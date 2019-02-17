Писарро победил возраст. Ему 40, а он бьет рекорды

Клаудио Писарро уже 21 год забивает в Бундеслиге. Он достиг этой отметки, когда сравнял счет в матче с «Гертой» на 96-й минуте. Кажется, что с такой стабильной результативностью Писарро прошел вообще через все эпохи. Первый гол в Германии он забил еще в 1999 году, когда был перспективным 19-летним парнем. Теперь Клаудио отличился в возрасте 40 лет и 136 дней, став самым старшим автором гола в чемпионате Германии.

Во всех достижениях Клаудио помогает его любовь к «Вердеру». Она дает игроку новую мотивацию и красиво проходит через всю его карьеру. В Бремене он дебютировал в роли первого перуанца в истории Бундеслиги. Здесь же Писарро красиво идет к окончанию карьеры и помогает «Вердеру» в борьбе за еврокубки. Перед началом сезона он оказался в этом клубе пятый раз за карьеру.

Переход Клаудио из вылетевшего во вторую Бундеслигу «Кельна» сильно отличается от того, что происходило с ним до этого. Писарро на четыре года старше главного тренера «Вердера» Флориана Кофельдта, а возвращался в клуб только в качестве местной легенды. Сам Клаудио говорит, что часто общается с Кофельдтом о футболе, но не мешает тому принимать решения. Флориану так нравится работать с Писарро, что нападающий выходил на поле в 17 матчах этого сезона Бундеслиги. Пусть и играл в среднем по 26 минут.

