Валентино Лазаро
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Патрик Херрманн
Байер
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#Валентино Лазаро #Футбол #Бундеслига #Боруссия М #Янн Зоммер #Байер #Патрик Херрманн

Оргазмический голище парня из «Боруссии» М – пяткой в воздухе

09 ноября, 00:00

твиттер «Матч ТВ»

Матч «Байера» и «Боруссии» М в Бундеслиге – это семь голов на двоих (и победа «Байера» – 4:3). Вторые дважды выходили вперед. Но «Байер» прервал эту закономерность: с 41-й минуты собрался и до 81-й набросал в ворота Яна Зоммера три гола.

На 94-й минуте, когда счет был 4:2 в пользу «Байера», Валентино Лазаро из «Боруссии» состряпал шедевр – откликнулся на передачу Патрика Херрмана с фланга и скорпионом забил гол.

Лазаро играет в «Боруссии» с августа этого года: приехал туда в аренду из «Интера». Для него это был всего лишь третий матч и первый гол за новую команду.

Этот мяч сократил отставание «Боруссии» от «Байера». Добиться ничейного результата ей не позволила нехватка времени.

Матч завершен
Байер
Леверкузен
Аларио 27
Аларио 41
Бэйли 68
Баумгартлингер 82
4:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 18
Штиндль 30
Лазаро 90
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