисе, и знала, что она в нем очень разбирается. Так что я просто сосредоточилась на спорте».

Нам, чтобы прочувствовать харизму, необязательно даже понимать англоязычную речь: