Вырасти в «Реале» и стать легендой в России. Сесар Навас ушел из спорта

Сесар Навас – уникальный легионер. В 29 лет иностранцы едут в Россию, чтобы заработать денег. Навас приехал, чтобы проверить себя в новой стране.

До этого момента защитник не вылезал из Испании, а потом на десять лет завис в России. Восемь из них Навас посвятил «Рубину»: вместе с клубом он стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок и на «Камп Ноу» хлопнул «Барселону». Еще два сезона он отдал «Ростову», с которым выносил «Баварию» и «Аякс» в Лиге чемпионов.

Навас – история про преданность делу и локальный патриотизм. Игрок везде следовал за Курбаном Бердыевым и стал одним из лучших защитников РПЛ (три раза РФС включал испанца в список 33 лучших игроков чемпионата).

Навас не покидал Россию, когда его звали в Европу и США. Единственный аргумент собрать вещи и уехать из России – семья. В 2017 году из-за болезни отца Навас приостанавливал карьеру, теперь из-за желания быть ближе к родным и дому – завершил с футболом.

Испания дала Навасу опыт и силу, Россия – имя, признание и трофеи. В гостях он стал своим. Его карьера – красивый путь, как найти себя и стать легендой вдали от дома.