Писарро победил возраст. Ему 40, а он бьет рекорды
Клаудио Писарро уже 21 год забивает в Бундеслиге. Он достиг этой отметки, когда сравнял счет в матче с «Гертой» на 96-й минуте. Кажется, что с такой стабильной результативностью Писарро прошел вообще через все эпохи. Первый гол в Германии он забил еще в 1999 году, когда был перспективным 19-летним парнем. Теперь Клаудио отличился в возрасте 40 лет и 136 дней, став самым старшим автором гола в чемпионате Германии.
Во всех достижениях Клаудио помогает его любовь к «Вердеру». Она дает игроку новую мотивацию и красиво проходит через всю его карьеру. В Бремене он дебютировал в роли первого перуанца в истории Бундеслиги. Здесь же Писарро красиво идет к окончанию карьеры и помогает «Вердеру» в борьбе за еврокубки. Перед началом сезона он оказался в этом клубе пятый раз за карьеру.
Переход Клаудио из вылетевшего во вторую Бундеслигу «Кельна» сильно отличается от того, что происходило с ним до этого. Писарро на четыре года старше главного тренера «Вердера» Флориана Кофельдта, а возвращался в клуб только в качестве местной легенды. Сам Клаудио говорит, что часто общается с Кофельдтом о футболе, но не мешает тому принимать решения. Флориану так нравится работать с Писарро, что нападающий выходил на поле в 17 матчах этого сезона Бундеслиги. Пусть и играл в среднем по 26 минут.
Писарро много дает «Вердеру» даже со скамейки. Вот несколько важных фактов о его ситуации в этом сезоне:
• «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии. Один из голов в дополнительное время забил Писарро. Он вышел на поле только на 90 минуте, результативно отыграл полчаса экстра-тайма и отпраздновал победу. До этого Писарро забивал в кубковом матче команде «Вайхе Фленсбург», но там «Вердер» разгромно выиграл со счетом 5:1.
• В Бундеслиге Писарро забил три мяча, но только гол «Герте» принес «Вердеру» турнирные очки. Еще Клаудио отмечался голами в проигранных матчах с «Байером» и «Майнцем». С голевыми передачами все намного лучше: двумя ассистами Клаудио поучаствовал в победах над «Вольфсбургом» и «Аугсбургом».
• «Писарро не просто помогает нам советами, но со своей харизмой имеет и большую спортивную ценность», - говорит о Писарро тренер «Вердера». Клаудио не теряется на фоне партнеров по команде. Лучший бомбардир «Вердера» Максимилиан Эггештайн забил пять голов, но выходил в стартовом составе на каждую игру.
Важное историческое пересечение связано с Мирко Вотавой. Гол Писарро в ворота «Герты» перекрыл достижение Вотавы по самому возрастному голу в Бундеслиге. Интересно, что Вотава тоже был игроком «Вердера», а сейчас занимается с бременскими любителями. Недавно они с Писарро случайно встретились на парковке, о чем Мирко рассказал в интервью Sportbuzzer: «Мы шутили, а потом я пожелал Клаудио забивать по несколько голов». Еще Вотава считает, что Писарро может помочь в «Вердере» многим молодым игрокам.
Конкретный пример с такой помощью тоже есть. 18-летний американец Джош Сарджент в этом сезоне дебютировал за «Вердер» и забил уже два мяча. Сарджент называет Писарро своим отцом, а Клаудио нравится эта роль. «Если я вижу Сарджента или другого талантливого игрока, то стараюсь помочь советом. В начале моей карьеры было важно, чтобы кто-то указал мне на неправильные действия. Я действительно счастлив, когда молодые игроки выходят на поле. Они – будущее клуба. Но если наберу хорошую форму, тренер выберет и меня», - объяснил Писарро официальному сайту Бундеслиги. Все это для него гораздо важнее пары лишних голов или очередного возрастного рекорда.