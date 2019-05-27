Мы восхищаемся Квитовой. Она перенесла ограбление и паралич части руки – но все равно рвется к победам

Во Франции стартовал 123-й по счету турнир «Ролан Гаррос» – один из четырех теннисных турниров Большого шлема (наряду с Australian Open, «Уимблдоном» и US Open). Чешская теннисистка Петра Квитова входила в число главных фавориток со своего шестого места в рейтинге WTA. Соревнование уже покинула пятая ракетка мира Анжелика Кербер, уступившая в двух сетах Анастасии Потаповой.

Шестой в итоге тоже не будет но по другой причине: Квитова снялась из-за травмы: «У меня несколько недель болит левое предплечье, там надрыв мышц, который может усугубиться, если я буду играть». Травма руки волновала ее еще прошлым летом, и она уже не в первый раз снимается с турнира.

Это очень грустная новость еще и потому, что год для Квитовой складывался здорово: она выиграла турниры в Сиднее и Штутгарте, а также дошла до финала Australian Open, где в трех сетах проиграла Наоми Осаке. «Иногда жизнь меня удивляет, все это немного странно», – прокомментировала Квитова в апреле взлет на вторую строчку рейтинга.