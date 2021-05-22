Вердер

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Томас Шааф
Т. Шааф
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Иржи Павленка И. Павленка 		Вра 30 34 0 0 1 0
23
Теодор Гебре Селасси Т. Гебре Селасси 		Защ 35 34 3 1 3 0
35
Максимилиан Эггештайн М. Эггештайн 		Пол 25 33 1 5 4 0
19
Джош Сарджент Д. Сарджент 		Нап 22 32 5 1 7 0
32
Марко Фридль М. Фридль 		Защ 24 32 0 0 6 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
15
Арминия
34 9 8 17 26:52 35
16
Кельн
34 8 9 17 34:60 33
17
Вердер
34 7 10 17 36:57 31
18
Шальке-04
34 3 7 24 25:86 16
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Результаты
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Вердер
2 : 4
Боруссия
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
34 тур
Вердер
2
Боруссия
4
Германия. Бундеслига , 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Аугсбург
2 : 0
Вердер
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
33 тур
Аугсбург
2
Вердер
0
Германия. Бундеслига , 33 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Вердер
0 : 0
Байер
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
32 тур
Вердер
0
Байер
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 21:30
Вердер
1 : 2
РБ Лейпциг
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 21:30
1/2 финала
Вердер
1
РБ Лейпциг
2
Германия. Кубок , 1/2 финала
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Унион
3 : 1
Вердер
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
31 тур
Унион
3
Вердер
1
Германия. Бундеслига , 31 тур
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