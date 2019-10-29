Вратарь «Боруссии» М – фанат кулинарии. Вел блог с рецептами, не любит рестораны, отказался от молока и сыра
Менхенгладбахская «Боруссия» – в лидерах Бундеслиги. Хотя в первых трех матчах клуб набрал всего четыре очка, скучно отыграв с «Шальке» (0:0), обыграв «Майнц» (3:1) и уступив «Лейпцигу».
Еще «Боруссия» провалилась в первом матче группового этапа Лиги Европы против малоизвестного австрийского «Вольфсберга» – аж 0:4.
Дела наладили – пять побед в шести последующих матчах чемпионата, 15 голов и место наверху. Команда привыкает к требованиям нового тренера Марко Розе, Плеа утверждается в роли лидера, свежекупленный Маркус Тюрам помогает в атаке и даже защитники забивают со стандартов.
По вратарю у «Боруссии» вопросов не было изначально – 30-летний швейцарец Янн Зоммер проводит в клубе шестой сезон и чувствует себя вполне комфортно. В Бундеслиге сложно играть на ноль часто, если выступаешь не за «Баварию», но реже «Боруссии» в этом сезоне пропускает только «Вольфсбург», а Зоммер уже треть матчей отыграл всухую. И запомнился, например, вот таким сейвом.
Зоммер – интересный персонаж. Для голкипера у него не очень внушительный рост – 183 см, за пределами Швейцарии он играет только за «Боруссию» и выступал за сборную всех возрастных категорий.
Еще Зоммер – разносторонний парень, которому интересно ходить на уроки пения, осваивать музыкальные инструменты, изучать архитектуру, читать или фотографировать. Playstation не так увлекает: «У меня нет консоли, как и шансов победить одноклубников. Так что в этом плане им со мной неинтересно». Его главное хобби – приготовление еды: «Это связывает меня с природой, приземляет меня». Увлечение пошло с детства – родители много готовили, несмотря на то, что каждый день долго работали. Янн с 17 лет готовит самостоятельно.
Четыре года назад Зоммер даже вел кулинарный блог по адресу sommerkocht.ch – сейчас там стоит редирект на личный сайт футболиста. Почему закрылся блог? «Слишком много времени он требовал. От создания рецепта до приготовления плюс фотографии – так и весь день уйдет. Он неплохо зашел в то время – много было позитивных отзывов». В одном из интервью Зоммер рассказывал, что любит готовить самостоятельно и нечасто посещает рестораны: «С тобой, как с футболистом, все время хотят поболтать, так что люблю спокойно готовить дома».
В блоге неоднократно мелькали рецепты с достаточно дорогими ингредиентами, но Зоммер не считает это роскошью: «Вообще, главное, чтобы все это было свежим. Может, я трачу чуть больше, но мне важно знать, насколько еда свежая и вообще откуда она. Но это не выглядит так, что я каждый день трачусь на что-то дорогое из еды».
Перед чемпионатом мира в России Blick расспрашивал Зоммера об изучении России и ее кухни. «К русской кухне я как-то особенно не готовлюсь, – говорил он. – Футболисты в России едят, примерно как мы. Я уже разговаривал с нашим поваром. Вообще, люблю наблюдать за ним на работе».
Год назад Зоммер рассказывал больше: «Готовлю ли я и для своей девушки тоже? Да, особенно в последнее время, так как у нее экзамены. Вообще, я люблю экспериментировать, мне нравится делать блюда с овощами. Зеленая спаржа очень нравится – она проста в приготовлении и полна необходимых минералов. Готовлю ее на гриле, соединяю с винегретом, который состоит из оливкового масла, лимонного сока, высушенных помидоров и кедровых орехов. Алкоголь? У меня неплохо заполнен винный шкаф, но пью алкоголь редко. Вино должно быть просто хорошим дополнением».
В одном из материалов Зоммер объяснил, какие у него правила: «Питаюсь без белого сахара, без сыра, без масла, без молока, впрочем, кроме сахара остальное я практически никогда и не употреблял. На моем столе всегда овощи, рыба, коричневый рис. Вообще, знаю игроков, которые питаются исключительно пастой и нормально выступают до сих пор. Я же в своих правилах придерживаюсь гибкости. Следуя им слишком строго, рискуешь потеряться в деталях. А мне хочется получать удовольствие и в спорте, и в жизни».
Но правила обязательно нужны. «Для меня, как для спортсмена, очень важно знать, что я ем. Ведь что я даю своему телу, то оно потом мне и возвращает».
Почему же именно приготовление еды приносит такое удовольствие? «Это сильное отвлечение от футбола, где живешь своим собственным творчеством. Это очень здорово – каждый раз создавать что-то новое. Кроме того, я просто могу расслабиться во время этого. Думаю ли о написании книги об этом? Конечно, я думаю и о новом коммьюнити, но оно будет на другой платформе и в новом формате».