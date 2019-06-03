Сенсационная Мартич на «Ролан Гаррос»: первый четвертьфинал, тренер младше ее на два года
Хорватская теннисистка Петра Мартич на своем 11-м турнире «Ролан Гаррос» добилась главного достижения в карьере. Она впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В матче 1/8 финала она переиграла эстонку Кайю Канепи в трех сетах (5:7, 6:2, 6:4).
Сейчас у Мартич очень хороший этап в карьере. 2018-й год она закончила на рекордном для себя 32-м месте в рейтинге WTA, а в апреле 2019-го выиграла Кубок Стамбула.
История Мартич уникальна еще и тем, что ее тренер – девушка, которая на два года ее моложе, что очень нечасто увидишь в теннисе. С ее помощью Мартич вышла на пик в карьере, о ней она сказала сразу после победы над Канепи: «Когда я начала с ней работать, все ее недооценивали, даже смеялись. Шаг был смелым, но я слышала, как эта девочка говорит о теннисе, и знала, что она в нем очень разбирается. Так что я просто сосредоточилась на спорте».
Нам, чтобы прочувствовать харизму, необязательно даже понимать англоязычную речь:
«Девочку» зовут Сандра Заневска, ей 27 лет. Она – полячка, теннисом занималась с 10 лет. Выигрывала 10 турниров ITF, в парном разряде с сербской теннисисткой Александрой Крунич дошла до финала AustralianOpen-2009. Но топовой никогда не считалась, а карьеру завершила по большей части из-за травм.
Заневска здорово помогает Мартич не только непосредственно на корте, но и психологически – она учит ее, как справиться с давлением, как стать крепче ментально. «Я бы соврала, если бы сказала, что не имела амбиций забраться в этом турнире далеко. Она помогает мне разложить все эти вещи в голове, мы разговариваем обо всем этом буквально каждый день».
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Мартич встретится с 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой. Интересно, что на Кубке Стамбула именно эти соперницы встретились в финале. Хорватка победила, и в целом у нее пока очень хорошая статистика – четыре победы в четырех матчах против Вондроушовой.
«Она верит в меня, как никто другой, – рассказывала Мартич о своем тренере после победы на Кубке Стамбула. – Если что-то не в порядке с моим телом, она может сделать массаж, составить фитнесс-план, если рядом нет физиотерапевта. Она здесь со мной 24/7, отдает все ради моей карьеры. Я очень ей благодарна». Заневска после успеха своей подопечной выразилась коротко: «Чтобы тренировать, необязательно быть парнем».
Уникальный тандем уже проводит успешный год, а впереди соперница, которую Мартич всегда побеждала. Кажется, у Мартич и Заневской есть все условия, чтобы выдать суперсенсацию на «Ролан Гаррос».