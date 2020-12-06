Силас Вамангитука
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#Силас Вамангитука #Футбол #Бундеслига #Вердер #Штутгарт

Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб

06 декабря, 20:23
Александр Плеханов

«Штутгарт» и «Вердер» (2:1) играли матч в Бундеслиге. Силас Вамангитука – автор дубля. Он же забил и победный гол уже в добавленное время. Сам эпизод получился скандальным. Вратарь вышел далеко из ворот и готовился получать мяч от защитника. Вамангитука на скорости совершил перехват, а потом побежал к пустым воротам.

Он стоял перед линией несколько секунд, дождался вратаря и все-таки забил. После этого потолкался с Зелке, которому не понравились такие действия Вамангитуки. Оба получили желтые карточки за агрессию.

Как все было:

И по кадрам:

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

В этом сезоне Бундеслиги Вамангитука отыграл 10 матчей, где забил пять голов и сделал два ассиста.

Для вратаря «Вердера» Павленки это не первая ошибка за последнее время. В прошлом сезоне у него было несколько привозов.

В матче против «Фрайбурга» Павленка побежал обыгрывать соперника. Неудачно – пропустил.

Игра с «Боруссией» М – и странный выход из ворот.

И еще один опрометчивый выход, но уже с «Баварией».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше странных моментов
Вернер принял мяч в метре от ворот. И пробил в перекладину 🧱
Победный гол «Спартака» – комедия. Чуть не получился автогол, а потом защитник выбил мяч из ворот
Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
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