Айбол Абикен
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#Айбол Абикен #Футбол #Лига наций #Албания #Казахстан

Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥

вчера, 22:54
Александр Плеханов

Официальный сайт «Кайрата»

Казахстан проиграл Албании (1:3) в Лиге наций. Но забил такой необычный гол:

Автор – Айбол Абикен. Ему 24 года, до этого сыграл за Казахстан девять матчей. В игре с Албанией Абикен забил дебютный гол в составе сборной.

Недавно Абикен рассказывал о любви к дальним ударам. Он следит за подсказками партнеров и сразу бьет: «Скажу честно, я очень люблю бить с дальней дистанции».

За два дня до этого воспитанник «Кайрата» Тимур Рудосельский вспомнил Абикена в интервью: «Были моменты, когда его хотели убрать из команды».

Сейчас Айбол Абикен по-прежнему играет за «Кайрат». В 2017-м он выкладывал в инстаграм еще один необычный гол. Тогда забил ударом через себя:

Бельгийский агент Кен ван Дейк рассказывал, что зимой Абикен отказался от предложения из чемпионата Бельгии. Transfermarkt оценивает его в миллион евро.

Казахстану гол Абикена никак не помог. Теперь сборная не поднимется выше третьего места в группе Лиги наций. Там остается только матч против Литвы.

Матч завершен
Албания
Цикалеши 16
Исмайли 23
Манай 61
3:1
Матч завершен
Казахстан
Абикен 25
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