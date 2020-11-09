Валентино Лазаро
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Янн Зоммер
Патрик Херрманн
Байер
Боруссия М
Оргазмический голище парня из «Боруссии» М – пяткой в воздухе
09 ноября, 00:00
Матч «Байера» и «Боруссии» М в Бундеслиге – это семь голов на двоих (и победа «Байера» – 4:3). Вторые дважды выходили вперед. Но «Байер» прервал эту закономерность: с 41-й минуты собрался и до 81-й набросал в ворота Яна Зоммера три гола.
На 94-й минуте, когда счет был 4:2 в пользу «Байера», Валентино Лазаро из «Боруссии» состряпал шедевр – откликнулся на передачу Патрика Херрмана с фланга и скорпионом забил гол.
Лазаро играет в «Боруссии» с августа этого года: приехал туда в аренду из «Интера». Для него это был всего лишь третий матч и первый гол за новую команду.
Этот мяч сократил отставание «Боруссии» от «Байера». Добиться ничейного результата ей не позволила нехватка времени.
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