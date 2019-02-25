Вырасти в «Реале» и стать легендой в России. Сесар Навас ушел из спорта
Сесар Навас – уникальный легионер. В 29 лет иностранцы едут в Россию, чтобы заработать денег. Навас приехал, чтобы проверить себя в новой стране.
До этого момента защитник не вылезал из Испании, а потом на десять лет завис в России. Восемь из них Навас посвятил «Рубину»: вместе с клубом он стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок и на «Камп Ноу» хлопнул «Барселону». Еще два сезона он отдал «Ростову», с которым выносил «Баварию» и «Аякс» в Лиге чемпионов.
Навас – история про преданность делу и локальный патриотизм. Игрок везде следовал за Курбаном Бердыевым и стал одним из лучших защитников РПЛ (три раза РФС включал испанца в список 33 лучших игроков чемпионата).
Навас не покидал Россию, когда его звали в Европу и США. Единственный аргумент собрать вещи и уехать из России – семья. В 2017 году из-за болезни отца Навас приостанавливал карьеру, теперь из-за желания быть ближе к родным и дому – завершил с футболом.
Испания дала Навасу опыт и силу, Россия – имя, признание и трофеи. В гостях он стал своим. Его карьера – красивый путь, как найти себя и стать легендой вдали от дома.
Закончил академию «Реала», играл в баскетбол, хотел стать вратарем
«Я вообще защитника такого уровня с таким футбольным интеллектом не вижу во всем мире. Навас – умнейший. Ему бог не дал только скорость», – в 2009 году Курбан Бердыев за 2 миллиона евро нашел для «Рубина» под Лигу чемпионов опытного игрока и решил проблему с центром обороны на много лет вперед.
«Если бы у него была еще и скорость, он бы играл в «Реале» или «Барселоне», – отмечает генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Кажется, Сайманов не открывал страничку игрока на википедии. Сесар родился и вырос в пригороде Мадрида Мостолесе и закончил академию «Реала».
Навас вообще мог не стать футболистом. Его отец работал детским тренером в академии «Реала» и не видел в сыне футбольного будущего. Навас-старший брал Сесара на тренировки только потому, что не знал, с кем оставить ребенка дома.
В школьные годы Навас разделялся между футболом и баскетболом. Испанец и сейчас любит покидать мяч в кольцо, но в детстве выбрал футбол и пытался стать голкипером. Родители покупали сыну вратарские свитеры, но это не развило в нем нужных навыков – он банально пропускал все, что летело в ворота.
На тренировках «Реала» в поле Навас бегал с ребятами, которые были старше и сильнее физически. Он не терялся, а через несколько лет попал в «Кастилью». После первой зарплаты Наваса родители поверили, что жизнь их сына связана с футболом. Но не с «Реалом»: защитник так и не дорос до уровня первой команды (провел за «Кастилью» больше 100 матчей) и ушел.
Дружил с Касильясом, бегал с ним от грабителей
В 15 лет в академии «Реала» Навас подружился с Икером Касильясом. Вместе с вратарем он тусовался вне футбола и по несколько часов в день тратил, чтобы на электричках и метро добираться от Мостолеса до тренировочной базы.
Многие завидовали парням: оба носили экипировку «Реала» и казались мажорами. По вечерам игроки часто удирали с платформы от хулиганов, которые требовали отдать форму и деньги.
Навас и Касильяс оставались друзьями до момента, когда Сесар в 22 года покинул «Реал». Навас сменил несколько клубов в Примере («Малага», «Химнастик», «Расинг») и потерял связь с Касильясом. Позднее тот сильно удивился, когда узнал, что его друг перешел в «Рубин».
В 2009 году казанцы вынесли в Лиге чемпионов «Барселону» в гостях. После этого Касильяс позвонил Навасу и сказал: «Теперь я понимаю, почему ты уехал в Казань».
Ломал челюсть сопернику и так и не выучил русский
Многие друзья Наваса до сих пор не представляют, что такое Казань или Ростов-на-Дону и где они находятся. Испанец объясняет: «Россию тремя словами не опишешь. Чтобы ее понять, в нее нужно приехать. Она стоит того, чтобы ее увидеть».
Защитник боялся ехать в Россию, но быстро адаптировался к жизни в новой стране. Он полностью поменял распорядок дня и полюбил чай – в Испании не принято его пить. «Чувствую себя даже больше русским, чем испанцем», – смеется обрусевший Навас.
О родине ему напоминает национальные блюда, которые готовит жена. Она не всегда может найти нужные продукты в российских магазинах, поэтому многое привозит из Испании – например, хамон. Однажды пара хотела привезти в Казань целый окорок: «В аэропорту нам не позволили этого сделать – сказали, хрюшка еще живая».
В первый год Навасу было очень сложно с языком: он не знал русский и повсюду таскал с собой переводчика. Сейчас Сесар понимает указания тренера, перекидывается фразами с игроками на поле, но не может свободно говорить или разбирать то, что говорят по телевизору.
Испанец поправляет российских журналистов только в произношении своего имени. По правилам транслитерации правильно писать «Сесар», но сам Навас предпочитает, чтобы в России его называли «Цезарь»: «Я всегда был Цезарем. Просто сначала мое имя в России написали с ошибкой, и через какое-то время я попросил ее поправить. Но сейчас все равно многие путаются».
В России его сильно пугали морозы. После матча с «Кубанью» он удивился даже температуре «-6»: «Я, конечно, слышал, что в марте тут не жарко, но чтобы настолько». Потом он привык к холодам, полюбил хоккей, ходил на матчи «Ак Барса» и устраивал друзьям экскурсии по городу в «-30».
Вся карьера Наваса в России почти полностью связана с «Рубином». В казанский этап уместились веселье, благородство и скандалы:
• Вместе с Сальваторе Боккетти и Кристианом Ансальди он угонял фургон, который развозит спортивный инвентарь.
• В 2011 году на сборах он учил физиотерапевта Рауля плавать в бассейне. «Мы делали упражнения в воде, а потом просто плескались. Паре человек едва не понадобилось делать искусственное дыхание!» – рассказывал Навас.
• В 2012 году он коленом сломал челюсть лежащему на газоне Мартину Якубко из «Амкара» и получил семиматчевую дисквалификацию.
• Отказался от долгов по зарплате. В последний сезон казанский клуб не выплачивал игроку деньги несколько месяцев, но испанец поступил красиво и все простил.
«Рубин» пообещал игроку место скаута или тренера.
Не фанат футбола, любит корриду
«Надо быть сумасшедшим, чтобы стать тренером», – после завершения карьеры Навас хочет отдохнуть от футбола и год посвятить путешествиям.
Навас – семейный человек. Свободное время он проводит в кругу близких людей. Продолжать движение в футболе = оставаться вдалеке от семьи и дома. Навас от этого устал.
В отпуске он полностью отключается от игры: «Целый месяц не читаю новостей, не смотрю матчи и вообще стараюсь поменьше думать о работе. Честно говоря, я не фанат футбола…».
Навас тащится от корриды и хочет, чтобы его сын стал тореро. В детстве испанец сам мечтал выходить на арену против быков и покорять женщин мужественностью, но ему мешал высокий рост.
К 39 годам Навас покорил другого быка – русский футбол. Испанец влюбил в себя Россию и влюбился в нее сам. Спасибо, Сесар!