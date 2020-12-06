Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
«Штутгарт» и «Вердер» (2:1) играли матч в Бундеслиге. Силас Вамангитука – автор дубля. Он же забил и победный гол уже в добавленное время. Сам эпизод получился скандальным. Вратарь вышел далеко из ворот и готовился получать мяч от защитника. Вамангитука на скорости совершил перехват, а потом побежал к пустым воротам.
Он стоял перед линией несколько секунд, дождался вратаря и все-таки забил. После этого потолкался с Зелке, которому не понравились такие действия Вамангитуки. Оба получили желтые карточки за агрессию.
Как все было:
И по кадрам:
В этом сезоне Бундеслиги Вамангитука отыграл 10 матчей, где забил пять голов и сделал два ассиста.
Для вратаря «Вердера» Павленки это не первая ошибка за последнее время. В прошлом сезоне у него было несколько привозов.
В матче против «Фрайбурга» Павленка побежал обыгрывать соперника. Неудачно – пропустил.
Игра с «Боруссией» М – и странный выход из ворот.
И еще один опрометчивый выход, но уже с «Баварией».