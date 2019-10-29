Вратарь «Боруссии» М – фанат кулинарии. Вел блог с рецептами, не любит рестораны, отказался от молока и сыра

Зоммер – интересный персонаж. Для голкипера у него не очень внушительный рост – 183 см, за пределами Швейцарии он играет только за «Боруссию» и выступал за сборную всех возрастных категорий.

Еще Зоммер – разносторонний парень, которому интересно ходить на уроки пения, осваивать музыкальные инструменты, изучать архитектуру, читать или фотографировать. Playstation не так увлекает: «У меня нет консоли, как и шансов победить одноклубников. Так что в этом плане им со мной неинтересно». Его главное хобби – приготовление еды: «Это связывает меня с природой, приземляет меня». Увлечение пошло с детства – родители много готовили, несмотря на то, что каждый день долго работали. Янн с 17 лет готовит самостоятельно.

Четыре года назад Зоммер даже вел кулинарный блог по адресу sommerkocht.ch – сейчас там стоит редирект на личный сайт футболиста. Почему закрылся блог? «Слишком много времени он требовал. От создания рецепта до приготовления плюс фотографии – так и весь день уйдет. Он неплохо зашел в то время – много было позитивных отзывов». В одном из интервью Зоммер рассказывал, что любит готовить самостоятельно и нечасто посещает рестораны: «С тобой, как с футболистом, все время хотят поболтать, так что люблю спокойно готовить дома».