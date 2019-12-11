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Лента
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Янн Зоммер
№1
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 дек. 1988 (31) год
Рост
183
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
«Боруссия» М отыгрывает сейв своего вратаря (одним пальцем!) в соцсетях через пульт, будильник и туалетную бумагу
#Боруссия М
11 декабря 2019, 19:23
Вратарь «Боруссии» М – фанат кулинарии. Вел блог с рецептами, не любит рестораны, отказался от молока и сыра
#Янн Зоммер
29 октября 2019, 15:25