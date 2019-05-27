Мы восхищаемся Квитовой. Она перенесла ограбление и паралич части руки – но все равно рвется к победам
Во Франции стартовал 123-й по счету турнир «Ролан Гаррос» – один из четырех теннисных турниров Большого шлема (наряду с Australian Open, «Уимблдоном» и US Open). Чешская теннисистка Петра Квитова входила в число главных фавориток со своего шестого места в рейтинге WTA. Соревнование уже покинула пятая ракетка мира Анжелика Кербер, уступившая в двух сетах Анастасии Потаповой.
Шестой в итоге тоже не будет но по другой причине: Квитова снялась из-за травмы: «У меня несколько недель болит левое предплечье, там надрыв мышц, который может усугубиться, если я буду играть». Травма руки волновала ее еще прошлым летом, и она уже не в первый раз снимается с турнира.
Это очень грустная новость еще и потому, что год для Квитовой складывался здорово: она выиграла турниры в Сиднее и Штутгарте, а также дошла до финала Australian Open, где в трех сетах проиграла Наоми Осаке. «Иногда жизнь меня удивляет, все это немного странно», – прокомментировала Квитова в апреле взлет на вторую строчку рейтинга.
Она принесла этот турнир в жертву, чтобы лучше подготовиться к Уимблдону-2019, чего и сама не скрывает: «Буду несколько недель работать над физподготовкой для игры на траве». Выглядит разумно: на «Уимблдоне» травяное покрытие, а Квитова умеет и любит на нем играть, дважды становилась там чемпионкой: «Это покрытие лучше подходит для моего стиля игры».
Неприятности с этой травмой – мелочи по сравнению с тем, через что Квитова прошла за последние несколько лет. Период 2015-2016 и так был непростым из-за бесконечных болезней, а в декабре 2016-го она пережила вооруженное нападение: в ее квартиру в чешском Простееве под видом сотрудника коммунальных услуг проник грабитель, который приставил к горлу нож, а когда Квитова все-таки освободилась, быстро скрылся с пятью тысячами крон (около 200 долларов), но перед этим серьезно повредил ей левую руку – как раз ту, которой она добыла большие победы в теннисе.
Квитову оперировали почти четыре часа, после чего она несколько месяцев ходила в гипсе. «Не считаю себя жертвой, не буду себя жалеть и не буду оглядываться в прошлое», – объявила теннисистка, а поклонники завалили ее цветами.
Позже перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе они вывесили плакат в поддержку Квитовой.
Прогнозы врачей на восстановление были пессимистичными, но сами они молчали, чтобы не расстраивать лишний раз. Впрочем, уже в начале мая 2017-го Квитова опубликовала фото с тренировки, а в конце месяца выступила на «Ролан Гаррос». Она вылетела во втором раунде, но поражение было расценено как победа духа.
По пути к мечте об Уимблдоне Квитова успела выиграть турнир в Бирмингеме, не восстановившись от травмы: «Странные ощущения, до сих пор не чувствую два пальца». «Уимблдон» также оставил смешанные чувства – с одной стороны она выполнила цель и попала на турнир, с другой – не скрывала разочарования от вылета во втором раунде. Проблемы были не только с рукой – Квитова с детства страдает от астмы и во время матча ее подташнивало, было тяжело дышать. «Организм не справился», – подвела итог Квитова.
Уже осенью самочувствие стало значительно лучше, и теннисистка сумела дойти до четвертьфинала USOpen, повторив свое лучшее достижение на этом турнире, причем уступила она Винус Уильямс только на тай-брейке.
Спустя год после нападения Квитова рассказала, что по-прежнему не чувствует двух пальцев, а рука не сжимается в кулак. Это не помешало ей через полтора месяца легко выиграть турнир в Санкт-Петербурге – сопернице по финалу Кристине Младенович она отдала всего три гейма (6:1, 6:2). В том же феврале – победа в Дохе. Удивились многие, в том числе и уступившая Квитовой в финале Гарбинье Мугуруса: «Я видела фото ее руки перед операцией, слышала, что она чувствует не всю руку. Не представляю, как можно при этом настолько здорово играть. Это удивительно».
Всего за 2018-й год было выиграно сразу пять титулов, но турниры Большого шлема не дались совершенно, максимум – третьи раунды «Ролан Гаррос» и US Open. Особенно обидно вышло на любимом «Уимблдоне» – вылет в первой же игре от 50-й ракетки мира Александры Саснович, да еще и 0:6 в третьем сете. «Кто-то меня стал спрашивать, что же произошло, а я сказала только: «Ой все, не спрашивай!». Я после матча просто поговорила с тренером, да и все», – вспоминала Квитова.
Всего два года спустя после жутких событий Квитова покорила новую вершину – раньше она еще никогда не выходила в финал Australian Open. Все изменилось: в 2017-м она лишь мечтала о выходе на корт, а в 2019-м расстраивается второму месту: «Сегодня мне очень больно. Я хотела взять этот трофей».
На раннем этапе карьеры Квитову спросили о звездном статусе – вопрос был уместным в 2011 году, когда она дошла до четвертьфинала Australian Open и выиграла «Уимблдон», переиграв в финале Марию Шарапову. Квитова ответила, что ее цель – остаться обычным, нормальным человеком. Нормальным – получилось, да, но обычным – вряд ли. Женщина, пережившая нападение и страшную травму, продолжает побеждать и двигаться к новым вершинам, что уже само по себе сюжет для героического фильма. Если вы не определились, за кого болеть через месяц на «Уимблдоне», просто вспомните путь Квитовой.
«Рука восстановилась не на 100 процентов и уже не восстановится. С этим ничего не поделаешь. Но я стараюсь извлечь максимум из минимума», – говорит Петра. Мы любим и всегда любили спортсменов за их характер. Квитову стоит любить и за отличный пример мужества для обычных людей.