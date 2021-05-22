Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Иржи Павленка И. Павленка
|Вра
|30
|34
|0
|0
|1
|0
|
23Теодор Гебре Селасси Т. Гебре Селасси
|Защ
|35
|34
|3
|1
|3
|0
|
35Максимилиан Эггештайн М. Эггештайн
|Пол
|25
|33
|1
|5
|4
|0
|
19Джош Сарджент Д. Сарджент
|Нап
|22
|32
|5
|1
|7
|0
|
32Марко Фридль М. Фридль
|Защ
|24
|32
|0
|0
|6
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
15
|34
|9
|8
|17
|26:52
|35
|
16
|34
|8
|9
|17
|34:60
|33
|
17
|34
|7
|10
|17
|36:57
|31
|
18
|34
|3
|7
|24
|25:86
|16
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