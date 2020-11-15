Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
Казахстан проиграл Албании (1:3) в Лиге наций. Но забил такой необычный гол:
Автор – Айбол Абикен. Ему 24 года, до этого сыграл за Казахстан девять матчей. В игре с Албанией Абикен забил дебютный гол в составе сборной.
Недавно Абикен рассказывал о любви к дальним ударам. Он следит за подсказками партнеров и сразу бьет: «Скажу честно, я очень люблю бить с дальней дистанции».
За два дня до этого воспитанник «Кайрата» Тимур Рудосельский вспомнил Абикена в интервью: «Были моменты, когда его хотели убрать из команды».
Сейчас Айбол Абикен по-прежнему играет за «Кайрат». В 2017-м он выкладывал в инстаграм еще один необычный гол. Тогда забил ударом через себя:
Бельгийский агент Кен ван Дейк рассказывал, что зимой Абикен отказался от предложения из чемпионата Бельгии. Transfermarkt оценивает его в миллион евро.
Казахстану гол Абикена никак не помог. Теперь сборная не поднимется выше третьего места в группе Лиги наций. Там остается только матч против Литвы.